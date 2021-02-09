網飛Netflix大片《發掘》背後的真人真事：「英國圖坦卡蒙」薩頓胡傳奇

尼爾·阿姆斯特朗

BBC Culture

圖像來源，Getty Images

天一亮就開始。

最強壯的士兵使盡全身力氣拉著繩索，將沉重的橡木船從河里拉上岸，在晨光穿透冰冷的霧氣中，一行人將木船拉到山丘腳下。

山坡上的群眾靜靜的看著木船抵達皇族後代的墓穴，木船移動到凖備好的壕溝時，哀悼者將陪葬品放入船體中間，然後在上面用土推起土墩。

船棺就這樣深埋在歷史長河之中，直到1300年以後的二戰之前，被一名叫做巴索爾·布朗（Basil Brown）的人髮現。

這個考古發現被稱為"英國的圖坦卡蒙"（Britain's Tutankhamun），現在成為流媒體平台網飛（Netflix）最新播映的電影《發掘》（The Dig）的中心故事，該影片改編自英國作家普雷斯頓（John Preston）同名小說。

奇聞異事

圖像來源，Larry Horricks/Netflix 圖像加註文字， 電影《發掘》由英國演員拉爾夫·費因斯（Ralph Fiennes）擔綱演出

電影《發掘》由英國演員拉爾夫·費因斯（Ralph Fiennes）擔綱演出，飾演自學成才的考古愛好者巴索爾·布朗，凱瑞·穆里根（Carey Mulligan）飾演薩福克郡（Suffolk）的薩頓胡（Sutton Hoo）莊園女主人伊迪絲·皮萊蒂（Edith Pretty）。

皮萊蒂一直相信薩頓胡莊園內的土墩具有特別的意義，據信土墩自維京時代就存在，一位造訪莊園的客人曾經在土墩附近看到過幽靈出現，當地也流傳著埋藏寶藏的傳聞軼事。

布朗是當地人，從小在薩福克郡長大，12歲就輟學在農場做工，後來成為保險中介人，同時他也自學成才，會說數種語言，熟悉天文學和考古學。皮萊蒂向當地博物館請教考古挖掘工作，博物館推薦布朗給她。

布朗在1938年6月開始挖掘工作，從一些比較小的土墩開始，他發現曾經有盜墓者的痕跡，同時還發現一些可能比維京時代更早的銅製品。

1939年夏天，二戰正逼近眼前，挖掘工作進行到最大的土墩，布朗發現了大量鐵製品，據信是木船的鉚釘。

接下來他找到最大的寶藏，一艘令人驚訝的船棺，超過27米長的船身足夠讓每側容納20名劃槳手，木製船板和遺體已經已經腐朽，但船棺在土壤裏留下清晰的痕跡：一艘超過1000年的船棺。

成就歷史

圖像來源，LARRY HORRICKS/NETFLIX 圖像加註文字， 影片中的巴索爾·布朗

巴索爾·布朗的發掘改寫了歷史書。

其他地方也發掘過船棺葬的船，但這是迄今為止發現的最大的船棺，在這之前，1888年在挪威發現過一艘23.8米長的維京船是當時最大的。

因為其他地方有過類似的發掘，布朗知道船上一定有許多陪葬品，在6月14日他在船的中央位置發現了可能是墓穴的木製小屋結構。

但是布朗的發掘工作進行到這裏已經被大英博物館和劍橋大學風聞，幾天后一堆專家學者蜂擁而來，布朗立刻就被迫讓出主導地位，被當成挖掘工作的工人，因為布朗連大學學位都沒有，這些專家學者不能讓一個地方級的業餘者指手畫腳。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1939年7月薩頓胡的挖掘進展

一個考古團隊組織起來，其中一個叫做皮戈特（Peggy Piggott）的考古學家在7月21日，參與現場考古工作的兩天之後，就發現了第一件金質物品，然後又發現更多。

很快地，團隊發現更多珍貴的寶物，總共有超過250件物品，用「稀世珍寶」還不足以形容，這些珍寶包括了宴會上盛裝食物的器皿，飲酒用的角杯，精緻的珠寶，古希臘里拉琴，權杖，寶劍，亞洲來的石器，拜占庭帝國的銀器，法國來的錢幣等。

另外，還有刻畫蛇獸紋樣交纏造型的一枚金扣，讓大英博物館工作人員簡直不敢置信；鑲滿珠寶的肩部扣帶和腰帶；帶有覆面、裝飾華麗的頭盔。

歷史意義

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薩頓胡的奇珍異寶收藏在大英博物館

薩頓胡發現的船棺和上面的寶物在年代上是屬於黑暗時期的，羅馬人剛剛離開，維京人尚未抵達，這400年之間發生了什麼事歷史學家所知甚少，但這一大發掘提供了許多寶貴的線索。

