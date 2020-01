圖輯：巴黎紅磨坊夜生活激發的藝術作品

Image copyright Victoria and Albert Museum

19世紀末的巴黎,人稱享樂之城,以卡巴萊酒店(cabarets)和舞場聞名。在一個個人崇拜開始大行其道的時代,夜店的經理們越來越看好推廣明星表演的好處,這也使得歌手、舞者和演員紛紛尋找個人推廣的機會。許多人求助於海報這個新出現的媒介,及其最有才華的詮釋者圖盧茲-勞特列克(Henri de Toulouse-Lautrec)。他驚人的創新設計使得布呂昂(Aristide Bruant)、艾薇兒(Jane Avril)和吉爾伯特(Yvette Guilbert)等變成了家喻戶曉的藝人,同時也預示著我們今天所熟知的名人文化的誕生。在這個過程中,造星者本人也成了明星。

圖盧茲-勞特列克創作的貝爾福(May Belfort)。進入20世紀前後,巴黎人被海報所包圍

圖盧茲-勞特列克被蒙馬特(Montmartre)的波西米亞氣氛所吸引,以此逃避令人窒息的家庭環境。由於一種罕見的骨病,他的雙腿發育不良,令他時常覺得自己與家人格格不入。在藝術家和藝人當中,他找到了歸屬感,對頹廢的夜生活顯示出極大的熱情。他成為了許多當紅夜店的常客,他坐在裏面,飛舞的筆端出現了一張張的素描,記錄下那些表演。蘇格蘭國立美術館(Scottish National Gallery)正在舉行的展覽《海報:圖盧茲-勞特列克與名人藝術》(Pin-ups: Toulouse-Lautrec and the Art of Celebrity)的策展人布羅克赫斯特(Hannah Brocklehurst)說,他為人善良、忠誠、魅力十足,也因「酒量了得而老早就暴得大名」。

他到巴黎的時候,恰逢西方版畫史上一個最激動人心的時期。「海報之父」謝雷(Jules Cherét)將第一代大型平版印刷機引入巴黎,徹底改變了這種傳統媒體對色彩的使用。前衛藝術家們迅速接受了這項新技術,引發了版畫和收藏熱潮。

圖盧茲-勞特列克逃離了令人窒息的家庭環境,來到蒙馬特,在這裏他找到了認同

與此同時,法律放鬆了對張貼宣傳材料的限制,使得新一代有著創業頭腦的夜店經理可以將這種新的藝術形式作為一種廣告手段,巴黎的街頭變成了名副其實的藝廊。

身居高位的朋友

1891年,傳奇的紅磨坊(Moulin Rouge)的經理席德勒(Charles Zidler)請勞特列克設計一款海報,這是勞特列克在藝術創作上的一個重大轉機。兩年前,席德勒自己為紅磨坊創作了第一張海報。他畫筆下俏皮的設計、明亮的顏色和洛可可風格的漂亮女人形象雖然引人注目,卻沒有彰顯出表演者的個性。

圖盧茲-勞特列克的紅磨坊(1891年)是傳奇夜店經理席德勒的委約之作,它標誌著勞特列克藝術創作的重大轉機

勞特列克將紅磨坊最著名的舞者放到海報的中央,以簡約的平面形式,以及受日本版畫影響的大膽的黑色輪廓來呈現他們。色彩的暗與明,完美地融合了這家夜總會給人帶來的頹廢與愉悅感。

與舞者的稔熟,使得勞特列克能夠寥寥數筆就捕捉到她們的神韻。裙角飛揚的La Goulue(一口幹,她因為習慣性地將顧客的酒水一口喝下而獲此雅號)正跳著康康舞(can-can),她的舞伴Valentin le Désossé(無骨男)佔據著畫面的前方,表演著柔美的招牌動作。

布羅克赫斯特說:「當馬路兩邊貼滿了海報時,單張海報就必須脫穎而出才行。」圖盧茲-勞特列克的海報設計極具吸引力,顯然做到了這一點。大家以前從未見過這樣的海報。「據當時在街頭看見這張海報的人說,他們會感覺有點不舒服。它太奇特了,但人們似乎很喜歡那樣的海報,」布羅克赫斯特補充道。

