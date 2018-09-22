科學家為「孤獨海牛」平反：它們其實會聊天

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不久前，人們還認為佛羅里達海牛（學名Trichechus manatus latirostris）是一種大多時候都默不做聲，獨來獨往的食草動物，交流系統極其簡單，主要就是海牛媽媽和寶寶的對話。

然而，近年來的研究表明，海牛可能並不是個獨行俠，而且可能擁有一個複雜的聲音庫，不只是母子溝通這麼簡單。

Image copyright Natalija Lace Image caption 生活在美國佛羅里達州坦帕市洛瑞動物園的海牛Lil Joe和CC。公民科學（指由公眾參與的科學研究）正在幫助解密這些神秘海洋哺乳動物的高聲鳴叫。

與其他完全水生的海洋哺乳動物，如海豚或鯨魚相比，海牛的聲音是有限的，但我們也並沒有完全掌握它們的語言程度，個體差異度，以及最重要的是，各種交流的用途。

為了解開這些謎團，我的研究小組Cetalingua Project（專門研究海洋哺乳動物的交流）在宇宙動物園（Zooniverse）網站上發起了一項名為「海牛聊天」的公民科學研究。首先，我們請參與研究的人通過聽音頻和觀察聲譜圖（以視覺形式表現聲音及其頻率變化的圖譜）來幫助我們分辨哪些是海牛的呼叫，哪些是進食的聲音。在第二階段，我們將對這些聲音進行分類，並分析研究每頭海牛發出的叫聲。

Image copyright Natalija Lace Image caption 名叫Teco 2的一頭十幾歲的雄海牛也是數據收集的對象。不幸的是，他在2013被船隻嚴重致傷而亡，被發現時仍有海草在嘴裏。船隻對海牛來說是一個嚴重威脅，2017年有107頭海牛死於船隻事故。

「海牛聊天」這項研究使用了我多年來在美國佛羅里達州坦帕市洛瑞動物園海牛康復中心收集的大量數據。許多公民科學家在研究中注意到的第一件事是，海牛叫聲竟會與鳥叫如此相似。海牛體型巨大，長度能超過4米（13英尺），重約1400公斤（220石），而叫起來竟是如此高音調的唧唧啾啾聲，的確令人沒想到。頻率較低的聲音會傳播得更遠，通訊距離能更長，海牛為何使用高頻率的叫聲，至今還是個迷。

自「海牛聊天」項目於2018年3月啟動至今，已有1200多名公民科學家參與其中，並且已經發現了許多有趣和意想不到的叫聲，甚至還有一些尚未確定的神秘聲音。

最終，聲音被志願者分類妥當後將用於製作更優化的模型，能自動識別和分類所有叫聲。這個系統將對海牛的保育工作大有益處，並且有助於了解叫聲的用途。

Image copyright Natalija Lace Image caption 海牛可能不是我們曾經認為的只能進行基本交流的孤獨動物。

這項聲音識別技術還可以幫助我們解開圍繞在海牛這個神秘物種身上的其他謎團，例如它們如何導航？能記得並認出多年前遇到的同伴嗎？叫聲傳達了什麼信息？有沒有危險警報信號？明明聽力非常好但為什麼會被船撞？

我們邀請現在和未來的公民科學家們參與這個項目，不僅因為它有助於拓展科學知識，還因為研究本身就十分有趣。沒有兩個聲音文件是相同的，許多公民科學家在發現幾頭海牛之間或清晰或激烈的叫聲交流時都會非常興奮。未來，我們計劃添加視頻，以便公民科學家們可以分析與音頻相對應的行為狀態，近距離觀察難以捉摸的海牛。

2017年進行的海牛數量調查發現，在佛羅里達水域只剩下6620頭海牛，儘管近年來數量在不斷上升，海牛仍然面臨許多挑戰，包括船隻撞擊、低溫問題（海牛無法適應20攝氏度以下的水溫，並且會因為停止進食和重量減少而代謝緩慢，免疫力下降，最終死亡）、大量繁殖的有毒藻類，以及棲息地的破壞。通過更多地了解這種神秘的水生食草動物，我們可以更好地了解它們的生態學、生物學、認知和交流問題。

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娜塔莉亞·拉切（Natalija Lace）是Cetalingua Project的創始人和首席研究員。她在美國南密西西比大學獲得博士學位，主要研究興趣包括海洋哺乳動物聲學交流的形式和功能。您可以在這裏閲讀拉切更多的研究。

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