一般認為，在這段期間統治英格蘭數個王國的盎格魯-撒克遜人相對粗陋和發展落後，幾乎可以說是更為原始，但這裏發掘出來的珍寶卻顯示非常華麗精緻。

從出土的珍寶可以得知，當時的社會非常重視技術，手藝和藝術，貿易遍及歐洲和更遠的地方。

就在歐洲面臨納粹威脅即將陷入二戰之際，這個考古發掘讓一段消失的文明及其精緻的稀世珍寶再度重現在人們的眼前。

薩頓胡的稀世珍寶

27米長的橡木船棺作為盎格魯-撒克遜統治者的墳墓，距今約1300年前，陪葬品包括戰士鑄甲，還有死後舉辦宴會的器具。

船上發現的寶物包括戰士的鐵製頭盔，一把寶劍，拜占庭帝國的銀器，黃金珠寶，宴會餐具和鯨魚骨製成的寶盒。

考古發掘顯示當時人們與斯堪的納維亞，拜占庭帝國和埃及貿易往來非常密切。

考古發掘還改變了歷史學家對第七世紀的認識和了解，在那之前，歷史學家普遍認為那段時間英格蘭分治為數個盎格魯-撒克遜王國，發展落後。

重新發現巴索爾·布朗的故事

圖像來源，Larry Horricks/Netflix 圖像加註文字， 布朗的巨大貢獻「多年來一直未獲肯定」

當作家普雷斯頓發現姑姑皮戈特曾經參與薩頓胡的考古發掘工作時，他進行了一番研究調查，立刻發現這個適合小說家的故事題材。

他根據這個故事而寫的小說《發掘》在2007年出版並獲得好評。

電影製片人伍德（Ellie Wood）表示，2006年在小說尚未出版之前，她看過手稿之後就決定要將小說改編拍成電影。

伍德對BBC說，「隨著船隻被發掘出土，周遭人物的生命故事也展現在讀者眼前，這是整個作品最具張力和原創性的地方。我能夠感受到故事裏人物的深刻感情，雖然他們因為英國人的含蓄和社會階級結構而無法表達出來。」

改編劇本作家布菲尼（Moira Buffini）對BBC表示，「這本書深刻的觸動了我，看完書後整個感覺非常強烈，我認為它表達出萬物的脆弱一面，包括我們自己在內。我在寫劇本的時候，我感覺故事人物往土裏挖掘就好像在探索我們的內心一樣。」

伍德表示，雖然小說出版到現在已經很多年，但是她想要改編拍成電影的決心一直沒變。「我覺得這是一個關於布朗的故事，因為社會階級和學術圈的傲慢態度，他的巨大貢獻多年來一直未獲肯定，我覺得一定要讓更多人了解到他的貢獻。」

薩頓胡出土的珍寶後來在大英博物館永久陳列，但一直沒有提及巴索爾·布朗的名字，直到最近才有所改變。

未解謎題

圖像來源，LARRY HORRICKS/NETFLIX 圖像加註文字， 電影中的薩頓胡挖掘現場布景

雖然薩頓胡的考古挖掘工作出土了許多珍寶，但還是有很多未解的問題，有關船棺葬依然有很多無法確定的事情。

是誰被埋葬在這裏？最有可能的是東英吉利國王雷德沃爾德（Raedwald），他是當時權傾一時的領導者，約在西元624年左右死亡，他自稱是北歐神話主神奧丁的後代，他也是第一個改信基督教的英國國王，同時又小心謹慎的不希望觸怒異教的神祗。

那麼這艘船本來是做什麼用的？是一艘戰船還是國事用船，沒有人能確定。

電影《發掘》沒有豪華場景但卻震懾人心，兩位主要演員費因斯和穆里根表現尤其精彩。在最近一次記者會回答問題時費因斯表示，他第一次讀劇本是在飛機上，「讀完後我熱淚盈眶，我說不出來為什麼，但故事裏的人物挖掘這個和整個國家有關的精神打動了我。」

故事發生在二戰災難爆發前夕，這與目前的全球現狀也似乎遙遙呼應，這是改編電影當時無法事先預見的。

布菲尼說，「我的確在想，是否我們意識到生命的終結，在整個巨大的結構中我們的渺小和微不足道。但是有個想法讓我們依然抱著希望，那就是生命一直在延續，我給巴索爾一句台詞，『從人類在洞穴牆上留下第一個手印開始，我們都是持續發展的一部分。』」