這張海報在巴黎各處貼了3000份,立即引起轟動,一夜之間就把圖盧茲-勞特列克變成了明星。

圖盧茲-勞特列克的日本咖啡館(1892年)——從黑色長手套可以辨認出舞台上的是吉爾伯特

在日本咖啡館(Le Divan Japonais)的海報中,他再次進行了創新;這是一個以東方裝修風格聞名的場所,只經營了很短的時間。海報的主要焦點是坐在觀眾席的舞者艾薇兒和樂評人迪雅爾丹(Edouard Dujardin),立即暗示出這是個值得一來的地方。

他沒有畫出舞台上那個人物的頭,這是一個大膽的創新,他知道僅憑那雙黑色長手套,大家就會知道她是歌手吉爾伯特。這一招很妙,不僅承認了吉爾伯特招牌式裝扮的影響力,還確認公眾有能力將其認出來。

「在一定程度上,這些夜總會和藝人之所以吸引人正是由於他們有著非同尋常的特徵,」布羅克赫斯特說。「他們不同於路人。都有自己的個性和特徵,人們喜歡這樣。他抓住了這個概念。」

圖盧茲-勞特列克的艾薇兒(1899年)。艾薇兒和勞特列克成為了密友,她甚至擔任這位藝術家晚宴派對的女主人

沒過多久,艾薇兒托圖盧茲-勞特列克製作她的第一張海報。她是那個時代最耀眼的明星之一,也是蒙馬特的偶像,她憑直覺意識到海報讓人出名的潛力,並圍繞它來努力打造自己的個人品牌。「我樂享其中的名聲,是從他給我畫的第一張海報開始的,這絶對是我欠他的,」她在後來寫到。

艾薇兒成了圖盧茲-勞特列克的密友,甚至擔當這位藝術家著名的晚宴派對的女主人。勞特列克燒得一手好菜,而且熱情好客,往來的都是當時的名人。毫無疑問,他意識到,與這些人交往有助於他的職業生涯,對推銷自我也將大有裨益,不過,他也真心把他們當自己人。

圖盧茲-勞特列克的馬塞爾·倫德·布斯特小姐像(1895年)。他是那些夜總會的常客,總是興致勃勃地將表演現場畫下來

名人的發明

他們當然也喜歡他。吉爾伯特在圖盧茲-勞特列克的作品中出現的次數,超過了任何一位藝人,還成為歌譜、個人藏家的版畫和兩本平版印刷作品集的主角。因為還從未有一個藝術家將整本書獻給另一個藝術家,所以這些東西一出來就引發了轟動。畫冊限量發行100本,上面有吉爾伯特和圖盧茲-勞特列克的共同簽名,這是最早的名人紀念品之一。

不過,也許是她對於勞特列克筆端的那個自己太過忠誠,1894年10月,《巴黎人的生活》雜誌(La Vie Parisienne)抱怨她「越來越像海報上的人物,頭髮太黃,嘴唇太紅,手套太黑,腰帶太綠」。

圖盧茲-勞特列克的《埃爾多拉多……布呂昂在卡巴萊》(Eldorado... Aristide Bruant dans son Cabaret)(1892年)。這幅作品差點未能面世,因為夜總會的經理認為它太不尋常

布羅克赫斯特說,歌手、詩人布呂昂(Aristide Bruant)是另一位被形容為「行走的活海報」的表演者。他標誌性的黑色呢帽、斗篷和紅色圍巾誇張地搭在肩上,無疑是非常值得複製的形象。圖盧茲-勞特列克這件最具標誌性的作品之一,差點不能面世。大使夜總會(Les Ambassadeurs)的經理不喜歡這張海報,認為它太過不尋常,布呂昂以罷演為威脅,強迫他們改變了主意。贏得勝利的布呂昂安排這張海報貼滿整個巴黎,以至一名記者驚呼:「誰能把我們從布呂昂的畫像中解救出來?去哪裏都躲不開它。」這證明了「過度曝光」很早就出現了。

勞特列克在創作上繼續推陳出新,但他放蕩的生活方式,尤其是對苦艾酒的迷戀,最終帶來惡果。1897年,他開始出現酒精中毒的跡象。1901年夏天,他母親把他帶回自家莊園,後來他在那裏中風、去世。年僅36歲。

莫蘭(Charles Maurin)創作的《圖盧茲-勞特列克畫像》。這位傳奇的版畫家去世時年僅36歲

可悲的是,在幫助創造名人文化的同時,勞特列克也成為其最早的受害者之一。然而,由於他非凡的才華,他幫助宣傳的那些人的形象成為了一個時代的象徵,名聲得以延續;而許多他們的追隨者和模仿者卻早已被遺忘。

