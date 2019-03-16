恐龍曾漫步南極洲 那時沒有冰川有森林

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「冰冷，空虛，荒涼，寒冷」— 提到南極洲，這些詞語便會不由自主地進入你的腦海里，但南極洲並非一直都那麼寒冷。

曾經有一度時間，南極洲的大陸竟然是被森林覆蓋著，恐龍能在森林裏自由自在地漫步。南極洲這樣一個冰冷的荒野怎麼會有一段如此暖和的時期，甚至於地球上最巨大的生物都能夠在此生存呢？

要回答這個問題，我們必須追溯到遠古的地質年代（Geological Time，指地質學或考古學用來劃分地球歷史的時間單位）。南極洲在白堊紀時期（Cretaceous Period，地質時代中的中生代最後一個紀，開始於1.45億年前，結束於6600萬年前）是無冰的。我們可能並不了解這個離我們如此久遠的時期，但我們熟知白堊紀是因為它是小行星撞擊地球並結束恐龍在地球上存活的最後一個時代。

在白堊紀時期，地球南北兩極都有森林。是極地樹木和冷血爬行動物的化石使科學家們獲知南北兩極曾有過暖和的氣候。冷血爬行動物需要太陽的溫暖才能生存，如今我們經常能看到它們白天在陽光下曬太陽。只有這樣，在極地的冬季太陽消失時，它們才能夠用保存的熱度於陰冷的黑暗中活下來。

Image copyright Getty Images Image caption 南極洲在白堊紀時期是無冰的。那時候，南北兩極都有森林。

科學家們還使用生活在極地海洋中稱為有孔蟲（Foraminifera）的一種有機生物的化石殼來了解過去的氣候。通過分析有孔蟲化石殼的化學物質並了解不同物種生活時的年齡間隔，他們可以估算出那段時間的海水溫度。

史密森尼自然歷史博物館（Smithsonian Museum of Natural History）的胡貝爾（Brian Huber）博士調查白堊紀時期時，特別關注南極洲周圍的深海遺址。他解釋說：「有孔蟲提供了一些很有價值的記錄，因為通過它們你可以得到居住在沉積物中的底棲生物以及海底溫度的變化記錄，然後你還會得到生活在海洋頂部五十米的浮游生物，後者記錄著當時的大氣溫度。當你把這些記錄與時間結合起來並分析來自世界各地海洋不同部分的貝殼時，你就會對氣候的演變有一個很好的了解。」

胡貝爾詳細解釋說，科學家在南極洲周圍的南極洋的發現起初是很難令人置信的，因為白堊紀似乎太暖和了，靠近南極圈的南緯58度海洋溫度有30攝氏度。

這些高溫時期發生在白堊紀中期，被稱為「白堊紀溫室」。這是指由大氣中二氧化碳增加引起的溫室效應。但是在白堊紀究竟發生了什麼事情，才會形成一個有樹木和恐龍漫步的南極洲世界，而不是今天的貧瘠冰原？

胡貝爾解釋說：「白堊紀中期有一個明顯特點那就是海牀延展速度很快，因此火山頻發，產生很高的二氧化碳。」胡貝爾及其同事仍在研究調查白堊紀溫室是否因大量火山爆發頻繁造成。火山爆發，釋放出大量二氧化碳，在地球表面形成一個溫室罩，使得地球的氣溫上升變暖。

我們都知道地球氣候一直在變化，在過去，現在甚至未來，無時無刻都在發生著變化，但與白堊紀發生的情況相比，我們現在所經歷的氣候變化會有什麼不同？南極洲有否可能再次進入無冰時期？

Image copyright Getty Images Image caption 考慮到冰流的速度，我們不會在近幾十年內看到全部南極洲的冰川消融。

胡貝爾說，「與我們所知的遠古地質事件相比，當代氣候的變化無論速度和幅度都是前所未有的。我們只幾十年內時間就向大氣釋放了數千億噸的二氧化碳。即使是巨大的火山也不能在如此短的時間內釋放這麼多的二氧化碳到大氣中。」

就未來而言，胡貝爾建議道：「我想未來幾十年，也許是幾百年我們可能會看到我們所稱的冰流將開始快速流動，特別是南極洲西部可能會開始脫冰。考慮到冰流的速度，我們不會在幾十年內看到全部南極洲的冰川消融。但冰川學家預測，一旦海平面開始提高，就會出現碳循環反饋，使得冰流加速，海平面的上升也會加快，所以這個過程只會不斷前進，不會停止或後退。所以我認為預示南極將無冰的跡象已經存在。」

我們不會看到恐龍再次在南極洲漫步，但是我們不能排除將來南極洲會進入無冰時期的可能性，並且我們無法知道人類的生存狀況在那時會是怎樣的，畢竟地球上南北兩極無冰的時候，人類還沒有出現。

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