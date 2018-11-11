庫客船長與庫佩酋長：是誰發現了新西蘭

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當問到「是誰發現了新西蘭？」時，我們很多西方人會不假思索地答道，「是庫克船長」（James Cook）。這種歐洲主導的歷史觀已統治了幾個世紀，難怪要動搖這種看法非常困難。

歐洲的觀點認為，1642年12月13日，荷蘭航海家塔斯曼（Abel Tasman）首次發現了新西蘭的西海岸區，然後在1769年英國探險家庫克船長及其船員踏足新西蘭進行深入探險。然而，這種看法並不全面，沒有說清新西蘭的全部歷史，沒有提到開啟新西蘭文明史的功勳。開創新西蘭歷史的最早住民是毛利人，大約在公元1250至1300年間，這些善於航海的波利尼西亞人來到新西蘭定居。

Image copyright Getty Images Image caption 一名毛利族男子表演波華麗（pōwhiri），這是毛利人一種歡迎儀式。

新西蘭位於大洋洲最下端。大洋洲由幾千個島嶼組成，分佈在遼闊的太平洋上。在歐洲人髮現新西蘭的幾百年前，生活在太平洋的民族已到達和定居在這些島嶼上。

英國倫敦皇家美術學院推出一項新的展覽活動，名為「大洋洲」，展示了太平洋島民遠洋航海、發現和定居新島嶼的歷史，及其人文傳統。

展出的重要手工藝品中，有一件是新西蘭最為歷史悠久的文物。這件名為唐功格（Tangonge）的手工藝品是稱為提金（tiki）的木雕神像或圖騰，1920年於新西蘭北部小鎮凱塔亞附近發現。人們認為這種圖騰藝術可追溯至14世紀，不過和當時典型的毛利族工藝有所不同，但與南太平洋中部波利尼西亞群島早期的工藝品相似，比如塔希提島的木雕。

Image copyright Auckland War Memorial Museum Image caption 凱塔亞木雕，約成於300-1400年。木質，39 x 226厘米。奧克蘭戰爭紀念博物館，6341。

歐洲人首次在新西蘭登陸時，幾名毛利人在與庫克及其船員的小規模衝突中喪生。首次交鋒的影響流傳至今。在吉斯伯恩，庫克的雕像幾經污損塗鴉，此處將有新的藝術裝置將取而代之，以展現毛利族的文化與傳說。

Image copyright Image courtesy of the artist and ARTPROJECTS Image caption 瑞哈娜（Lisa Reihana）的作品《追逐金星》（in Pursuit of Venus），2015-17（局部）。

毛利族藝術家瑞哈娜的作品《追逐金星》，全景影視創作，畫幅寬26米，播放時長32分鐘，以震撼的視覺效果講述了庫克船長遠洋冒險的歷史。作品正在英國倫敦皇家美術學院展出，長卷從右到左漸次展開，再現了新西蘭成為殖民地前，歐洲人與太平洋民族之間的多次相逢遭遇。

庫佩酋長（Kupe）

據毛利人的神話傳說，新西蘭（毛利語「奧特亞羅瓦」，意思是「白雲之鄉」）是來自波利尼西亞的庫佩酋長髮現的。這位哈瓦基島的漁夫和和酋長的漁場遭到一條大章魚的騷擾，吃光了他魚線上的誘餌。庫佩推斷這是另一位酋長穆圖蘭吉（Muturangi）的大章魚，庫佩要求穆圖蘭吉阻止其寵物吃掉他的魚餌，但被穆圖蘭吉拒絶，庫佩於是發誓要滅了這頭水怪。他離開家鄉哈瓦基，穿過太平洋，追擊這條大章魚。在追擊中，偶然發現了這片美麗的土地，庫佩帶領隊伍上島補充一些生活用品。緊接著就在今天的庫克海峽的出口，庫佩與大章魚展開一場海上鏖戰，最終將穆圖蘭吉的寵物殺死。

Image copyright Getty Images Image caption 庫克海峽，據說庫佩在此將大章魚殺死。

庫佩繞著北島航行，為途經的多個地點命名，併發誓再也不會回到這片土地。划船回到家鄉後，庫佩向人們報告稱，新西蘭是一塊無人居住的地方，「沒見到有人；只看到垂耳鴉，蒂瓦瓦卡鳥，秧雞，溪谷裏傳來鳴啼聲響；垂耳鴉在田埂上歌唱，蒂瓦瓦卡鳥在我面前飛來飛去。」這段敘述充分證明庫佩是發現新西蘭的第一人。

由於這一神話是口述傳說，各毛利部落對此傳說的講述不盡相同。例如，根據納塔基領地的說法，庫佩第一次穿越新西蘭時，曾以為霍赫拉山是一條巨大的鯨魚，而根據納塔胡領地的故事，因為正值漁汛潮期，庫佩是在赫基昂加灣上岸。不同的版本可能是因為各部落都希望與庫佩建立淵源。

新西蘭何時被發現？

庫佩發現新西蘭的年代，以及毛利原住民於何年分乘獨木舟，組成「大艦隊」從不同登陸點上島，仍有爭議。20世紀的人類學家史密斯（Stephenson Percy Smith）轉譯了由已故毛利學者瓦塔霍羅（Hoani Te Whatahoro）講述的錄音資料。在這個口述歷史資料中，庫佩是在公元750年發現了新西蘭，第一批波利尼西亞移民組成大艦隊，來到這片美麗的土地則是在公元1300年。

然而，2010年新西蘭土地保護研究所的威爾姆舒斯特（Janet M. Wilmshurst）帶領團隊，以碳-14定年法進行取樣分析，測得原住民定居的年代大約在公元1230-1280年。研究結果刊發時，後於2015年逝世的已故毛利族部落首領瑪輝卡（Api Mahuika）對新西蘭國際電台稱，他不認為這是科學研究的最終定論，他還是相信口述歷史。

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