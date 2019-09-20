百萬富翁夏令營：這裏練習炒股和創業的學員只有十歲

Image copyright Getty Images Image caption 學生貸款的飆升、信用卡債務和退休儲蓄的缺口現已是許多為人父母者的人生規劃之重要事項。

為何要兒童參加「金錢夏令營」？

在多倫多市郊一個高級社區一間租來的房間裏，哈西娜•盧克曼 (Hasina Lookman )正在快速翻動著各種股票指數。

她對聽者說，「告訴我成交量是多少。」接著向他們解釋何為股票的市值。聽者顯然很投入，他們迫切想了解可能導致股票價值波動的因素。

但這不是夜校，也不是社區大學的教室。盧克曼是一名項目經理，她創建「百萬富翁夏令營」( Camp Millionaire )並親自上堂授課，正在聽她授課的十幾名學生全都是10到14歲的孩子。她拿出一份迪士尼公司的財務報表給學生看，其中顯示了最近幾年公司價值的嚴重縮水。孩子們低聲議論著，其中一個孩子說，「我敢打賭電影《阿拉丁》就是在那時出來的。」

盧克曼說，孩子們雖然來自不同的種族背景，不過大多數是中產階級和中上層階級家庭，參加這個為期一周的夏令營收費是275加元 (約208美元)。但盧克曼說，她也為低收入家庭的孩子提供助學金。她補充說，他們大可不必來參加這個夏令營，但因為他們想要變得富有。

她說，「來參加的孩子往往來自父母都要上班工作的家庭，所以他們已經明白，只有努力工作才能擁有美好的生活。他們來此要學的是，『我怎樣才能確保有足夠的錢上大學，怎樣才能確保我的生活沒問題?』」

Image copyright Camp Millionaire Image caption 詹姆斯·貝京在夏令營的《股市挑戰》模擬課程中獲勝，但在贏得頭獎之前他先賠了錢。

新一代企業家?

我們許多人回首童年的暑假往事之時，可能想到的或是在戶外或是在夏令營踢足球，游泳，戲劇遊戲，一玩就好幾個小時的歡樂時光。但近年來，出現很多教孩子賺錢存錢以及如何致富的夏令營，此外還有很多類似的書籍和雜誌。

像百萬富翁夏令營這樣的金融訓練夏令營在北美遍地開花。在美國丹佛，有一個名為「青少年理財」(Junior Money Matters)的夏令營，向10歲至12歲的孩子教授國際貿易理論。在奧斯汀，穆拉尤夏令營(Moolah U)提供的營地，讓孩子學習創業，比如製作一種產品，然後賣出去真的賺回錢來。而香港的兒童創業學院 (Kids Biz Academy)則開辦了一個假日營，讓8至14歲的孩子們從產品設計和創業投資開始，學習經營企業的基本知識。總部位於印度加爾各答的青年企業家協會(Youngpreneurs)讓現實生活中的企業家來給青少年現身說法。

我們再言歸加拿大。百萬富翁夏令營教授孩子如何做預算、儲蓄和投資決策，以及更複雜的金融概念，比如與中國的貿易戰可能會如何影響加拿大投資者的底線。盧克曼表示，真正進入「股市挑戰」模擬遊戲的是年齡最小的孩子。

像百萬富翁這樣的夏令營引起各種各樣有趣的問題。對一個7歲或13歲的孩子來說，與其年齡相適應的金融教育應該如何？在父母希望孩子養成的一系列價值觀中，賺錢屬於哪一類？像這樣的夏令營到底是鞏固了因社會階級而形成的身份地位，抑或是幫助了家庭條件較差的孩子獲得競爭的優勢？ 當許多家長都在為很難控制孩子所能接觸到的信息之時，理財和全球金融體系是否應該被歸入對孩子來說是「太多、太快」的信息範圍?

Image copyright (Credit：Camp Millionaire) Image caption 伊萬吉利亞（Evangelia Prokou）和其他夏令營學生參加角色扮演練習。

「為美好生活而努力工作」和起跑優勢

百萬富翁夏令營的課程鼓勵學生掌握許多成年人也不具備的細微理財知識，課程同時還涉及慈善事業和對社會負責任的花錢方式。這些課程的重心是如何建立個人的財富，而不討論財富的再分配問題，但盧克曼確實鼓勵孩子們注意投資與其他國家正在發生的事之間的關係，比如氣候變化會如何影響他們的投資。盧克曼說，「我們討論巴黎的熱浪，以及這對你所持有的股票將有何影響。」

