Image copyright Sneaker Freaker Image caption 喬丹一代「芝加哥」（Jordan I 'Chicago'），1985 | Photo：©Sneaker Freaker

曾經球鞋僅作運動需要，而自20世紀60年代起，球鞋竟征服了音樂界和時尚界，一躍成為一個價值數十億美元的時尚產業。從阿迪達斯（Adidas）的超級巨星（Superstar）系列，到黑白方格紋的范斯鞋（Vans）、耐克的空中飛人喬丹（Air Jordan）系列，讓我們看看七雙標誌性球鞋背後的故事。

《球鞋狂人》（Sneaker Freaker）雜誌創辦於2002年，是世界上第一本以球鞋迷為目標讀者的雜誌。創始人伍迪（Simon 'Woody' Wood）當時十分看好這個項目。 伍德在他的新作《終極球鞋指南》（The Ultimate Sneaker Book）中提到：「我當初的動機十分簡單，就是希望耐克和阿迪達斯能給我寄免費的鞋子。超多免費的鞋子。最好能裝滿整輛送快遞的卡車！然後每個月快遞車都能來一趟，更新我的鞋子收藏。」

伍迪發現，像他這樣的球鞋狂熱粉不止他一個：有數百人出席了雜誌發佈會、登錄論壇來討論鞋子。 他也發現，許多業餘的球鞋迷正在向專業過渡。很快，全球性的球鞋愛好者社群就得到了人們的認可，球鞋這一領域可以說是日新月異。

他說：「限量鞋、聯名鞋、樣品鞋、日本限定版、山寨鞋、滯銷品、復古版、定制鞋、孤品鞋、藝術家合作款、搭售鞋、運動員原型鞋、復刻鞋，新奇的球鞋種類實在太多。很快，品牌方就發現了這群新興的球鞋迷的存在，並且認定能從這一人群中獲利。」

《終極球鞋指南》裏重述了「每個值得講述的球鞋故事」。 我們在這裏挑了七個。（所有圖片均由TASCHEN提供）

Image copyright Nike Archive Image caption 易趣（eBay）扣籃鞋，2003 | Photo：©Nike Archive

耐剋扣籃鞋（Nike Dunk）

博德克（Sandy Bodecker）生前就職於耐克公司，曾經創立了耐克的滑板運動鞋，即耐克SB系列。後來，這一系列成為了收藏愛好者的必爭之物。

2006年的一項慈善拍賣中，SB收藏系列中最尊貴的，也就是「易趣」扣籃鞋（'eBay' Dunk）， 以26,000美元的價格成功售出。這位匿名的競標者最終獲得了一雙定制尺碼的同款鞋，而先前唯一的一雙樣品鞋則在拍賣會上當場被鋸子鋸成了若干段。

Image copyright Sneaker Freaker Image caption 銳步鯊魚進擊（Shaq Attaq）球鞋是為奧蘭多魔術隊身高7尺1寸（2.16米）的球星「鯊魚」奧尼爾（Shaquille O'Neil）定制的，奧尼爾的腳需穿20碼的巨鞋（約41厘米長），1993年 | Photo：©Dan Purnell; Sneaker Freaker

銳步充氣鞋（Reebok Pump）

伍迪說：「90年代初的時候，隨便問哪個孩子，他們都會告訴你，銳步的充氣鞋絶對好賺。直到今天，充氣鞋也仍然是球鞋歷史上最巧妙的噱頭。」

這些鞋子背後的設計理念很簡單：銳步充氣鞋設計有充氣腔，要充多少氣全看個人的愛好。沒有兩隻腳是完全相同的，按照顧客的腳定制鞋子充氣和放氣的設計非常吸引人。

銳步招募了許多籃球運動員試穿其球鞋。1991年2月的NBA灌籃大賽中，波士頓凱爾特人隊的迪布朗（Dee Brown）對陣西雅圖超音速隊的坎普（Shawn Kemp）。球場上，迪布朗把他的Omni Zone IIs戰靴展示給了全球所有的觀眾。最後，他蒙眼投進一球，聞名世界。

伍迪說：「迪布朗以表演名義順帶展示了他的戰靴，成為了一代充氣鞋的動作明星。」

Image copyright Ricky Powell Image caption 嘻哈團體Run-DMC在巴黎，1987 | Photo：©Ricky Powell

阿迪達斯超級巨星（Adidas Superstar）

伍迪說：「全球各地有無數人為超級巨星這款鞋所著迷。為數不多超越階級和信仰的球鞋裏，超級巨星就佔據了一個位置。」上世紀70年代，德國的阿迪達斯公司發佈了超級巨星系列籃球鞋，而在80年代，這一系列進入了都市時尚界。

憑著一股原始的美學感和街舞風格的韌性，另有歐洲品牌的血統加持，超級巨星在紐約嘻哈圈裏頗受歡迎。伍迪說：「在南布朗克斯，這個時代的開拓者和派對先鋒們都穿著超級巨星，給鞋子賦予了一種街舞者的身份公信力。這是阿迪達斯從未設想過，也從未刻意經營過的結果。」

