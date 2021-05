統治英國的伊頓公學

53 分钟前

當然,並非每個伊頓公學的學生都適合這個豪門模式。今年4月,又有一本關於伊頓公學的著作《身為其中一員:一位伊頓生的回憶錄》(One of Them: An Eton College Memoir)出版問世,作者是作家、播客兼音樂家穆薩·奧闊加(Musa Okwonga)。奧闊加1993年至1998年就讀伊頓公學時,是該校為數不多的黑人男孩其一。他寫這本書是想對英國「種族和階級問題作出探索」,因由是「為了理解我們的社會將要走向何方,我們需要理解我們是如何走到這一步。」