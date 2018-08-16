能隱藏多年的兇殘攻擊者：海洋蠕蟲

Image copyright Getty Images Image caption 博比特蟲（Bobbit worm）是印度尼西亞最可怕的捕食者之一。

等待的蠕蟲迎來了美味的誘餌……

一種可怕的捕食者潛伏在印度尼西亞海域，它的下顎長著鋒利的尖刺。倒霉的魚蝦——即或它們自己也是正在尋找獵物的捕食者——一旦被捕已逃無可逃。這個可怕的捕食者的顎部撕咬獵物是如此突然而猛烈，獵物可能會被瞬間切成兩半，就像被仿生的海洋斷頭台殺死一樣。

海洋裏到處都是可怕的捕食者，但這個捕食者特別奇怪：它不是聰明的頭足類動物(章魚和烏賊)，也不是複雜的鯨類動物(海豚和鯨魚)，也不是偏執狂的板鰓類動物(鯊魚和鰩魚)。

它是一種蠕蟲。

凖確地說，這是一種多毛類蟲（polychaete），是一種生活在海洋(偶爾也生活在陸地上)的毛足蟲（bristled worm），和我們在自家花園裏發現每天蠕動的環節動物相差很遠。

巴西里約熱內盧聯邦大學（Federal University in Rio de Janeiro）無脊椎動物系的兼職教授讚諾爾（Joana Zanol）說，"海生蠕蟲一點也不會讓人生厭，它們和蚯蚓非常不同，有各種各樣的形狀和顏色，生活在各種各樣的棲息地，"

她說， "我在大學本科時就開始探索海生蠕蟲的進化過程，觀察它們的系統進化樹狀圖——我發現自己被它們豐富的多樣性所迷倒了，自此就陷入了這些奇怪動物的研究中。"

而博比特蟲(學名擬鱗磷沙蠶（Eunice aphroditois），也被稱為沙前鋒)是海生蠕蟲中最奇怪的一種。其長度可達3米，這個以伏擊方式捕食的蠕蟲把自己長長的身體埋在沙子裏，只伸出口器在外。晚上，它張開嘴和五個觸角……靜靜等待著。任何不幸的動物——無論是魚還是蝦，蝸牛還是烏賊——只要觸動了它敏感的觸角，就會被它帶有一對銳刺的口器攻擊後吞噬。博比特蟲這張可怕的嘴位於其閃光的彩虹色的分節弓形身體的末端。

"博比特"（Bobbit）這個暱稱可以指各種各樣的大形沙蠶類蟲，它們有著相同的生活方式和外表：它們把自己長長的身體藏在岩石、珊瑚或海底沉澱物中，在晚上伏擊獵物。但典型的"博比特蟲"是擬鱗磷沙蠶。雖然生物學家早在1790年就知道這種生物的存在，但是要到1996年一本野外冒險指南才給它起了這樣一個陰險的綽號，影射約翰和洛蕾娜•博比特夫婦（John and Lorena Bobbitt）。千禧一代人可能沒聽說過這對夫婦——但可以上網去查查。（譯注：1993年遭受丈夫約翰家暴的洛蕾娜趁丈夫熟睡時割下其生殖器，此案件轟動一時。）這就產生了一個廣為流傳的神話，即雌性博比特蟲會切斷雄性的生殖器，然後餵養其後代蠕蟲。這當然不是真的，博比特蠕蟲不僅沒有陰莖，而且通常是雌雄同體。

對於這樣一種聲名狼藉、能力非凡的動物，雖然在野外活動指南和動物愛護者博客中聲名遠揚，但卻非常罕見。讚諾爾最近在《國家地理雜誌》（National Geographic）的資助下前往東帝汶探查，但沒有找到一隻博比特蟲。

她說，"很久以來我一直試圖親眼看到博比特蟲，"她甚至還沒見過生活在靠近她家鄉的巴西沿海海域的兩種沙蠶類蟲。"我從來沒有見過活著的大型樣本——除了在博物館裏。"

