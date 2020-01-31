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聖誕節和新年是你檢視送禮清單的時候。你必須考慮要送禮物給哪些人，但也要考慮打算花多少錢買禮物，當然最重要的是買什麼樣的禮物。

在英國，平均每戶人家在傳統的聖誕新年節日期間會花500英鎊買禮物送人，美國平均是650美元，所費與英國家庭大致相當。雖然送禮會讓人心情快樂，有助於表達對獲得禮物者的情感，甚至能加強雙方的友誼，但送禮不當卻會起到相反效果。

加拿大英屬哥倫比亞大學心理學教授、《快樂金錢：快樂消費的科學》（Happy Money: the Science of Happier Spending）一書的合著者伊麗莎白·鄧恩（Elizabeth Dunn）表示，「選錯禮物可能會有損於送禮者和收禮者之間的關係，因為這會說明你們兩者沒有任何共識。」她的研究還表明，收到不受歡迎的禮物有時會使得接受者不看好彼此未來關係的發展。

既然你不想讓送出的的節日禮物有壞效果而是希望有好效果，那麼你又如何能確定自己會選擇到對方一定會喜歡的禮物呢? 這個問題，心理學可能有答案。

你是否應該揮霍金錢買貴重禮物來表明你有多在乎對方嗎?

事實上，研究表明，多花錢買的並不一定保證是受對方歡迎的禮物。一項研究發現，禮物越貴，送禮者越會認為收禮者一定會喜歡。但是，雖然送禮者認為多花錢可以表達出自己更重視對方，但收禮者卻不會將禮物價格與他們是否欣賞這份禮物等同來看。

Image copyright Getty Images Image caption 送禮物給對方一個意外驚喜並非一定是好主意，最好讓收禮者說出他們想要什麼，而不是隨便亂猜。

位於美國匹茲堡的卡內基梅隆大學泰珀商學院的營銷副教授傑夫·格拉克（Jeff Galak）說，「你會本能地認為，一分錢一分貨，貴的禮物就是好禮物，但事實是，沒有證據說明收禮者在思考這份禮物的意義時，會想到禮物花了多少錢。」

研究消費者行為和決策的格拉克承認，由於傳統或預期的原因，你買禮物時可能不得不考慮某個價格標凖。但他說，只要你達到了這個花錢標凖，「你是否需要購買更貴的東西就不重要了」。禮物本身才是最重要的。

長遠考慮

格拉克說，要想送出一份受歡迎的禮物，其竅門是，不要只想到送出禮物的那一瞬間收禮者的反應。他和同事朱利安·吉維（Julian Givi）和埃爾納·威廉姆斯（Elanor Williams）發現，這個概念是有關送禮的研究中一個常見的主題，包括他們撰寫的一篇論文。

格拉克說，「當送禮者送禮物時，他們總是力圖突出他們送禮物的那一刻，要看到對方滿面笑容地收下禮物。但接受者更關心的則是，這份禮物在較長的時間內有多大價值。」

換言之，看著朋友或家人收到電影流媒體訂閲這樣的禮物，可能並不令人興奮，所以你不太可能送這樣的禮物。但收禮人可能真的很喜歡，因為這是一種可以隨後不斷享用的禮物。

不要想著送獨一無二的禮物

加拉克還建議不要執著於送出獨一無二的禮物。有時候，許多人想要的或許多人擁有的東西可能正是你的收禮者想要的。

一項研究表明，我們在購買禮物時往往會考慮收禮人的個性和特點。但是高度重視其個性會導致我們忽視了收禮人其他方面的需求，這可能會讓我們買一件劣質的禮物送他們。我們也傾向於給不同的人買不同的禮物，即使他們可能都對同樣的東西更滿意，而且可能根本不會互相比較禮物。

Image copyright Getty Images Image caption 與其買一件你喜歡的禮物，不如首先考慮彼此都感興趣的東西，選擇送者與收者都喜歡的禮物。

據格拉克之說，為了讓自己感覺像是一個送出好禮物的人，人們錯誤地認為他們需要送出多樣東西作禮物，即使付出的代價是未能送出最好的禮物。你可能也不會去購買你也擁有的東西做禮物，因為你不想破壞對方獨自擁有的感受。

如果你朋友喜歡你穿的運動鞋，這該如何辦? 不要僅僅因為你想要送出獨一無二的禮物，就避免與你腳下相同的運動鞋。

買雙方都感興趣的禮物

心理學教授鄧恩建議，要買對方稱心滿意的禮物，可從雙方共同的興趣著手。她說，與其根據自己的喜好來調整你和收禮者之間的愛好分歧，不如關注你和對方有哪些共同興趣愛好，然後以此為依據挑選禮物。

她說，「人們很會為自己選擇購買東西，所以，如果你和某人有共同點，那就買一些雙方都喜歡的，因為你喜歡的東西很有可能也是他們喜歡的東西。」

想要送一份更有吸引力的禮物，可以考慮一下你們的共同愛好，買些讓對方能親身體驗感受的東西，比如音樂會門票或烹飪課。研究還表明，這類體驗性禮物能讓你和對方走得更近，即使你沒有和對方一起體驗。

問對方想要什麼樣的禮物

不過，如果你們沒有任何共同興趣愛好，鄧恩建議你直接問對方他們想要什麼禮物，或者做一個禮物徵求清單。事實上，研究表明，人們更喜歡自己索要的禮物。

鄧恩說：「人們希望有創意，能給收禮人一個意外驚喜，但實際上更好的禮物應該是他們親口說出想要的東西。」

加拉克也認為，讓一個人對禮物感到滿意的最簡單方法就是問他想要什麼。但這不是大多數人喜歡的答案，他說，多數人以為好的禮物應該是給對方一個"驚喜"，儘管科學已經證明了並非如此。

Image copyright Getty Images Image caption 禮物的金錢價值沒有你想的那樣重要，因為收禮者更在乎的是你送禮的心意，而不是禮物本身。

他說，「問別人想要什麼被視為一種禁忌。是一種羞辱。但實際上，如果我們給與人的正是他們想要的，我們也會過得更好。」

不要想得過多

在一天結束夜深人靜之時，不要太擔心你送人一份糟糕的禮物。真正糟糕的禮物是很少見的。

除非送的禮物非常不合時宜，否則對方多少都會心懷感激。格拉克說，在他的研究過程中，他詢問過數千名調查參與者有關他們收受禮物的情況，他很少聽到有人說禮物不好。即使你送了一件不怎麼好的禮物給身邊你親近的人，你也可能會因為你的體貼表示而得救。這是因為當一個人送了一份不好的禮物時，接受者會設身處地思考為什麼送的人會選擇這樣的禮物。

芝加哥大學布斯商學院教授尼古拉斯‧艾普勒（Nicholas Epley）研究人們如何換位思考及做出判斷。他說， 「當有人做了令人費解的事，如送人一個糟糕的禮物，這時你就會換位思考，設身處地想這個人想的是什麼。」

他的研究表明，如果你的收禮人覺得你至少花了很多時間來挑選禮物，他們會很感激你為選擇一份不太合意的禮物所付出的努力。

換句話說，「禮輕情意重」這句老話可能是真的。

即使你沒有送出合宜的禮物，仍然會有人在這種情況下感覺良好。這個人就是你自己。艾普勒說，「送禮物的人在禮物上花很多心思的時候，他們會覺得和接受者更親近。即使受贈者對這份情意感受不強，但給予者自己卻會感受良多。」

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