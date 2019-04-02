「愛的荷爾蒙」：6個不可思議的真相

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催產素有助於建立信任、維繫感情紐帶

催產素是一種哺乳動物神經垂體激素，戀人們渴望親密的關係，正是由於催產素在起作用。催產素有助於克服社交羞澀感，培養社交能力。人們認為，催產素使人與人之間建立起相互信任的感情。催產素使母嬰之間的聯繫如此緊密，因此人們將催產素稱之為「擁抱荷爾蒙」和「愛的荷爾蒙」。

但人類發現，很多物種的雄性剛做了爸爸其催產素水平也會有變化，有些情況令人感到很不可思議。

1.催產素促成跨物種的友誼

寵物犬當主人出現時，體內會分泌催產素，每當主人同其進行眼神交流，寵物犬所分泌的催產素會大幅增加。

寵物犬大腦的催產素的充分釋放，會促進其與主人之間的互動和交流。寵物犬與主人對視的時間越久，體內催產素的水平則越高。

事實上，平均而言，寵物犬體內的催產素水平是貓的五倍。

Image copyright Getty Images Image caption 不止是人類，雄性動物在伴侶有了孩子之時體重也會增加（Hudson Correa/Getty）

2.凖爸爸也會和懷孕的伴侶一起增胖

狨猴和絹毛猴是中南美洲的猴子，屬於家族群居動物。當一位雌猴懷孕時，雄性伴侶會察其顏觀其色，增重隨之會增加。隨著老婆懷孕肚子變大，凖爸爸需要增加自己的體重，便於日後撫養孩子。

在這段時間，將為人父的雄猴會大量分泌催產素、雌激素和催乳素。這種激素的調節與變化使凖爸爸能更好地照顧子女。狨猴的前肢下方有一對乳頭，母猴懷孕期間，將做爸爸的公猴的乳頭也會增大。

似乎只要幾項激素水平的變化，便對我們如何理解男女分工產生很大影響。

Image copyright Getty Images Image caption 海島貓鼬是群居動物，在「愛素」的作用下，它們會更加關心下一代（Jamie Lamb/Getty）

3.海島貓鼬相親相愛，甚至捨己為群

海島貓鼬是教科書上列為典型的能合作互助的群居動物。最多可達50隻共同生活，互助挖洞，互相把風放哨。對於同類的幼崽，它們會代為照看，辛勤哺育，傳授本領。但是還可以使得海島貓鼬合作精神更上一層。如何辦到呢？很簡單。

在南非的庫魯曼河保護區，兩名劍橋大學的教授為了觀察催產素的作用，將海島貓鼬分為四組，進行實驗研究。

攝入「愛素」的這一組海島貓鼬，站崗打洞的時間增長，不再那麼好斗，陪伴幼崽的時間增長，分給幼崽的食物也增多。但個體卻付出了代價。服用催產素後，為自身覓食的時間減少，食量也隨之下降。

4.一些甲蟲會照顧新生後代

埋葬蟲是一種罕有的會照顧其幼蟲的昆蟲。

在英國發現的這一物種，父母會一同照顧幼蟲。當母甲蟲懷孕時，會把卵產在它們埋在地下當食物及築巢的死老鼠屍體上。幼蟲孵化出來後會以死老鼠為食。

這種甲蟲的幼蟲會乞食，這在昆蟲類也是很罕見的。它們饑餓時，會用微小的四肢搔父母身體，然後成蟲用反芻的方式給幼蟲餵食。

Image copyright Getty Images Image caption 有的田鼠是一夫一妻制，而有些田鼠不太照顧伴侶和後代（Santiago Urquijo/Getty）

5.田鼠家族的伴侶關係

北美大草原田鼠是一夫一妻制的典範，雄性田鼠會主動承擔起照顧後代的責任，是忠誠的伴侶。而草甸田鼠是多妻制，雄鼠有多個配偶，卻很少照顧後代，也很少和雌鼠築巢廝守。

科學家對兩個物種進行了比較研究，揭開了為何有這種配偶差異的原因。大草原田鼠大腦獎賞中樞中分泌的加壓素受體比草甸田鼠高。加壓素受體則與「擁抱荷爾蒙」催產素有關。

同時，科學家認為，人類男性會是「忠誠的伴侶」還是「花花公子」，也取決於人腦中與加壓素受體有關的微衛星基因的差異。

6.愛撫乳鼠令其血壓降低

根據對乳鼠的研究，在餵食的過程中，如果有父母的愛撫呵護，乳鼠的血壓比沒有愛撫的時候要低。這是由於迷走神經的張力有所增強，在愛撫的作用下，副交感神經活動增強，交感神經活動減弱，對於心臟有抑製作用，能降低血壓。

科學家發現催產素不但有助於降低乳鼠的血壓，催產素對人類也有同樣的效果。因此並非只有人類才受益於擁抱和愛的食物。

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