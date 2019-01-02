關於下雪：你可能不知道的17個有趣事實

Image copyright Getty Images Image caption 每一片雪花的外觀決定性因素之一就是環境氣溫。

關於雪，下面為大家介紹一些有趣的事實。

無論你喜歡在第一場雪來臨的時候就在一片雪白中嬉鬧，還是喜歡窩在家裏冬眠直到冰雪消融春天來臨，或是你從來沒見過真正的雪，只幻想過玩雪球的樣子，接下來我們就為大家介紹關於雪的一系列事實。

雪並不是白色的

沒想到吧。你當然可以想像聖誕節的時候到處都是白茫茫的一片，即使嚴格意義上這種想法並不準確。

任何研究雪花的人都會告訴你，所謂的「白色」並不是真正的白色，而是半透明的。是陽光的反射作用讓透明的雪花看起來是白色，而且雪花是多邊形，會從多個角度反射光線，從而散射整個色譜。

雪花還可以呈現多種不同的色彩。灰塵、污染或是喜愛寒冷的淡水水藻可以把雪花變成黑色、橙色或者藍色的。粉色的雪花也被稱為「西瓜雪花（watermelon snow）」，最早記載於亞裏士多德的作品中，這種雪花的顏色是含有蝦青素的藻類造成的，蝦青素類似胡蘿蔔裏含有的某種化學物質。

各式各樣的雪花

每一片雪花外觀的形成，決定性因素之一就是環境氣溫。對雪花的研究發現，像針一樣細的冰晶大約在-2攝氏度（28華氏度）左右形成。如果氣溫降至-5攝氏度（23華氏度）就會讓冰晶變成扁平的板狀晶體。下雪時溫度不同，雪花的六片針晶（即晶體的樹狀結構）也會不同。

雪花的類別

科普博客「多種興趣」（Compound Interest）的創始人布魯寧（Andy Brunning）已經精心將雪花分為35類（還有一些其它類型的凍雨）。分類的依據主要看雪花是否是柱狀的、平面狀的、鑲邊的、帶芽的、不規則的或包含上述多種特徵。

從核心顆粒開始形成

雪花或雪晶並不含有傳統生物學意義上的（含有基因信息）的核，但它們都是圍繞單一的顆粒形成的，無論這個顆粒是粉塵還是花粉。因此，雪花的形成完全不同於凍雨（由結冰的雨滴組成）或者冰雹（結冰的雨滴下落時再結合水）。可以通過高級顯微鏡來檢測形成雪花的原始材料。

巨型雪花

數十年來，一直有關於世界各地降落的巨型雪花的報道，尺寸在2至6英寸不等，有一次甚至達到了15英寸。雖然許多人懷疑這些故事的真實性，並指出缺乏確鑿的證據，但科學家們現在認為，沒有什麼能阻礙巨型雪花的形成。由於雪花片的大小並不是氣象測量指標之一，因此很可能的確存在巨型雪花，只是沒有人報道、沒人看到，或者是在下落過程中被一陣陣的風分解了而已。

雪花對聲音的影響

剛落下的雪花會吸收聲波，讓萬物在一陣雜亂後顯得更加平淡寧靜。不過，如果雪融化並再次結冰，那麼這些冰塊可以反射聲波，讓聲音更清晰、傳播得更遠。

關於雪花的上百種詞匯

人們經常說，因紐特人有50個表達雪花的詞匯。這一陳述曾被認為是純粹的猜測，然後又被證實是大致正確的。無論因紐特人到底有多少表達雪花的詞匯，與蘇格蘭人相比都會相形見絀。格拉斯哥大學的研究人員稱，蘇格蘭人的語言中有421個表達與雪花有關，包括「skelf」（一片大的雪花）、「spitters」（小型的被風吹著的雪）以及「unbrak」（融雪的開始）。

難以定義

說到語言，如果你曾經試圖將大型降雪（snowstorm）稱為「暴風雪」（blizzard），你一定要小心。必須達到嚴格的規定，降雪才能被視為暴風雪。 能見度必須低於200米，而風速必須達到48公里/小時（30英里/小時）左右。

火星上的雪

根據美國國家航空航天局的科學模擬（由火星表面的遠程機器人佐證），在火星北部的夏季，可能會出現突如其來的大型降雪。 我們知道火星上有雲和地下冰層，所以下雪肯定是合理的。科學家還在火星的南極發現了一團二氧化碳雪花。

猴子喜歡雪

不要以為人類才是唯一喜歡打雪仗的哺乳動物。人們發現被稱為「雪猴」的日本獼猴也喜歡製作和玩雪球。年輕的日本獼猴似乎很喜歡互相偷對方的雪球，然後打架奪回來。

Image copyright Getty Images Image caption 日本獼猴比世界上任何其他種類猴子的棲息地都要北。它們因喜歡玩雪球而出名。

「北極歇斯底里症」

在雪中待太久就可能得北極癔症或「北極歇斯底里症」，這一癔症就影響著北極圈內的因紐特人。其症狀包括不斷口頭重覆無意義的詞語，或者進行不理智的、危險的行為，然後對自己的所作所為完全失憶。人們曾經認為癔症的成因是為維他命A中毒，但近幾年研究人員一直在懷疑這種僅有八宗案例的疾病是否真正存在。

恐雪症

肯定存在的一種心理狀態是恐雪症（chionophobia），或者是對雪的恐懼。這一表達源於希臘語中的「chion」一詞，意思是雪。雖然這種現象可能是由童年經歷的雪天事故導致的，但人們在沒有看到雪花時也會產生一些不理性的反應，例如立即產生對被困或被埋在雪中的恐懼。

雪中搖滾巨星

偉大的冒險家沙克爾頓（Ernest Shackleton）因勇敢無畏、忠於伙伴而聞名於世。不過他在尼姆羅德考察（Nimrod Expedition）時攜帶的醫藥箱讓他們更像70年代的搖滾樂團，而不是極地探險團隊。毫無原因哭鬧的人會被用大麻治療，腹瀉的人則用鴉片。那些由於長期暴露在紫外線中、暫時失去視覺而得雪盲症的人的治療方法則是直接將可卡因滴入眼中。

歌聲並不會造成雪崩

能夠引發雪崩的因素有很多，但聲音並不是其中之一。重量是一個更重要的因素。突如其來的積雪、風速的增加、甚至滑雪者過於沉重的腳步都可能造成一場突如其來的致命雪崩。但是一陣可怕的歌聲並不會產生太大的影響。

雪讓人感到溫暖

雪的90％至95％由空氣組成，這意味著它是一種很好的保溫體。這就是為什麼許多動物冬季會在雪中挖地洞以便冬眠。這也是為什麼僅靠體溫來加熱的圓頂冰屋的內部溫度可能比外部高100華氏度。

雪的適應性強

通常情況下，空氣溫度需要在冰點左右才能形成雪，但如果降雨時間長，導致周圍的空氣溫度降低，也會形成適合降雪的環境。 因此即使地面溫度可能高達6攝氏度，仍然可能降雪。

Image copyright Getty Images Image caption 雪的90％至95％由空氣組成，這意味著它是一種很好的保溫體。這就是為什麼許多動物冬季會在雪中挖地洞以便冬眠。

快速下落的雪花

雪花的下落速度可以悠閒緩慢，也可能高達14公里/小時（9英里/小時），具體取決於當時空中的環境條件。 雪花一邊下落一邊凝集水分，而風向也可以加速下降。 雪花片從離開雲層到到達地面大約需要一個小時。

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