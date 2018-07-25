蘇格蘭金雕的「失蹤」之謎

Image copyright Getty Images Image caption 英國的金雕捕獵訓練（資料圖片）

一月下旬，弗雷德失蹤了。這是一隻壯年金雕，有獨特的棕金色羽毛，還有猛禽那種黑灰色倒勾喙，邊緣是亮黃色和黑色。在這之前，於蘇格蘭愛丁堡不遠的彭特蘭丘陵地帶附近，弗雷德的行蹤一直受到保護鳥類的生態人士的監視關注。

去年夏天，來自「英國猛禽迫害」（Raptor Persecution UK）護衛隊的汀蓋伊（Ruth Tingay），繼她的同事在鷹巢中為這只金雕安置了跟蹤器後，一直在關注其行蹤。

而飛往彭特蘭之路是弗雷德歷經的最遠旅程。

汀蓋伊說，這只金鷹「離開鷹巢才三四天」，隨後在 2018年1月20號失去了信號。

想不到四天後，追蹤到它飛回來的信號，但信號發出的地點卻令人相當奇怪——離聖安德魯斯10公里外的海上。這裏位於弗雷德最後測到信號地的東北方向，兩地距離相當遠。這是不是意味著，弗雷德已經被殺害、扔進了海里？

Image copyright Getty Images Image caption 金雕之類的猛禽遭到射殺的數量比過去多。

鳥類保護者絶望了。這又是一隻失蹤的金雕，其結局令人起疑。猛禽有時是被人類殺害的，但行兇者很難被抓到。目前，蘇格蘭警方正在調查弗雷德失蹤案件。

蘇格蘭是各類猛禽的棲息地，金鷹則是其代表。在蘇格蘭，儘管金雕數量基本還算可觀，但在有些地區，尤其是南方，已難以生存。所以有一個項目打算將金雕遷徙出蘇格蘭高地，以拯救這類猛禽。

其它猛禽的日子更不好過。尤其是母鷂，數量明顯下滑。這些鳥類同樣也常死於非法捕獵。

但是誰在攻擊蘇格蘭猛禽呢？確切地問，弗雷德到底到底發生了什麼事？

「英國猛禽迫害」護衛隊和其跟蹤器廠商取得聯繫後，披露了弗雷德案子更多可疑之處。設置後的跟蹤器可以記錄鳥類的GPS坐標，還能連到附近的手機信號塔。通常情況下，保護鳥類活動家無法獲得移動網絡數據，但跟蹤器廠商可以提供訪問權限。

Image copyright RSPB Image caption 2015年4月，衛星跟蹤的母鷂安妮（Annie）在松雞常出現的沼澤地被射殺。

調查結果令人訝異。1月下旬弗雷德失蹤的那段時間裏，它看起來好像是沿著愛丁堡南部一條公路飛行，然後向北飛越福斯灣，再向聖安德魯方向飛去。

汀蓋伊說，「這很明顯是在往北海的方向。自從上一次數據點採集後，跟蹤器沒有再傳回數據。也不清楚在這許多神秘活動後，跟蹤器是否還在弗雷德身上，還是說已經沉入海底。換句話說，這條探測路子已經沒什麼用了。」

汀蓋伊說，「南蘇格蘭繁殖的金雕非常少，所以弗雷德相當重要，它剛剛離開自己的出生地，我們就失去了它……真是太震驚了。」

皇家鳥類保護協會（RSPB）的湯姆森（Ian Thomson）說，弗雷德的奇異行蹤「毫無疑問」是出於人類的干涉。

他補充說，「我們很可能永遠搞不懂這到底是怎麼回事。」湯姆森數年來一直在蘇格蘭監測猛禽遭殺害的情況。他說有大量證據表明，猛禽的死亡和松雞生活的沼澤地有關。在一些案例中，獵場看守員為了防止猛禽捕獵松雞，便射殺猛禽來保證狩獵季節的沼澤地裏有足夠數量的松雞供人獵殺。

儘管如此，起訴卻很罕見。但若只是歸咎於獵場看守人，也常充滿爭議。據蘇格蘭獵場看守人協會一名發言者所說，該協會在五年內已經因為傷害野生動物罪，停止了6位會員的會籍。

該發言人補充道，「作為一個組織，我們只提倡通過合法手段解決物種衝突，」 湯姆森解釋說，監視追蹤猛禽死因難題之一是，近年來不管誰殺害了飛禽，都會設法掩飾其不法行為。

Image copyright RSPB Image caption 誰在攻擊蘇格蘭猛禽？

他說，例如皇家鳥類保護協會有證據表明，金雕之類的猛禽被射殺的數量比以前有增加，許是因為行兇者很容易毀屍滅跡，所以研究人員很難發現其犯罪證據。

湯姆森還說：「最近六七年，很明顯不法分子已很少使用毒藥的做法。」

蘇格蘭猛禽研究小組的斯蒂爾（Logan Steele）對此表示同意。「我們發現大量帶有衛星跟蹤器的鳥類失蹤，但卻找不到屍體。」

他補充說，近年來該組織已經在150多只鳥身上做了電子跟蹤標記。目前，他正在監測一隻剛放飛的母鷂，收集其數據。他說，「我希望它能活下來。」

雖然有人會傷害雄奇的蘇格蘭猛禽，但也有很多人，不論身居何處，只要有能力，都會都致力於保護鳥類。汀蓋伊說：「不幸的是，保護鳥類人士們未來還要面對很多艱難的工作。 很難說一切是否會有改善，但如果要說對鳥類的殺害有所減少的話，我可是一點都沒看到。」

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