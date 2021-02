疫情下的身心健康:休息和放鬆是如何成為一門藝術的

人們的休息變成什麼樣子?在畫廊裏展出,就好像它是靜物作品?只有被邀請參加藝術活動時,才能做這樣的事?顯然是。克勞迪婭•哈蒙德(Claudia Hammond)是BBC廣播4台《All in the Mind》節目的主持人,也是《休息的藝術》(The Art of Rest)一書的作者。她說:「忙碌已經成為一種榮譽。它已經成為我們對自己和他人的期望。不幸的是,有證據表明,我們確實認為忙碌的人生更好。在某些方面,甚至休息也被商業化了。看看健康運動。有人銷售一種生活方式:認為你應該抓緊時間做對自己有益的事情。」