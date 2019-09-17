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近幾年，亞洲珠寶設計師（尤其以香港設計師為主）創作的高端珠寶作品在全球範圍內備受關注。佳士得拍賣行（Christie's）的國際珠寶高級主管沃倫（David Warren）告訴BBC設計版的記者說：「我認為，在過去的5年裏，這些設計師獲得了更高的國際地位。」沃倫表示，設計師的「自我成長」是部分原因，當然也包括國際展覽、以及「拍賣行的力量」：拍賣行會為他們看中的珠寶設計師提供支持。這些設計師中最受歡迎的，要數香港的王幼倫。最近出版的新書《王幼倫的設計》（Carnet by Michelle Ong）就是專門寫他的。

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption Carnet的一款白金合鈦貝殼胸針，鑲嵌有鑽石、粉色和紫色的寶石以及石榴石（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

陳世英、服裝品牌「Etcetera」的設計師陳智安、來自台灣的設計師趙心綺，也是人們關注的焦點。2017年5月，佳士得拍賣行所拍賣的香港設計師珠寶作品總額高達1239萬5771美元（合988萬2776英鎊）。其中有一件拍賣品打破了世界拍賣記錄，高達600萬美元（合478萬3620英鎊）。這是陳智安為瑞士珠寶商「Boghossian」設計的祖母綠鑽石棕櫚葉項鏈，選用了哥倫比亞產的無油祖母綠——一種十分珍稀的寶石，有著天然的透明度，且不經油浸優化。（*油浸能夠掩蓋祖母綠中的裂隙、提高透明度和鮮艷度，只有品質極其好的祖母綠不需要油浸。）

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 王幼倫設計的手錶，錶盤採用了鑽石密鑲工藝，表帶由一串鑽石鑲嵌而成（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

1998年，王幼倫和以色列珠寶商納加爾（Avi Nagar）聯合創辦了Carnet珠寶品牌。王幼倫說：「我身上的華夏之源、中國文化歷史以及歐洲的藝術和設計，都是我的靈感來源。我涉獵很廣，從17、18世紀的肖像畫到新藝術風格和裝飾派風格的珠寶、以及羅森塔爾（Joel Arthur Rosenthal,JAR）設計的當代珠寶作品我都很喜歡。我設計過一條做舊銀飾蕾絲手鐲，就是從歐洲肖像畫中汲取的靈感——畫中的蕾絲袖口細節精美，只需看一眼就能讓我難以自拔。裝飾派風格是現代主義的模型，我很喜歡新藝術風格中的情感自然主義；我也受中國藝術、中國設計和中國文化的啟發，明代花瓶的曲線、中國人對於龍的信仰以及代表好運的葫蘆，都能激發我的靈感。」

「織物的質地也令我著迷。我想用珠寶來表達它們——我設計的珠寶，佩戴起來一定要讓肌膚舒適，要像穿戴了絲綢一般。我覺得這一點很重要。我不斷向織物索取著靈感：蕾絲、歐根紗、絲綢，乃至柔軟的花瓣，或秋天的樹葉。與我而言，最重要的靈感是來自東西方文化的結合。」

Image copyright wallace-chan.com Image caption 陳世英設計的翡翠蟬胸針，名為「靜止的生命」，於2012年製作完成（Credit: wallace-chan.com）

陳世英也從先前的雕塑工作中汲取了經驗。沃倫說：「他的作品有著很高的工藝質量。珠寶上的每一寸都經過精美的裝飾。創新是十分關鍵的，在珠寶領域，開闢一條新的道路是很難的。當下的某件作品，也許有其他人創作出了不同的版本。即使如此，也有人能夠脫穎而出。陳世英從前是一名雕塑家，他創作的一些小型雕塑作品後來被人們視作了珠寶。」陳世英的作品都經過精雕細琢，他的「靜止的生命」就是一個很好的例子。這一件珠寶也頗有象徵意義——古代中國將玉蟬視為重生的象徵。

Image copyright wallace-chan.com Image caption 陳世英的「歡樂之海」胸針是一件細節繁多的作品——魚的眼睛就由若干層的雕刻水晶和寶石組成（Credit: wallace-chan.com）

