BBC紀錄片《王朝》攝影師南極拍企鵝與世隔絶八個月，你能熬過去嗎？

塔尼卡·卡托 Tanika Cato
  • 2019年 1月 21日
In the second episode of the BBC Earth podcast, Dynasties cameraman Lindsay MCrae reveals how he coped with the psychological impact of isolation while filming penguins in the Antarctic. Image copyright Lindsay McCrae

在BBC地球頻道的第二集播客節目中，《王朝》紀錄片的攝影師麥克雷（Lindsay McCrae）向聽眾講述了他在南極拍攝企鵝時，如何處理與世隔絶對心理的影響。

2016年，野生動物攝影師麥克雷收到一則好消息。他獲得了畢生所向的工作：在南極洲拍攝帝企鵝，與幾個人一起為阿滕伯格（David Attenborough）執導的BBC新紀錄片《王朝》掌鏡。

如果南極洲聽上去好像也不遠，那麥克雷去的地方，冬天去拍攝至少要與世隔絶八個月，外面的人進不去，裏面的人也出不來。除了組裏這三個人，離得最近的也生活在幾百公里外的另一個基地。

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麥克雷還記得告訴貝基（Becky）——現在是他妻子，拍攝項目的那一刻。起初她很擔心，但兩周後，她支持他去，因為這是麥克雷的夢想。貝基也是做電視的，她知道無論通訊條件多麼艱難，他們都會一起度過難關。這場冒險之旅開始之前，兩人結束了六年的戀愛，正式邁入婚姻殿堂。對一些新婚夫婦來說，相隔15000公里是個巨大挑戰，但麥克雷夫婦決心要克服距離的問題。

在奧地利進行拍攝前的緊急訓練時，麥克雷收到貝基的短信，讓他回電話。

「我根本就沒多想，我都不敢相信居然還有信號。我問她怎麼了，她說她懷孕了。」

經過長時間的商議和討論，麥克雷夫婦決定，儘管貝基懷孕了，麥克雷還是會參加《王朝》的拍攝，雖然這意味著他要錯過第一個孩子的出生。

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Image caption 拍攝帝企鵝是麥克雷的畢生追求。

南極洲平均來說是地球上最寒冷、最乾燥、風最大的巨型陸地，面積達1400萬平方公里。夏季高峰期最多約有4000人，估計還有1200萬隻企鵝。

這裏的天氣變化多端不可預測，海面的冰層沒有盡頭，飛機飛不了，船也開不了。

「當最後一架飛機離開，只剩下我們自己在地球上最偏遠的地方時，真的很奇妙。到了那兒就沒了後路。沒法離開，沒有飛機，你只能接受這個事實。」麥克雷說。

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Image caption 想在南極洲的冬天拍攝至少要待八個月，因為天氣變化多端不可預測，船隻無法進入，飛機也飛不了。

要在這種環境中生存下來，需要耐心。在南極期間，有一場風暴持續了14天。在冬季，惡劣天氣往往會持續數周，攝製組只能待在室內等待風暴結束。

身體和精神都要堅強。「我還記得第一次經歷零下30度那天，可真是我最難受的一天了。冷得刺骨我簡直無法形容，那還只是零下30度，當然還有更冷的時候。」

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Image caption 南極洲的惡劣天氣可能會持續數周，只能待在室內等待惡劣天氣結束。

「那是我在地球上去過的最美麗的地方。夏天只有白色與藍色，太陽一天24小時都在地平線上，絶對使人眩目。要真正體驗南極的美必須在冬天去，能看到太陽落山和一片漆黑。」

「極光簡直不可思議，有綠色、紫色、粉色和白色的，飛快地閃過天際，是你根本無法想像的景色。」

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Image caption 南極的靜謐無法形容，那裏沒有噪音和光污染。在沒有光污染的情況下，能看到迷人的星空和南極光。

麥克雷和攝製組第一天登上海面冰層時，為保安全他們相互用繩子綁著，拍攝企鵝的到來，基地站長蒂姆（Tim）這時接到了貝基媽媽的電話。

麥克雷回憶說：「我回到基地好容易登上了Skype，孩子已經出生了。他一定是剛出生，我只能聽到哭聲。我就坐在那兒，確實是不可思議的經歷。」

麥克雷說南極洲是他在地球去過的最美的地方之一。

「很少有人見過這些景色，我非常非常幸運。」

請訪問BBC Earth閲讀英文原文

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