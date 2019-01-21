Image copyright Lindsay McCrae

在BBC地球頻道的第二集播客節目中，《王朝》紀錄片的攝影師麥克雷（Lindsay McCrae）向聽眾講述了他在南極拍攝企鵝時，如何處理與世隔絶對心理的影響。

2016年，野生動物攝影師麥克雷收到一則好消息。他獲得了畢生所向的工作：在南極洲拍攝帝企鵝，與幾個人一起為阿滕伯格（David Attenborough）執導的BBC新紀錄片《王朝》掌鏡。

如果南極洲聽上去好像也不遠，那麥克雷去的地方，冬天去拍攝至少要與世隔絶八個月，外面的人進不去，裏面的人也出不來。除了組裏這三個人，離得最近的也生活在幾百公里外的另一個基地。

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麥克雷還記得告訴貝基（Becky）——現在是他妻子，拍攝項目的那一刻。起初她很擔心，但兩周後，她支持他去，因為這是麥克雷的夢想。貝基也是做電視的，她知道無論通訊條件多麼艱難，他們都會一起度過難關。這場冒險之旅開始之前，兩人結束了六年的戀愛，正式邁入婚姻殿堂。對一些新婚夫婦來說，相隔15000公里是個巨大挑戰，但麥克雷夫婦決心要克服距離的問題。

在奧地利進行拍攝前的緊急訓練時，麥克雷收到貝基的短信，讓他回電話。

「我根本就沒多想，我都不敢相信居然還有信號。我問她怎麼了，她說她懷孕了。」

經過長時間的商議和討論，麥克雷夫婦決定，儘管貝基懷孕了，麥克雷還是會參加《王朝》的拍攝，雖然這意味著他要錯過第一個孩子的出生。

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 拍攝帝企鵝是麥克雷的畢生追求。

南極洲平均來說是地球上最寒冷、最乾燥、風最大的巨型陸地，面積達1400萬平方公里。夏季高峰期最多約有4000人，估計還有1200萬隻企鵝。

這裏的天氣變化多端不可預測，海面的冰層沒有盡頭，飛機飛不了，船也開不了。

「當最後一架飛機離開，只剩下我們自己在地球上最偏遠的地方時，真的很奇妙。到了那兒就沒了後路。沒法離開，沒有飛機，你只能接受這個事實。」麥克雷說。

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 想在南極洲的冬天拍攝至少要待八個月，因為天氣變化多端不可預測，船隻無法進入，飛機也飛不了。

要在這種環境中生存下來，需要耐心。在南極期間，有一場風暴持續了14天。在冬季，惡劣天氣往往會持續數周，攝製組只能待在室內等待風暴結束。

身體和精神都要堅強。「我還記得第一次經歷零下30度那天，可真是我最難受的一天了。冷得刺骨我簡直無法形容，那還只是零下30度，當然還有更冷的時候。」

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 南極洲的惡劣天氣可能會持續數周，只能待在室內等待惡劣天氣結束。

「那是我在地球上去過的最美麗的地方。夏天只有白色與藍色，太陽一天24小時都在地平線上，絶對使人眩目。要真正體驗南極的美必須在冬天去，能看到太陽落山和一片漆黑。」

「極光簡直不可思議，有綠色、紫色、粉色和白色的，飛快地閃過天際，是你根本無法想像的景色。」

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 南極的靜謐無法形容，那裏沒有噪音和光污染。在沒有光污染的情況下，能看到迷人的星空和南極光。

麥克雷和攝製組第一天登上海面冰層時，為保安全他們相互用繩子綁著，拍攝企鵝的到來，基地站長蒂姆（Tim）這時接到了貝基媽媽的電話。

麥克雷回憶說：「我回到基地好容易登上了Skype，孩子已經出生了。他一定是剛出生，我只能聽到哭聲。我就坐在那兒，確實是不可思議的經歷。」

麥克雷說南極洲是他在地球去過的最美的地方之一。

「很少有人見過這些景色，我非常非常幸運。」

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