Image copyright Theo Webb/NHU

了解動物對於野生動物紀錄片製作人來說有巨大的好處，特別是當你的拍攝對象是一個孤獨的偽裝大師時，是否能在叢林中找到它就要看你對它有多了解。若你在印度一個廣袤茂密的叢林裏希望能拍攝到老虎，而它有可能會隱身在叢林裏的任何地方，要想發現它們的蹤影，你唯一能依靠的就是聽覺。這就是《王朝》（Dynasties）紀錄片老虎這集的導演特奧·韋伯（Theo Webb）所面臨的情況。在BBC地球播客節目的第五集中，他向聽眾描述了那趟非凡的拍攝之旅。

Image copyright Theo Webb/NHU Image caption 貝拉（Raj Bhera，被拍攝的一隻老虎）在草地上尋找獵物。

腳印和活動的跡象會告訴你昨晚老虎捕獵時發生了什麼，但是一旦老虎消失在濃密的灌木叢中，唯一的追蹤方法就是站起來，聆聽聲音信號。這個信號不是老虎本身發出的聲響，而是老虎的獵物發出的警報，提醒同伴注意捕食者的位置。通過這種方法，韋伯和他的隊員們就可以追蹤叫聲，從而尋找到老虎在叢林中的蹤跡。拍攝組的當地嚮導還能夠預測老虎的路徑和可能出沒的地方。

韋伯的研究小組發現，在追蹤老虎時，最有用的聲音信號之一是葉猴（langur monkeys）的警報，令人驚訝的是葉猴能對豹子和老虎會發出不同的警報叫聲。老虎最喜歡的獵物白斑鹿（chital deer），會對葉猴發出的警報聲作出反應，然後開始發出自身持續的叫聲。當追蹤老虎時，大鹿（sambar deer）的叫聲是最容易辨認的。當大鹿意識到附近有老虎時，會從喉嚨發出吱吱聲。當不同動物迸發出的驚慌聲在叢林中迴響時，這說明老虎正在捕獵。

Image copyright Theo Webb/NHU Image caption 貝拉用它的偽裝試圖在乾旱的夏季草原上伏擊獵物。

韋伯也驚奇地發現，老虎自己所發出的聲音是多麼響亮，老虎會互相呼喊，交配時會咆哮，還會怒吼。

人類一直渴望與動物交流，但發聲範圍寬廣也有利於其他物種間的交流。例如鸚鵡，學習新的發聲能夠有助於它們融入新的群體。學習新的聲音也可以是在交配儀式上一種顯示大腦力量的方式。白鯨和海豚在他們的一生中學會了數百種新的發聲方式。根據錄音顯示，紅毛猩猩甚至大象似乎是在試圖模仿人類發聲。

然而，並不是所有的動物都有這個能力。事實上，只有一些特定的大腦迴路可以控制肌肉的發聲，而只有特定的一些動物才能做到這一點。包括人類、鸚鵡、夜鶯和蜂鳥在內的幾個能學習發音的物種，其語音控制神經中心的一組50多個基因有相同的活動模式。這意味著控制人類說話的基因和夜鶯唱歌的基因是相同的。不能學習新聲音的動物，如雞和獼猴，它們這一部分的基因未被激活。

正如韋伯所說的，使用「猴子聲音頻率」發現老虎，然後利用動物的叫聲來追蹤另一種你看不到的動物是非常令人興奮的。也許像《怪醫杜立德》（Dr Doolittle）所說的那樣，我們與其同動物對話，還不如傾聽動物的叫聲。

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