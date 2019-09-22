無子女夫婦：寵物就是我們的孩子

Image copyright GEOFF TISCHMAN PETS Image caption 西伯利亞哈士奇小狗艾裏（Aery）是羅肖和她的伴侶惠勒家庭裏的新成員。

在美國密歇根州的伊普西蘭蒂（Ypsilanti），羅肖（Lisa Rochow）坐在她的伴侶惠勒（Cameron Wheeler）旁邊，家庭裏的新成員、西伯利亞哈士奇小狗艾裏（Aery）正爬過他們的膝蓋，想從沙發上爬起來。對於第一次做「父母」的羅肖和惠勒來說，看上去很放鬆。

他們不想生育孩子，把小狗艾裏當做「孩子」。24歲的羅肖是社會學專業的研究生；26歲的惠勒是高中歷史老師，正在凖備讀研。他們和9周大的小狗艾裏組成了一個完整的家庭。

羅肖說：「我覺得我會因為做母親而放棄生命中的很多東西。」

「這會花費金錢、時間和你想做的事情。」惠勒補充說：「她會比大多數母親更擔心孩子」。

「由於沒有孩子，小狗一直是我們關注的重點，」羅肖說。早在讀高中時羅肖就清楚自己不想要孩子。當她在一個音樂節上遇到惠勒時，得知惠勒也同樣有不想要孩子的想法。

她說：「我想，在我大學的某個階段，也可能是在研究生院，我開始積極地參與社會活動，並了解了很多關於氣候環境變化的問題。」

「我認為我沒有責任把孩子帶到這個世界上。」

現在越來越多的人決定堅決不生孩子，這對夫婦只是其中之一。他們認為沒有孩子省下來的錢可以用來追求自己的事業和愛好，也會讓小狗艾裏生活得更好。

選擇無子女

在過去的幾十年裏，美國和英國沒有孩子的已婚夫婦的數量一直在增加。根據美國人口普查局的數據，1970年40%的已婚夫婦有孩子，而2012年只有20%。雖然這一統計數字沒有考慮有孩子的未婚夫婦，但它顯示了傳統的家庭單位正在發生變化。

美國勞工統計局的研究表明，2007年和2011年之間，沒有孩子的已婚夫婦在寵物上花費的錢比其他類型的家庭要多（這些數字可能包括孩子已經長大遷出的夫婦）。

緬因州大學社會學教授布萊克斯通（Amy Blackstone）博士，著有《選擇無孩：重新定義家庭和創造一個獨立新時代的運動》一書，他說：「無子女家庭通過與寵物的聯繫，來表達其養育子女的一面。」

自2008年以來，布萊克斯通一直在研究「選擇無子女」的問題。她說：「我從事這項工作更多的是出於個人追求，而不是職業追求。」大約在她提交申請大學長期職位的文件時，三個密友向她吐露：她們懷孕了。她認為這是一個很好的時機，可以把她的研究重點放在為人父母上。她說：「我意識到，當我的朋友們告訴我，她們正在感受成為母親的吸引力時，我無法體會這些感受。」

起初，布萊克斯通認為自己可能有問題。她和高中時代的戀人蘭斯（Lance）幸福地結了婚。他們以前曾討論過要孩子的問題，但因為「太年輕」，才把這個問題忽略掉了。他們認為，當三十多歲的時候會想要個孩子。

但事實沒有。她說：「那時候我們倆都不感興趣。」

布萊克斯通和她的丈夫曾經養過一隻貓，但結果是他們對貓過敏。然而，在她探究無子女生活的過程中，布萊克斯通遇到了許多夫婦和單身男女，他們認為自己的寵物就像孩子一樣。

Image copyright Lisa Rochow and Cameron Wheeler Image caption 密歇根的惠勒和羅肖正在改變家庭的定義:他們說他們的狗扮演著孩子的角色。

她說：「最典型的例子是，我採訪過一個(沒有孩子的)男人，他最近剛剛辭職，因為他從獸醫那裏得知他的狗快要死了，他想和狗一起度過剩下的幾個星期。」他開始照顧他的狗，「就像照顧幼小的孩子，或者生病的父母一樣」。

還有一對不要孩子的夫婦離婚了，他們需要決定他們的貓的監護權。布萊克斯通說：「他們都把貓當作自己的孩子。」最終，一位把貓留在了家裏，而另一位則同意定期探視。

同樣，勒諾維茨（Ben Lenovitz）是紐約的寵物肖像藝術家，一對40多歲沒有孩子的夫婦委托勒諾維茨為狗狗畫像。這只狗是2012年颶風桑迪襲擊該市後被他們發現救出的。令勒諾維茨感到驚訝的是：「他們談論狗的方式，就像是談論他們的孩子。」寵物肖像大概花費160美元。

毛皮寶寶嗎?

搜索「毛皮寶寶」這個詞，你會發現幾個指無孩夫婦寵物的定義。

但在無子女社區，寵物取代孩子的想法是一個有爭議的話題。在無子女欄目上，有59.4萬名會員討論他們選擇過無子女生活，有些成員對把孩子和寵物等同起來的想法感到不滿。另一些人則欣然地承認自已有「貓而不是孩子」。

特朗普（Maxine Trump）是一個已婚的、《沒有孩子》的電影製作人。《沒有孩子》這部電影打破了人們對不生育者刻板印象的成見。她說：「我把貓視為家庭的一部分，這是肯定的。」

「但我絶對不會說，『哦，我的寶貝。』」

現年49歲的特朗普是英國人，經常往返於紐約和英國之間。她和45歲的丈夫格蘭傑（Josh Granger）以及他們的貓王爾德（Oscar Wilde）住在一起（「我討厭說他的姓，」她說）。他們頻繁旅行的生活方式是特朗普不想要孩子的部分原因，也是養貓對他們很合適的原因之一。

Image copyright Geoff Tischman Pets Image caption 對於沒有孩子的夫婦來說，委托專業人士為他們的寵物畫像並不罕見，比如這張齊瓦（Ziva）的照片，是一名救援拳擊手（Geoff Tischman pets）。

她說：「我和朋友們有些不愉快。」她選擇出來拍攝《沒有孩子》，是想讓這部電影像「心理治療」一樣。大約七年前，當她開始做這項工作時，沒有太多的案例可供選擇。

現在，她說，還有更多。「這真的令人興奮，因為它真的讓人感覺，當我們思考是否選擇無子女，並做出決定時，人們不再認為奇怪或有被拋棄感。」

對於羅肖和惠勒，以及美國和國外年輕的、沒有孩子的夫婦來說，不生育孩子的決定和領養寵物一樣有意義。

「上周我們對狗狗艾裏有點擔心，」羅肖說。當他們的「孩子」出現生病的跡象時，他們的反應和所有新「父母」一樣，並很快帶艾裏去看了獸醫。最後去了狗狗的急診室。費用不到1000美元。「我估算一下，如果坐救護車去急救室，甚至是嬰兒急救室，其費用都不會低於1000美元。這是沒有辦法的事。（在許多美國案例中，她對成本的判斷是正確的）。」

除了省錢外，羅肖表示，他們不要孩子的決定也為他們省去了「情感負擔」。

她說：「我是一名社會工作者，我知道現在社會上的人是怎樣養育孩子的。要滿足一個孩子所需要的一切，我真的感覺我做不到。」