王朝：記錄嗜甜如命的黑猩猩

Image copyright Jurgen & Christine Sohns/Getty Image caption 黑猩猩會使用類似於「蜂蜜蘸」的工具來喝水，其作用就如吸管。

連小熊維尼（Winnie-the-Pooh，以熱愛蜂蜜出名的卡通角色）都不及這些黑猩猩熱愛蜂蜜。

雖然你可能自認為是個喜好甜食之人，但與黑猩猩相比，你對含糖零食的慾望一定相去甚遠。正是這種對蜂蜜的狂熱，證明了《王朝》（Dynasties，BBC2018年度自然紀錄片）影片攝製組在塞內加爾拍攝黑猩猩是多麼危險。

蜂蜜是黑猩猩主要的糖分來源，它們會直接從蜂窩中偷蜂蜜。黑猩猩偷蜂蜜的聰明才智集中體現了其非凡的智慧和適應力，這些能力有助於它們完成各種活動。

黑猩猩在尋找蜂蜜時會使用各種棍子做成的工具。然而，2009年的一項研究發現，工具的數量和種類因黑猩猩的棲息區域而異。非洲中部的黑猩猩會使用2至5種工具，而東非的黑猩猩只能使用1或2種工具。值得注意的是，黑猩猩不是相互協調同時使用這些工具，而是有先後次序地使用。更有一些證據表明，工具的使用遵循特定的順序，先是敲擊類工具然後是提取類工具，這種使用順序最常見於使用大量工具的黑猩猩中。

黑猩猩普遍會使用「蜂蜜蘸」，這是指一根棍子，其一端被嚼至柔軟，更容易吸收蜂蜜。其他常用的工具有探針、撬桿和撬杠（皆是黑猩猩用棍子做成的工具）。不吃蜂蜜時，黑猩猩會把這些工具儲存起來，只有當之前使用的工具丟失或被損壞時，黑猩猩才製造新的工具。

中部黑猩猩亞種（發現於非洲中部）是唯一用棍棒來擊打蜂窩的群體。據觀察，他們一天中大部分時間都在打蜂窩。一隻黑猩猩敲打了100多下，蜂窩才被它擊開。黑猩猩對蜂蜜的渴望是如此強烈，甚至會為此冒生命危險。它們會爬上樹，掛在樹上取蜜，所處高度之高，但凡墜落，都是致命的。

蜂蜜不僅是一種理想的零食，而且在食物匱乏的時候也是一種補充飲食。2015年的一項研究發現，水果約佔黑猩猩飲食的50%，當攝入的水果總量不足50%時，黑猩猩會通過攝入更多的蜂蜜來彌補。但是，由於從蜂窩中獲取的蜂蜜不多，而且黑猩猩能突襲成功獲得蜂蜜的概率只有52%，因此這麼做並不能完全彌補他們飲食上的缺乏。

Image copyright BBC NHU Image caption 黑猩猩是利用工具獲得食物的專家。

儘管黑猩猩為獲得蜂蜜願意歷經千辛萬苦，但另一方面它們也足夠聰明，明白有些蜂窩不值得冒險。如果一個蜂巢已經被蜜獾光顧過，黑猩猩便不會選擇這個蜂巢了。這與蜂巢本身無關，黑猩猩只是在盡量降低遇到蜜獾的風險，因為蜜獾打起架來十分兇猛。黑猩猩不想激怒的除了蜜獾，還有蜜蜂本身。黑猩猩能分辨不同類型的蜜蜂並相應地調整偷蜜戰術。當遇到沒有刺的蜜蜂時，黑猩猩取蜜時會站得很近，並使用短的蜂蜜蘸。當試圖獲取好斗的非洲蜜蜂的蜂蜜時，它們使用的工具要長得多。這樣做是為了減少受到攻擊的風險。

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