美食與生態：非洲龍蝦捕撈的兩難困境

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在馬達加斯加島南部的一個小村莊裏，當地人用手工編的棕櫚葉蝦籠和木頭船捕捉龍蝦為生。

日出時分，聖呂斯（Sainte Luce）地區的瑪娜菲亞村（Manafiafy），棕櫚樹環繞的海灘上，數十隻出海捕蝦的獨木舟已乘浪回來。當地人把沉甸甸的船拖到海灘上，開始清點他們用手編棕櫚葉蝦籠捕獲的獵物，給這些漂亮多刺的龍蝦稱重。

Image copyright Vivien Cumming Image caption 日出時分拖獨木舟上岸（Vivien Cumming）

在聖呂斯，用小船捕撈龍蝦是80%家庭的主要收入來源。聖呂斯也是阿諾西區（Anosy）龍蝦捕撈業支柱。龍蝦出口不僅對阿諾西區的經濟貢獻最大，也佔全國龍蝦出口的大部分。然而近年來，很可能是因為過度捕撈和不可預測的天氣模式，漁獲量下降，已威脅到這個貧困地區的主要收入來源。

為了應對漁獲量的下降，聖呂斯漁民們在英國非政府機構「永續環境教育與發展」（SEED）馬達加斯加分部的幫助下，建立了一個由當地人管理的海域，其中包括一片面積為13平方公里、一年大部分時間禁捕的海域範圍。這個項目重新平衡了水產蘊藏量，也拯救了對聖呂斯頗為重要的漁業 ，成績非常顯著，以至於周邊地區競相效仿，紛紛建立起自己的禁捕海域區。

Image copyright Vivien Cumming Image caption 買家查看最後一批上岸的一艘船上的漁獲（Vivien Cumming）

我在聖呂斯調查氣候變化對馬達加斯加島的影響時，曾花了一個早上跟漁民在海灘上聊他們的工作和他們所經歷的變化。買家們到達後，會沿著海灘一條船一條船地查看，選出較大的龍蝦稱重。漁民們則緊張地等待著，想知道那天他們可以掙到多少錢。

在海灘上，一個叫克里斯丁（Andry Christin）的男人正拿著筆記板從一條船走到另一條船。他就住在村子裏，負責監測由當地人管理的海域。他記錄下龍蝦的重量和大小，還要檢查是否已有產卵的雌蝦。他解釋說，他想說服漁民們把小蝦丟回大海讓小蝦長大，以及放過產卵的雌蝦。這是項目的一部分，但很難實施。因為人們總是說「我需要錢買大米，因為我們這裏不能種大米，所以我們必須把所有能賣掉的都賣掉。」

Image copyright Vivien Cumming Image caption 崔斯萊克（Tsiraiky）正在手編蝦籠（Vivien Cumming）

村長弗拉（Benagnomby Foara）說，天氣模式變得越來越難預測，所以他們很難像過去那樣預測何時會下雨，因此農作物常常歉收。當種植業靠不住的時候，龍蝦捕撈對當地人就至關重要，讓他們可以購買食物。但村長說，氣候也影響捕撈。「我們現在遇到的風暴很多，在暴風雨天氣出海很危險，有些人在絶望的時候會冒險行事，但這並不安全。」

Image copyright Vivien Cumming Image caption 將塑料板修補過的搖搖晃晃木頭船拖到海灘（Vivien Cumming）

我在海灘上的那天天氣很好，但好天氣也可能是麻煩。龍蝦的價格快到每公斤80便士，但那天捕獲最多的一條船也只帶回2公斤，而一條船上有三、四個人一同工作。他們告訴我那天不是捕蝦的好天氣。龍蝦不喜歡陽光，因為陽光下沒辦法躲避捕獵者。克里斯丁解釋說，他有時候會看到有人捕撈到20公斤，但這非常罕見。「我祖父打漁的時候，他有時一天一條船能帶回100公斤漁獲，現在是不可能的了。」

Image copyright Vivien Cumming Image caption 莫林（Merlin）展示他的漁獲，這樣的小龍蝦很難賣出去，通常會被當地人吃掉（Vivien Cumming）

他們可能永遠都看不到過去日捕100公斤的日子了，但隨著新的管理海域的設立，龍蝦的數量正在增加，這對當地社區是非常有益的。但儘管當地人熱衷於繼續建立禁捕區，氣候變化對他們來說依然是個問題。

「我們會繼續盡最大努力維持和增加海域的龍蝦數量，但我們無法控制氣候。」

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