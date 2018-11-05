新西蘭動物保育 為了保護的殺戮

Image copyright Getty Images Image caption 白鼬的水性很好，一口氣能遊1.5千米。

新西蘭的動物保育計劃以殺戮為保護手段。

大部分保育工作的目標是防止動物種群滅絶，但2016年，時任新西蘭總理約翰•基（John Key）卻表示，新西蘭的保育目標是到2050年消除所有外來的掠食類動物。

表面上看，這個做法似乎有點另類，但其目的是在於保護本地鳥類，包括新西蘭的國鳥鷸鴕，以及鴞鸚鵡。這些鳥不會飛，一直生活在沒有掠食動物的環境裏，還不能保護自己。它們的數量已然大幅下降，鴞鸚鵡已經成了瀕危物種。

在人類帶來其他掠食動物之前，新西蘭本地只有一種：新西蘭短尾蝠。但現在，有三種動物都嚴重威脅著本地鳥類——老鼠、白鼬和負鼠。白鼬和負鼠都是專門引進到新西蘭的，1837年，為了開展毛皮生意引進了負鼠；1879年，為了解決野兔破壞羊群牧草的問題引進了白鼬。但很遺憾，這些引進物種對當地鳥類造成了嚴重威脅，動用武力將這些破壞性的動物趕盡殺絶是個極端的解決辦法。

「2050，零掠食者」計劃（Predator Free 2050）的中期目標是，到2025年，近海海島保護區將全面消除外來的掠食性動物，並在滅絶某一目標物種方面取得突破性的科學進展。新西蘭環境保護局在更小的島上已經成功除害，因此制定了這一目標。上世紀60年代，瑪利亞島成為世界上第一座沒有老鼠的島嶼。自此環保局每十年就有新成就，2001年，坎貝爾島滅除了老鼠，創下了大型島嶼無掠食性動物的新紀錄。

Image copyright Getty Images Image caption 坎貝爾島面積43.51平方英里。

這項計劃得到了公眾的廣泛支持。根據新西蘭環保局的調查，在8000名受訪者中，84%的人都認為掠食性動物嚴重威脅了環境保育，但分歧在於大規模除害所使用的方法。「2050，零掠食者」計劃採用一系列治理措施，包括志願者投放一次性的捕殺器，以及在大面積的土地上播撒一種名為「1080」的毒藥。公眾對這些辦法並非完全贊同，一些團體還抗議使用這種毒藥。

多數國家都禁止使用1080毒藥（氟醋酸鈉），因為它對包括貓和狗在內的陸生哺乳動物很危險。只有六個國家仍在使用：澳大利亞、以色列、日本、韓國、墨西哥和新西蘭。環保局日前重申，他們同意使用1080毒藥，並認為在難以進入的地區使用該藥來治理外來的掠食性動物實為必須，但動物權益保護組織還是發起抗議行動，反對繼續使用。

政府在中期目標中也表明，計劃很大程度上要依靠對新技術的投資與使用。人們對這些可能會用到的輔助技術並非一致認同，52%的人認為應該使用「用於特定物種的毒素」，僅有32%的人支持基因驅動。基因驅動包括人為控制物種基因，控制物種數量，加速完成本來需要幾代時間才能實現的數量變化。基因驅動也是科學界的熱門話題，部分科學家稱這一技術會埋下隱患，十有八九會造成不可預見的後果。

「2050，零掠食者」計劃也有批評之聲。林克萊特（Wayne Linklater）和斯蒂爾（Jamie Steer）在《保育信札》期刊（Conservation Letters）中發表文章稱，「這項計劃有缺陷，人力物力沒有投向更緊要的生態議題，措施辦法也不夠好。」緊要議題包括減少棲息地流失，以及防止棲息地污染，流失和污染問題已經對水生棲息地造成了嚴重破壞。文章還提到，掠食性動物所在的生態系統並非弱肉強食這麼簡單，這是一張由不同種群構成的錯綜大網，消除當中的一部分，可能會拯救瀕危鳥類，但對生態鏈的其餘部分可能會造成無法估量的影響。

「050，零掠食者」雖然有批評，但這項計劃的規模和決心都是其他保育計劃無法比擬的。朝著2050年的大計，這項計劃能否一直得到公眾的支持，讓我們拭目以待。

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