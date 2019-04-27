毛茸茸的大塊頭鄰居：與野熊共處是什麼滋味？

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想和帕丁頓熊一起生活嗎？聽起來還不錯？（帕丁頓熊是英國兒童文學的一個虛構角色，與人是好朋友，住在倫敦。）

事實上，如果你家附近有一隻熊可能會把你嚇破膽。加拿大溫哥華島的95歲老人安娜（Anna Stady）就曾有過這樣的體驗。她在伐木營地當廚師時就曾經遇到過熊，所以當發現黑熊在家四處覓食時，就馬上把熊趕走。可是後來，垂涎食物的黑熊又回來了，不列顛哥倫比亞省自然保護服務處不得不給熊設了個陷阱。從那以後，黑熊再也沒有回來過，安娜終於鬆了一口氣，因為她可不希望命喪熊口。

Image copyright Getty Images Image caption 與野熊生活在一起既可怕又刺激（Mark Moore/Getty）

在美國和加拿大，黑熊和灰熊經常會在人類的垃圾箱裏覓食，在人類的房屋下築窩。於是，一些教育項目開始教導人們如何與熊打交道，比如說垃圾桶要上鎖，不要餵食野熊之類，這樣熊和人類才能和諧共存。人類受熊襲擊致死的事件比較罕見，但熊遭遇人類其實是佔下風。一項歷時10年的研究顯示，150隻生活在美國城市裏的熊全部被人類捕殺掉。

2009年，北卡羅來納州阿什維爾市的傑克（Jack Clement）和黛娜（Dayna Feist-Clement）發現一隻傑克稱之為布魯諾（Bruno）的小黑熊常到他們家的餵鳥器覓食。隨後他們稱之為西斯爾（Thistle）的一隻母熊帶著幼崽接管了他們家柵欄下的布魯諾巢穴。小熊們會從樹上掉下來，在他家的核桃樹上玩耍，傑克和黛娜被逗得很開心。

但阿什維爾（Ashville）一家小農場的威廉‧威瑟斯（William Withers）及其家人則感覺自己就像在和毛茸茸的鄰居進行一場持久戰。去年，野熊叼走了威瑟斯家50隻雞，還打開了他們家的車門覓食，威廉不得不追著一隻被狗糧氣味吸引的大熊，直到把它趕出門廊。這只野熊十分難纏，威廉最後朝它扔了一根棍子嚇唬它，隨後開動電鋸才把它趕走。威廉說：「我們一直把空氣喇叭和胡椒噴霧放在手邊。我們最怕這種熊，因為即使我朝它衝過去，它也不為所動。失去了對人的恐懼本能的熊很危險。」雖然這樣的人熊關係聽起來很矛盾，但威廉和阿什維爾的其他居民其實都很喜歡這些毛茸茸的鄰居。「你可能會覺得這些野熊油膩邋遢，但實際上它們毛茸茸的、乾淨而野性十足。」居民們對熊有著強烈的責任感，保持土地所有者和野熊之間的距離是保護它們的關鍵。

Image copyright Getty Images Image caption 保護野生熊不受傷害是阿什維爾居民的重要責任。他們有妙招可以把熊嚇跑，讓它們不要在路上溜達，以免被汽車撞到（Manuel Romaris/Getty）

傑克也有這種責任感。他堅信，人類要尊重熊，否則後果將不堪設想。例如，在阿什維爾，開車的人會停下來看熊在路邊散步，這意味著它們不再害怕汽車，所以經常發生車撞到熊的事故。他表示：「這裏是熊的棲息地，我們要學習與它們共處。否則，我們會自食惡果，熊也會因此遭殃。」

那麼，如果野熊來訪，他的建議是什麼呢？你可以大喊大叫、敲打罐子或者用空氣喇叭把它們嚇跑，但絶對不要給熊餵食果醬三明治。

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