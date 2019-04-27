除了垃圾場 被退貨的新商品還有什麼去處

Image copyright Getty Images Image caption 許多公司並沒有區別對待退貨商品的技術。

你在網上買了一雙新鞋。鞋子送到，你衝到門口，小心翼翼地抱回鞋盒，打開蓋子，解開鞋帶，上腳試穿。慘了，鞋子不合腳。於是你又把鞋放回盒子裏，一小時後，拿給了本地一家二手店。雖然這很令人失望， 但這雙鞋從來沒穿過，應該很快就有新買家了。是這樣吧？並非如此。

那麼，被我們退貨的網購衣服最後都去哪兒了呢？事實上，大部分都被當作垃圾填埋了。在填埋前，這些商品還曾在全國各地，甚至是全世界運送了好幾次。

Optoro是一家專門從事退貨物流的公司，公司表示，僅在美國每年就有大約35億件商品被退回，其中只有20%是殘次品。

倫敦藝術大學可持續時裝中心的尼德漢姆（Sarah Needham）表示，無論是從經濟還是環境的角度來看，消費者和零售商間的物流都有問題。

「很多被退回的商品還沒用過就被填埋了，本已堆積如山的廢物垃圾雪上加霜。這些商品都是用寶貴的資源製成的，這些資源越來越稀缺，但我們卻扔掉了。」尼德漢姆說。

事實證明，退貨不僅會大大增加碳排放，還讓企業頭疼不已。你寄回的那雙新鞋，鞋盒開過，鞋帶是散的，跟其他被退還的商品，譬如破掉的T恤相比，處理方法是不同的。許多公司並沒有區別對待退貨商品的技術，所以往往會選擇利潤最高的方式處理——通過海運、陸運和空運將商品運送到全球各地的折扣店低價出售，或者乾脆一卡車拉到垃圾場。

據Optoro估計，退貨每年產生50億磅垃圾，向大氣中排放1500萬噸二氧化碳。該公司的高級營銷總監盧埃林（Carly Llewellyn）表示退貨系統的效率低得可怕。她說：「零售商通常會把退貨商品堆放在商店庫房或者倉庫裏，一放就是幾個月，因為根本不知道如何處理。最終，這些商品會被賣給批發商或清算人這些中間商來轉售。被運往全國各地的商品數量多如牛毛，不僅會破壞環境，對零售商也不是什麼好事，因為幾乎賺不到錢。」

衣服和鞋子的製造過程已經對環境造成了嚴重破壞——製作布料要用化石燃料，染色會使用有毒的化學試劑，工廠大規模生產時向空氣中排放二氧化碳，衣物又在全世界運來運去。可到頭來，因為退貨商品很難找到新買家，最後只能被當成垃圾填埋掉。

這是一個我們鮮有耳聞的問題。我們知道購買棉、皮革和羊毛製品等時尚品會導致動植物棲息地退化，產品的製造過程會導致氣候變化和海洋污染（國際自然保護聯盟2016年的一份報告指出，17% - 20%的工業用水污染是因為紡織品印染）。那麼時尚供應鏈的其他環節呢？

Image copyright Getty Images

Optoro宣稱找到了解決辦法。該公司設計了一款軟件，可以幫助零售商和製造商更容易二次銷售沒賣出去或是多餘的商品。他們還為零售商提供了多種選擇，比如可以在一個名為Blinq的網站上重新銷售商品，也可以將退回的商品捐贈出去，或者賣給商店、亞馬遜（Amazon）或易趣（eBay）。公司估計這些措施能減少70%的堆填垃圾。

「我們的技術採用了很多不同的數據源，能凖確找出不同商品的處理方法。例如，一雙只是從盒裏拿出來過但沒有任何問題的鞋子，我們會直接放在網站上。」盧埃林說。

公司的聯合創始人摩爾（Tobin Moore）和維塔雷洛（Adam Vitarello ）11年前想出了這個點子，當時他們在自己的車庫裏，幫一家商店的顧客在易趣網上轉售所購買的一次性商品。

盧埃林說：「有很多零售商店找上門說，『上一季的鞋子有好多退貨，我們不知道該怎麼處理，你能幫我們轉賣嗎?』」兩人意識到，如果為大型零售商提供同樣的服務，市場將會廣闊得多，因此他們開始開發Optoro軟件。

尼德漢姆欣喜地看到，很多機構認識到了退貨產生垃圾的問題，並提供解決方案，減少流入垃圾場的衣物和鞋襪數量，節約生產這些物品所需的能源和資源。

然而，儘管存在明顯的環境問題，快銷時尚行業仍在迅速擴張。綠色和平組織2016年的一份報告顯示，「2000年至2014年，全世界服裝產量翻了一番……平均每人每年衣服的購買量增加了60%。」到2050年，世界人口預計將暴增到90億，確保退貨被再次使用或回收利用的解決方案將至關重要。

Optoro公司可持續部門的高級主管斯塔羅達（Ann Starodaj）表示，儘管消費者的習慣可能仍然對環境有害，但打造一個從頭到尾都既盈利又環保的時裝行業模式才是正確的方向。「我認為人們並不會停止購買，創造一種商業模式讓消費者做出更環保的選擇才是關鍵。」

請訪問 BBC Earth 閲讀 英文原文。