沃倫說：「陳世英組合複雜金屬的能力是絶無僅有的。部分作品的技術含量令人嘆為觀止。它們就像謎語一般，你看著他的作品，卻不知道他是怎麼做到的。例如用透明的水晶打造出蓮花池的效果。」蝴蝶是許多陳世英作品的主題。他最為人知的，要數他與自然的親密關係，以及他將藝術與科技融合的技法了。一直以來，水下世界令亞洲文明癡迷不已，在如今的珠寶界也十分流行。陳世英的「歡樂之海」胸針就是一個例子——胸針上，魚的身體由一塊明亮的蛋白石製成，上面用水晶做了鑲嵌。

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 王幼倫常用花果作為珠寶設計的主題（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

紅毯上不難見到Carnet家的珠寶——溫斯萊特（Kate Winslet）和克洛斯（Glenn Close）就經常佩戴王幼倫設計的珠寶，加納（Jennifer Garner）曾將Carnet的一枚黃白鑽石胸針作為頭飾佩戴。王幼倫曾受《達芬奇密碼》製作人的委托，設計的寶石作品是電影的核心。最近熱門的喜劇電影《摘金奇緣》中，觀眾也能夠看到她的珠寶作品。王幼倫表示：「為不同的角色和場景挑選和設計適合的珠寶，達到突齣電影主題、強化電影氛圍的目的，是很有挑戰性的。我很喜歡這樣的挑戰。」

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 王幼倫設計的「雅緻牡丹」白金合鈦胸針，上面鑲嵌有鑽石、紅寶石、粉色藍寶石和石榴石（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

王幼倫最出名的就是她鮮艷大膽的色彩搭配。沃倫說：「她的作品充滿活力、引人注目。其中中國文化的影響是十分強烈的。這些珠寶都相對大件，一眼就能認出設計師是誰。這就增加了它們的收藏價值。」

王幼倫表示：「我很看重色彩的應用；顏色代表了情緒，顏色與光線解鎖珠寶情緒的鑰匙。因此我十分喜歡彩色珠寶。我相信，我是第一批重新使用玫瑰型切割的現代珠寶設計師之一——我愛它們柔和的微光，它們帶給珠寶的質感對比，以及它們絲綢般的光影變幻。當然，我也愛它們能讓人聯想到古典珠寶——其誘人的透光度，不禁讓我想到了18世紀的燭光。」

中西合璧

浮雲主題在東方文化中佔據有一席之地，它承載著上天的喜怒。王幼倫以及其他設計師的作品中也常會出現浮雲。Carnet曾在2003年推出過一款鉑金合鈦項鏈，設計師採用了鑽石、紅寶石、藍寶石和紫水晶加以點綴。項鏈的中央是一塊色彩純正的碧璽，它就像太陽一般，旁邊圍繞著浮動的雲朵。陸、海、空是傳統亞洲藝術尤其是裝飾藝術中最為重要的主題，這也融入了當代亞洲珠寶設計之中。

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 中國的傳統裝飾藝術中，浮雲是深受喜愛的主題之一——也是王幼倫的現代珠寶中常常出現的主題之一（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

王幼倫表示，她自小便對雲朵十分著迷：「雲朵形態萬千，構成和神韻瞬息萬變。在其形態、構成和神韻上，設計師有很大的發揮空間。我喜歡將雲朵代表的意境與其形態進行提純，把其中精華用線條的形式表示，只留下一個輪廓——這樣的改變更具抒情的氣質。」

這個吊墜頗有裝飾派藝術風格——上世紀20年代，歐洲的珠寶設計師深受中式風格、中式主題（祥雲、飛龍等）以及印度和波斯文化影響。沃倫解釋說：「當時人們有一種信念，就是引入一些『異國風情』。尤其是卡地亞（Cartier），許多珠寶盒都是從傳統的中式鑲板中汲取的靈感，然後再添上了幾個支腳。歐洲裝飾派藝術風格的珠寶作品，無一例外誕生自巴黎的工作室。設計它們的人從不抄襲，但時常從裝飾作品中'借鑒靈感'。中國和波斯的鍛鐵陽台、畫廊裏的某件藝術作品，都能成為珠寶設計的靈感來源。」

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 王幼倫的「珍奇石榴」胸針，在白金和黃金鑄成的基地上鑲嵌了紅寶石、褐鑽、金鑽以及普通鑽石（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

