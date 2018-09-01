互聯網時代的萌寵視頻：瘋狂傳播帶來傷害

今天很辛苦，何不坐下來，放輕鬆，在網上看看可愛的動物呢？

這對動物愛好者來說再平常不過了，但我們對這些小可愛們的喜歡，究竟是在幫助它們還是傷害它們？

小熊貓在網上非常受歡迎，它的暱稱「火狐」甚至被互聯網瀏覽器拿來命名（Firefox，火狐瀏覽器）。在網上搜索小熊貓，會出現海量圖片和視頻，有的是這個毛茸茸的家伙在雪地裏嬉鬧，對著石頭大驚小怪，一般都是很可愛的樣子（雖然大部分是人工飼養）。這些視頻中明顯沒有尼泊爾和中國邊境上的森林，這裏的小熊貓們在野外生活。過去三代，小熊貓的數量減少了50％，國際自然保護聯盟（IUCN）將它們列為瀕危物種，野生數量可能不到2500隻。

Image copyright Getty Images Image caption 小熊貓在網上非常受歡迎，但野生數量只剩不到2,500隻。

小熊貓網絡（The Red Panda Network）是個慈善機構，致力於提高人們對小熊貓困境的認識，並資助必要的保育項目。自2010年以來，機構每年都會組織國際小熊貓日，告訴人們小熊貓不僅僅是可愛的YouTube素材。遺憾的是，儘管保護小熊貓的努力正在進行，2018年1月，還是有6隻小貓熊差點被老撾的走私者放在黑市上當成寵物出售，好在救了下來。販賣小熊貓跟它在網上的受歡迎程度有沒有直接關係尚無法證明，但有證據表明，對某種物種的錯誤報道會引起令人擔憂的後果。

以一隻名叫索尼亞（Sonya）懶猴為例。索尼亞是早期數字時代的寵兒，這只原產於東南亞的夜行靈長類動物在一則視頻裏高興地抬起了手臂，視頻瘋傳。令人傷心的是，動物行為專家表示，人們以為索尼亞那是在享受撓癢癢，但其實是種抑鬱的表現。索尼亞超重，被當成寵物養在俄羅斯一間公寓裏，對主人的觸摸會有防衛表現。

Image copyright Getty Images Image caption 一則關於懶猴的視頻在網上瘋傳，這只夜間靈長類動物看上去在享受撓癢癢，但實際上是情緒抑鬱。

2013年，奈卡里斯教授（Anna Nekaris）與同事們發表了一項報告，研究互聯網用戶對這則視頻的反應。在視頻剛發佈的幾個月裏，有四分之一的評論者表示有興趣養一隻懶猴當寵物——儘管IUCN已經將野生懶猴列為易危物種。

奈卡里斯教授繼續順著這個令人不安的趨勢研究下去，表示懶猴的情況並沒有改善。雖然有些地區的貿易量有所下降，但這只是因為懶猴已在當地滅絶。「由於非法野生動物交易，懶猴現在的日子尤其不好過，」她解釋說。除了因為寵物貿易而被偷獵外，懶猴還因為在所謂的傳統醫學裏有用而被抓。

Image copyright Getty Images Image caption 儘管許多物種被列為易危物種，但互聯網用戶仍表示有興趣將它們養來當寵物。

野生動物貿易監測網絡TRAFFIC的報告稱，中國非法野生動物產品的廣告數量正在穩步下降，從2012年到2016年下降了50％。這一看似積極的統計數據卻也暗含警告：非法野生動物貿易已從電子商務網站轉移到了私人網上社區和社交網絡。它已被有效地驅逐到地下交易，轉移到了政府難以管控的交易平台。如果你想在所分享的視頻或照片下面寫說「我也想要一隻」，那其實跟直接參與野生動物交易也差不多。

但這個勢頭也有轉變的希望。2018年，全球20家最大型的科技公司與保護組織世界自然基金會（WWF）合作，打擊非法野生動物貿易。全球結束野生動物販運聯盟（Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online）的目標是到 2020年底前販運量減少80％。

為了提高人們對野生動物的認識，Instagram（照片分享應用）還推出了一項功能，如果用戶想要發佈或搜索帶有某些標籤的圖片，例如「自拍老虎」或「懶猴」的標籤，就會有窗口彈出來，強調需要保護野生動物和環境。2018年4月，BBC地球版與Instagram合作，新加了兩個標籤警告，分別是「猩猩」以及「穿山甲」標籤。Instagram尚沒有數據顯示使用這些標籤的數量是否已經下降。

Instagram還推出了一項功能，如果用戶想要發佈或搜索帶有某些標籤的圖片，就會有窗口彈出來，強調保護野生動物和環境的必要性。

奈卡里斯教授建議我們應該對社交媒體保持警惕：「Instagram還推出了一項功能，如果用戶想要發佈或搜索帶有某些標籤的圖片，就會有窗口彈出來，強調保護野生動物和環境的必要性。」

就好比全世界都在玩傳悄悄話的遊戲，圖像和視頻的語境可能在分享的過程中丟失掉，所以有必要對你看到的內容進行思考。如果你覺得有問題，請將圖像報告給相關平台。你還可以分享和討論那些包含強有力保育信息的照片和視頻，帶來積極影響。許多旨在改善瀕危物種命運的慈善機構，都是因為有了全球範圍內人們在網上的關注和資助，才得以運作。我們可以一起將對動物的喜愛轉變為保護意識，並讓屏幕上可愛的動物們在本就屬於它們的環境中得以生存。

請訪問 BBC Earth 閲讀英文原文。