超級巨星最大的粉絲是皇后區的嘻哈組合Run-DMC。 該樂隊最暢銷的黑膠唱片《上升的地獄》（Raising Hell）致敬摯愛的鞋子，以「我的阿迪達斯」命名了一首歌。一次樂隊在麥迪遜廣場花園現場演唱這首歌時，他們鼓勵粉絲們舉起他們的阿迪達斯鞋。

阿迪達斯也為之動容，以10億美元簽下了該組合做代言，併發佈了一整套Run-DMC系列訓練鞋。

Image copyright Getty Images Image caption 耐克磁力鞋 | Photo：Nicholas Hunt / MJF2016 / Getty Images

耐克磁力鞋（Nike Mags）

《球鞋狂人》雜誌的撰稿人威廉姆斯（Matt Williams）表示：「耐克正式宣佈將會發售《回到未來2》（Back to the Future II）中主角馬蒂（Marty McFly）所穿的鞋子時，鐵桿書迷、電影迷和球鞋狂熱粉們都炸開了鍋。」

這個鞋子在易趣上一共拍賣出了1500雙，款項將用於邁克爾·福克斯基金會（Michael J. Fox Foundation）以及帕金森病的研究。

鞋上標有「磁性反重力」標籤，還配有設計師哈特菲爾德（Tinker Hatfield）的插圖說明。隨鞋附贈一塊帶有獨特序列碼的金屬吊牌，以及《回到未來2》的預告片DVD。拍賣一共籌集了470萬美元，是有史以來規模最大的慈善拍賣會。

另外還有10雙磁力鞋在耐克的活動中售出，這個鞋子版本的黃色包裝盒特意設計成像是電影《回到未來》中的鈈收藏室。拍賣在好萊塢進行，說唱歌手坦帕（Tinie Tempah）以37,500美元的價格最終拍得一雙鞋。

Image copyright Getty Images Image caption 喬丹在鹽湖城的一場比賽，1998 | Photo：JEFF HAYNES / AFP / Getty Images

喬丹（Michaael Jordan）的空中飛人（Air Jordan）

伍迪說：「喬丹與耐克的聯名鞋協議可以說是運動鞋歷史上最具意義的時刻。從數字23的腦殘粉到『芝加哥公牛隊』（Chicago Bulls）的標誌性顏色組合，這位運動界的超級巨星帶動了34年（這一數字還在更新）的球鞋奇觀。對於許多球鞋狂熱粉來說，空中飛人是他們唯一感興趣的品牌。」

1984年，耐克簽下喬丹，承諾每年支付50萬美元。儘管有條約聲明，如果三年後銷售總額仍然沒有達到400萬美元，耐克有權拍屁股走人。事實上，第一款喬丹鞋發佈僅兩個月後，耐克的銷售額就達到了7000萬美元。

Image copyright Sneaker Freaker Image caption 范斯的黑白方格紋滑板鞋，1997 | Photo：©Dan Purnell; Sneaker Freaker

范斯（Vans）的黑白方格紋滑板鞋

黑白方格紋滑板鞋可能是范斯品牌辨識度最高的標誌之一了。上世紀70年代末期，公司老闆的兒子范多倫（Steve Van Doren）剛剛高中畢業，有一天看到孩子們把自己的范斯鞋塗成一格一格的棋盤格紋狀。因此，他們開始用這種設計製作鞋子。

後來，范斯給《開放的美國學府》（Fast Times at Ridgemont High）劇組寄了一盒東西。不僅電影裏西恩·潘（Sean Penn）的扮演角色用范斯鞋子猛砸自己的腦袋，范斯甚至還出現在了電影配樂的封面上。 電影上映後，范斯銷量激增，賣出了上百萬雙。

Image copyright Nike Image caption 2009 版椰子鞋（The 2009 Air Yeezy） | Photo：Sneaker News / Nike

耐克椰子鞋（Air Yeezy）

侃爺與安逸猿（BAPE），銳步、LV、耐克、阿迪達斯都有過合作。但是，人們一致認為，侃爺的球鞋帝國發源於他2009年第一次設計的耐克椰子鞋。

《球鞋狂人》的撰稿人科斯塔（Anthony Costa）說：「椰子鞋的踝部襯墊都快磨到膝蓋了，鞋舌厚如枕頭，還有巨大的魔術貼包裹。整雙鞋絲毫沒有隱藏的霸氣，也沒有一點運動感。讓人感覺它趾高氣昂又矯揉造作、用力過猛。」

三年後，二代椰子鞋誕生。有傳言說鞋子將在比佛利山莊的籃球概念店（House of Hoops）發佈。 具體的發佈日期尚未敲定，人們就已經開始在店外露營排隊。

當公告發佈日期定在五周後，大多數椰子鞋的狂熱粉不是回家停止露營排隊，而是堅守原地耐心地等候了整整五個星期。

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