王幼倫作品中常以花果為主題，有以紅寶石為籽的石榴胸針、大麗花短頸項鏈、粉色碧璽切片製成的梅花，甚至有賈爾迪內蒂風格（Giardinetti）的胸針，造型是一個花瓶，裏面裝著顏色各異的鮮花。當代香港珠寶設計師常常反覆應用自然主題。橡果、樹葉、薊、百合、蕨類還有象徵純潔和啟智的白蓮——都是十分受歡迎的圖案。

王幼倫表示：「在我看來，珠寶商和設計師們都從大自然中汲取了很多靈感。我也從荷蘭和佛蘭德靜物畫中得到了很多靈感，畫中的宴席、桌上盛滿水果的盆，給了我很多啟發。歐洲的東方題材畫家在繪製如葫蘆、石榴、豌豆和豆莢等水果、蔬菜時，在微末而安詳的細節中常常有一些東西。」

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 1999年Carnet的棕櫚樹胸針，以鉑金和玫瑰金為底，鑲嵌有白鑽和褐鑽（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

那麼，這些設計師是否得到了應有的國際地位呢？沃倫說：「沒錯。他們才華橫溢、實至名歸。常年來，這些設計師發展了自己的風格，如今這種'異域'設計，在西方取得了更多的認可，讓人有一種特別的感覺。」沃倫表示，在迪拜和中東的其他地方，這些設計師的作品尤其受到追捧。「我很期待香港有設計師新秀出現，也很期待新作品的誕生。」他說。

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption Carnet的埃及艷后長款耳墜頗具裝飾藝術風格，它以白金和鉑金為支架，鑲嵌了白色鑽石，中間是祖母綠（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

裝飾藝術風格頗受香港珠寶設計師青睞，Carnet埃及艷后長款耳墜的線性輪廓就是其中一個例子。這一點不足為奇，畢竟，這場上世紀20年代的美學運動本身就是受到中國風的影響。佳士得亞太區珠寶主管石麗華告訴BBC設計版塊的記者說：「20世紀初期，歐洲的藝術家對埃及藝術、中國藝術、日本藝術的興趣重新燃起，也成了他們風格圖案的全新靈感來源。」

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 中國傳統珠寶藝術和裝飾藝術中，玉是常用的材料，後來也影響了歐洲的裝飾派藝術風格（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

玉作為中國珠寶藝術和裝飾藝術中最常使用的材料之一，在裝飾派藝術風格盛行時，也曾風靡歐洲珠寶界。中國風格的雕刻玉石的使用，源於20世紀初期。1913年，卡地亞在紐約舉辦了一場中國風情珠寶展，正是在這個時期，東方元素的圖案開始流行起來。石麗華說：「（歐洲人）應用了亞洲珠寶特有的裝飾元素，如玉石、珊瑚、琺琅、漆器、珍珠等。他們的設計樣式繁多，有完全借鑒過去的龍、塔、漢字，也有對亞洲主題的自身理解，更具自由。設計師們也從波斯地毯和波斯細密畫中借鑒了植物和花卉的圖案。」

王幼倫說：「一直以來，我都會在作品中加入玉石元素……Carnet品牌誕生之初，我設計過的蜻蜓就是用雕刻玉石做的翅膀。誠然，玉石是中國文化的精髓，有著很深遠的意義，它既代表了好運，也能給人們招來好運。同時，玉石也是一種很好的設計材料。玉的成色濃厚，透明度不一，表面光滑——是上好的雕刻材料。」

Image copyright 2018 Carnet Jewelry Image caption 亞洲的珠寶設計曾是20世紀20年代歐洲設計風格的靈感來源。如今，亞洲珠寶本身終於得到了全世界的認可（Credit: 2018 Carnet Jewelry）

如今，亞洲的珠寶設計已不再是其他人靈感的嫁衣，而是在拍賣會中備受世界矚目、在電影和時尚界聞名顯赫。那麼，我們是否已經圓滿了？石麗華說：「全球範圍內，亞洲設計的影響力在不斷擴大。這些設計結合了中西方風格，獨樹一幟。設計師們對寶石有著深刻的理解。他們的工匠精神也令人著迷。」可以說，亞洲的珠寶獲得國際地位實至名歸。

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