Image copyright Getty Images Image caption 博比特蟲這種聲名狼藉、能力非凡的動物，但卻十分罕見。

沙蠶類蟲是如此的神出鬼沒，如果在幼蟲時候被意外引進，並生活在水族箱的珊瑚或岩石中，可以在水族箱裏藏身數年不被人發現。它們白天可以安穩地躲藏起來，夜間再出來捕魚。已經有多宗個案，水族箱裏的魚連續幾年甚至十餘年神秘消失，原因不明，直到這種蠕蟲被發現。

2013年，位於英國薩里郡（Surrey）沃金（Working）的邁登黑德水上運動中心（Maidenhead Aquatics）的工作人員發現了一條一米長的蠕蟲，他們估計這條蠕蟲已經在水箱裏生活了10年沒被人發現。2009年，在紐基（Newquay）的藍礁水族館（Blue Reef Aquarium）發現了一條更大的蠕蟲，它一直在吞噬魚類，甚至咬碎了魚缸裏放置的一些珊瑚礁石；工作人員給它起了個綽號叫"巴里（Barry）"。在更遠的地方，2009年，人們在日本瀨戶漁港（Seto Fishing Harbour）的一個系泊筏上發現了一條3米長的蠕蟲——這是迄今為止發現的最大蠕蟲樣本。

水族館魚缸裏的秘密狩獵為大眾提供了生動有趣的新聞故事，但這些蠕蟲在很小的時候已具長途跋涉的能力——尤其是在幼蟲階段，它們可能懸浮在水體中，而不是埋在沙子裏——意味著他們具備蔓延到世界各地的可能性，恐怕不是好事。

德克薩斯大學（University of Texas）海洋生物系副教授舒爾茨（Anja Schulze）說， "其他多毛綱的蠕蟲已經由運輸船的壓艙水（ballast water）或水族貿易成為了入侵物種（invasive species），如果博比特蟲也由同樣的方式入侵，可能對當地物種造成很大的損害。但我們還不知道實際情況，因為我們對這種動物的整體了解太少。"

我們不知道這種蠕蟲是如何繁殖的，為什麼它們有彩虹般的色彩，它們能活多久，長得多快。如果個子小的總是比個子大的年幼，它們有多少不同的相關物種？種類分佈情況怎樣？或者它們的數量有多豐富？對於一種這麼有名的蠕蟲，我們仍然知之甚少。

舒爾茨說，"部分原因是在實驗室環境下的研究並不容易：飼養它們的幼蟲並把它們撫養到性成熟的年齡也不容易，"因此，就目前而言，它們的繁殖仍然是一個謎——儘管有個暗示性的綽號。

讚諾爾說，如果各種條件都很理想，她將有能力在實驗室裏培育這些蠕蟲，盡可能多的對其野外標本進行DNA排序，利用這些數據計算出其家族樹狀圖譜，然後以此了解其全球分佈格局——像這樣的工作她在其他相關蠕蟲身上已經做了十多年。

不過在研究完成之前，博比特蟲能把魚撕咬成兩半的可怕形像早已惡名在外。

……如果這還不足以讓你毛骨悚然，看看去年瑞典生物學家們在《自然》（Nature）雜誌上宣佈發現的世界上最古老的已知"博比特蟲"：一個滅絶4億年的巨大的多毛類蠕蟲化石，生物學家將其命名為"韋伯斯特歐普利昂•阿姆斯特朗"（Websteroprion armstrongi），它的下顎比今天存在的"博比特蟲"大好幾倍。它與現代的擬鱗磷沙蠶並不是同一科，而是屬於與巨型蠕蟲家族有關的一個分支。

瑞典隆德大學（Lund University）岩石圈和生物圈科學系教授埃里克森（Mats Eriksson）說，"因為蠕蟲的身體唯一能變成化石的部位是其下顎，我們這些死硬的書呆子專家們就專注於此，因為它們包含所有蠕蟲進化歷史的線索。" 埃里克森也是該研究的第一作者。

"老實說，我不太喜歡蠕蟲的生活方式——它們很有趣，但我也覺得它們很噁心——所以在某種程度上，作為古生物學家我感到很幸運，因為這些已經滅絶的巨型蠕蟲早已死亡，變成了石頭。"

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