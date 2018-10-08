露脊鯨生存狀況惡化 重新繁殖成難題

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北大西洋露脊鯨目前僅存450條，而且生存狀況還在逐步惡化。

2017年是露脊鯨多災多難的一年，至少有17頭露脊鯨死亡，且至今都沒發現新生幼崽。

缺少後代令研究這種大型動物的科學家們非常擔心，有什麼方法能讓露脊鯨重新繁殖呢？

美國新英格蘭水族館（New England Aquarium）安德森卡博特海洋生物中心（Anderson Cabot Center for Ocean Life）的布朗（Moira Brown）就在研究這個問題。她指出，去年死亡的露脊鯨中有兩頭雌性剛剛到達最佳生育年齡。現在北大西洋露脊鯨只剩下大約100頭成年雌性。

「露脊鯨未來的數量就靠這100頭雌性了，100可不算多，情況還可能急速惡化，」布朗說。

以極度瀕危的小頭鼠海豚為例，大約20年前還有600隻，現在只剩下30。眾所周知，小種群海洋哺乳動物非常脆弱，所以一些科學家估計，北大西洋露脊鯨可能在短短23年內滅絶，除非情況有所改善。

Image copyright Wildest Animal/Getty Image caption 大西洋露脊鯨曾在美國佛羅里達州和佐治亞州附近的東南沿海水域出沒，在加拿大的聖勞倫斯灣也有看到。

露脊鯨通常在美國靠近佛羅里達州和佐治亞州的東南沿海水域繁殖，但會選擇其他地方飼養幼崽。它們出沒的水域不時變化，例如，去年在加拿大聖勞倫斯灣出現了異常多的露脊鯨，有幾頭被漁具纏繞，有些是致命的。但即使不致命，也可能對繁殖能力產生重大影響。

Image copyright Getty Images Image caption 可能有人覺得幾根捕魚繩而已問題不大，但對海洋動物來說卻異常沉重且堅韌，可能會嚴重影響遊動。

可能有人覺得幾根捕魚繩而已問題不大，但它們其實異常沉重且堅韌。纏在鯨魚身上會增加遊水的阻力，嚴重影響遊動。

最近，鯨魚救援人員正試圖解開纏在一頭著名的雌性北大西洋露脊鯨身上的繩子，它被暱稱為舒潔（Kleenex），已經被繩子纏住至少四年了。

伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution, 簡稱WHOI）的摩爾（Michael Moore）研究了魚繩纏繞的長期影響。

「如果一頭雌性露脊鯨精力不夠用，它會放棄什麼？答案是放棄繁育，」他說道。

摩爾和其他鯨魚科學家普遍認為：提高露脊鯨的繁育水平，我們所能做的最有用的事情，是減少它們被漁具纏繞，別擋人家的路，希望它們有足夠的精力來繁殖。

Image copyright Getty Images Image caption 鑒於露脊鯨的數量總是上下波動，我們有充足的理由相信，現在採取的輔助措施可以達到預期效果。

加拿大政府最近宣佈了與此相關的特別措施，包括在今年提前開始和結束雪蟹的捕撈季。通常是將捕撈雪蟹的陷阱系在繩索上，然後連接到漂浮在海面上的浮標。這麼做顯然會在水中築起一條長線，很可能會勾到鯨魚。

同在新英格蘭水族館安德森卡博特中心的漢密爾頓（Phil Hamilton）說，一個想法是用受到一定壓力時就會斷裂的繩索。

他解釋道：「只需要切斷捕魚繩，然後把這些受到1,700磅壓力就會斷裂的筒套套在繩子兩端，筒套也就一美元一個。」

漢密爾頓同事撰寫的一項研究估計，這個方法可以將威脅鯨魚生命的魚繩纏繞減少高達72％。

另一種方法是使用無需繩子拖拽就可以上升到海面的漁具，這也是WHOI和安德森卡博特中心正在共同努力的方向。

Image copyright Getty Images Image caption 減少海洋污染，避免漁具的纏繞可能可以促進大西洋鯨魚繁殖。

但是，還有什麼比鼓勵促進物種繁殖更具干預性呢？「沒有，」摩爾，漢密爾頓和布朗的回答都很響亮。露脊鯨屬於大型海洋哺乳動物，身形龐大，有效干預的顯著辦法還沒有找到。它們胃口也很大，所以人為增加它們的食物資源成本也很高昂。

摩爾說，在鯨魚聚集的地區游說漁業公司把魚繩從水裏拿出來可能還省點錢。

不過，漢密爾頓也有另一個想法。他指出，海洋噪音過大經常會對鯨魚造成壓力，噪音主要來自航運以及工業。如果我們可以降低噪音，可能會對它們的繁殖產生積極影響，但並不能保證。

北大西洋露脊鯨仍有希望。布朗說，曾有一段時間比現在數量更少，然後又增加了。1990年，所知的北大西洋露脊鯨只有約270頭。其後20年有所上升，當中甚至經歷了繁殖水平非常低的時期。2000年，只發現了一頭新生幼崽。布朗說「第二年發現了31頭」，可見這個物種有多難預測。

漢密爾頓表示，最近幾個月也可能有一兩頭幼崽出生，也許不在通常的水域，我們只是還沒有發現。

「我個人仍然覺得有希望在今年春夏發現一兩頭幼崽，」他說。

「鑒於露脊鯨的數量總是上下波動，我們有充足的理由相信，現在採取的輔助措施可以達到預期效果，」布朗補充道。

「露脊鯨的數量之前也反彈過，」她說。「我們一定不會放棄。」

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