白色污染：解決塑料危機的5個新出路

白色污染（即塑料污染）是地球所面臨的一項最為艱巨的挑戰。

當前，人們每年將1270萬噸的塑料扔進海洋，給海洋生物造成可悲的後果，包括被窒息的海龜和中毒的鯨魚。顯然，根本之道是減少源頭的塑料用量，不過對於地球上嘆為觀止的大量塑料，人們也運用科技和觸類旁通橫向思維的解決方式，甚至向其它物種尋求對策。

以下是5個意想不到的利器：

新菌種

塔賓曲霉菌（Aspergillus tubingensis）是一種暗色的真菌，在溫暖環境下生長很快。看起來無足稱奇，但塔賓曲霉菌的一個特性引起科學界的強烈興趣。難以降解是塑料污染的最大問題——這也是為什麼現在我們人體內可能就含有塑料。找到可以使塑料聚合物降解的利器對解決白色污染將有很大幫助。巴基斯坦真納大學（Quaid-i-Azam University）的一個微生物學家團隊發現，塔賓曲霉菌能夠使聚氨酯（PU）分解。該研究報告的主要作者卡恩（Sehroon Khan）稱，「這種真菌分泌的酵素可以降解塑料，作為回報，在分解的過程中真菌會『吃』塑料當養分。」因此人類可以在垃圾填埋場中使用這種真菌分解塑料。

Image copyright Getty Images Image caption 微生物學家正在試驗真菌分解聚氨酯的可能性。

海洋淨化

「太平洋大垃圾帶」（Great Pacific Garbage Patch）是海洋上最大面積的漂浮垃圾集中區。這個漂浮在海洋上的巨大垃圾島位於美國加州和夏威夷之間，面積相當於3個法國，其中8萬噸是塑膠垃圾。24歲的荷蘭青年設計者斯萊特（Boyan Slat）帶領的荷蘭工程師工作團隊，向大海放置一個叫「001號系統」的海洋淨化系統（有媒體稱為海洋吸塵器）。這個海洋淨化系統是海洋垃圾打撈系統，由一條長600米漂在海面上巨型管狀物和管子下3米高的屏障組成，塑料垃圾會被這道屏障攔截和聚攏。每隔幾個月，他們就會把圍攏到的垃圾撈到一條船上。研究團隊通過電腦模擬和縮尺模型，對這一系統在海域上進行了測試和試運行，現系統已放置到「太平洋大垃圾帶」，著手清潔太平洋垃圾。斯萊特的發明既受到肯定，也招來懷疑，不過目前大家都是等著瞧，其實都不知道結果如何。斯萊特表示，「我最期待的時刻是第一批垃圾打撈上岸，說明我們的海洋清潔技術是可行的。」

塑料路面

「塑料公路」（PlasticRoad）項目是荷蘭提出的另一個解決塑料污染危機之法。第一條「塑料公路」在荷蘭的茲沃勒市（Zwolle）建造，是使用再生塑料修建的自行車道。塑料公路回收了本應送到垃圾焚燒廠或填埋場處理的塑料垃圾，包括瓶裝塑料、塑料杯和塑料包裝等塑料垃圾。目前，塑料公路對回收塑料的利用率為70%，但今後打算實現100%採用回收塑料。該公司透露，這種材料比瀝青有更長的壽命，更短的建設週期，能直接拆卸替換，也因此低碳環保。茲沃勒市的第一條「塑料公路」長30米，其中的回收塑料相當於超過21.8萬個塑料杯或50萬個塑料瓶蓋。2018年11月，上艾瑟爾省（Overijssel）將鋪設第二條「塑料公路」。

Image copyright Getty Images Image caption 人們認為海藻包裝是可以解決食品包裝過於依賴塑料的一項新辦法。

海藻包裝代替塑料包裝

為了應對白色污染，工程師和設計者開始尋找食品包裝的新材料。生物塑料是由可再生的生物質（biomass）提煉製成，通常包括植物油脂、木薯澱粉、木片或食品垃圾。然而，印尼的初創公司Evoware則是用海藻包裝代替塑料。他們與該國種植海藻的農民合作，製造三明治和漢堡包的包裝紙、咖啡袋和調料包，以及肥皂的包裝，通通是以海藻為原料。用海藻製成的調料包在熱水的浸泡下可以溶解，然後直接食用，不需要扔掉包裝紙。具有可持續和有營養的雙重好處。

社會力量

白色污染的最大問題便是對海洋生物的影響。據估計，到2050年，海洋中塑料垃圾比魚類還要多。為了避免此情況發生而提出的概念頗具抽象意義。「塑料銀行」（Plastic Bank）作為一家社會企業，以高於市場的價格回收塑料，人們可以兌換現金、商品（燃油、鍋具）或服務，比如學費充值。這項刺激方案鼓勵人們把本來會最後扔進大海的塑料垃圾收集起來，這同時也是為人們增加收入的減貧措施，可以美化街道，減少海洋垃圾數量。「塑料銀行」旨在將塑料變廢為寶，用作貨幣。該公司將回收塑料轉售給企業客戶，售價較塑料的成本高出約3倍。目前，海地、巴西和菲律賓的政府已開設「塑料銀行」，南非、印度、巴拿馬和梵蒂岡也將對此推廣使用。

請訪問BBC Earth 閲讀英文原文。