在模擬課程「股票市場的挑戰」中，盧克曼給了每個夏令營學生1萬美元的虛擬投資。第一天，孩子們學習股票市場的基本知識：股市如何運作的，用什麼貨幣交易，以及開盤和收盤時間。她說，這一天孩子們選擇投資的股票往往是他們非常熟悉的公司的股票，比如蘋果和迪斯尼，而且選擇時不會多思考。但兩天後，一旦他們熟悉了股息和其他相關知識，他們就會開始根據更廣泛的變量對公司進行認真審查。盧克曼說，「你會發現孩子們僅五天內已進步不小。」

還有孩子起步更早。年僅10歲的亞歷山德拉•裏夫斯 (Alexandra Reeves)表示，她經常收聽經濟播客，進夏令營之前，她已在美國金融雜誌《巴隆周刊》(Barron 's)上搜尋價格合理的科技股。她對百萬富翁夏令營感興趣的是，這個金融培訓夏令營會如何幫助她攢夠錢上大學。

13歲的詹姆斯·貝因 (James Begin)在股票市場的挑戰第一天就因為投資區塊鏈而賠了錢，但後來他又投資了加拿大金星資源公司(Golden Star Resources)，一夜之間就賺了1000美元。加拿大這家公司在非洲國家加納開採金礦。貝京說，他已經了解到銀行是如何賺錢的，但是他仍然對特朗普總統的推文如何影響股市感到困惑。他說，「一個人可以影響數萬億美元，實在是太瘋狂了。」

Image copyright Camp Millionaire Image caption 討論一上午的美中貿易戰後，夏令營的孩子走到陽光下學習扎染T恤。

理財很重要

重視理財這一趨勢會很輕易地解讀是中產階級對未來財務狀況日益焦慮的跡象。理財規劃師及《如何教孩子理財》一書的作者利絲•弗雷塞(Liz Frazier)表示，"信用卡債務和學生貸款數額巨大，大多數成年人沒有足夠的儲蓄來養老。這主要是缺乏金融理財教育。我認為，顯而易見，理財是你需要掌握的一種生活技能。"

一些人正在倡導將金融基本知識納入學校課程的核心部分。有些學校已將金融入門納入數學課程，但收效甚微。由此產生的理財技能差距可能帶來嚴重後果。美國伊利諾伊大學最近的一項研究發現，在接受調查的3000多名年輕人中，近三分之一的人「財務不穩定」，部分原因是他們理財能力很差。

IBM軟件產品經理本傑明•許 (Benjamin Hui) 的14歲女兒基拉(Kiera)去年參加了百萬富翁夏令營，今年在夏令營幫手做顧問。本傑明•許認為這個金融知識培訓營是彌補教育鴻溝的很好機會。他說，「他們並沒有真正教授金融的基本知識和如何積累財富。他們需要自己能夠做出選擇，理解風險和回報。」他尤其喜歡股市挑戰這個課程的設計理念，在這個金融模擬教學中，孩子們往往會因錯誤選擇損失大筆錢，這不是很多10至14歲的孩子所習慣的。「這個課程讓他們直接感受投資風險。」

「在安全網中學習」

不僅僅是夏令營，為兒童和青少年提供理財諮詢也正在成為一種在家工作的事業。嶄露頭角的年輕投資者可以試試初創公司Pigzbe推出的一款新的加密貨幣儲蓄罐。《青少年老闆》雜誌會有這樣的標題「如何通過做你自己來建立你的品牌」。

弗雷塞指出，孩子們正在認識金錢，不管孩子自己是否知道這一點。她說，「為人父母者應該留意他們與孩子的談話，有意識地讓孩子明白。」

理財訓練營就是一種讓這些談話有目的性，但又可以避免成為父母說教的方法。弗雷塞說，「你只是要讓孩子明白錢是一種工具，無所謂好壞，錢是中性的。孩子需要明白有需才會有所求的道理，明白為什麼錢是重要的，我們要如何賺錢。然後再循序以教。」

在剛談論過北美自由貿易協定重啟談判後的課間休息時間，好幾個孩子用一個大橡皮球互相投擲鬧著玩。下午近黃昏時，孩子們聚集在院子里扎染T恤。

最大程度而言，孩子們對錢的想法不會看得那麼長遠。很多孩子很喜歡投資股票有助籌錢讀大學，或許有一天能買輛車這個想法，但他們似乎並沒有什麼權力野心或積累巨大財富的貪心。

百萬富翁夏令營的16歲的諮詢師阿布汀‧阿巴普爾（Abtin Abbaspour）說，「每個人一生中要獲得任何東西都需要金錢，不管你是破產者，還是屬於全球1%的富人，都是一樣。趁父母還是自己的安全網之時，就更應該現在開始學習理財。」

阿巴普爾正在學習駕駛，他曾經看中了一些很炫的東西，「但現在，一想到自己口袋裏的錢時，我想買的會是一輛本田思域。」