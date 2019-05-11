我們身邊還存在著另一個世界，就算有幸一瞥，它也會從我們眼角一閃而過。

在經驗豐富的野生動物攝影師弗萊（Kevin Flay）眼中，昆蟲的世界是「最令人驚嘆的」。他用慢鏡頭捕捉其中的紛繁複雜，每個鏡頭都出人意料。

通常人們所看的電影速度是每秒25幀。現在，我們可以利用特製相機以每秒500幀的速度進行拍攝，非常適合捕捉青蛙跳躍等瞬間。

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這個速度聽起來可能很快，但拍攝昆蟲的快速移動對速度的要求完全是另一個級別。弗萊想要拍攝一隻蟲子從一株植物跳到另一株上，但即使在每秒500幀的速度下，他仍然無法捕捉到這個過程，蟲子跳得比射出槍膛的子彈還快。所以他購置了一部每秒速度高達1萬幀的相機，能看到小蟲子鎖住了腿關節，以此為支點完成了如此遠距離的跳躍。如果沒有數字慢鏡頭，他永遠也拍不到這個畫面，我們也永遠無法了解這種昆蟲是如何移動的。

數字影像的使用大大減少了慢鏡頭攝影所需的元素，大量減少了浪費。使用膠片的話，按下拍攝鍵後只能祈禱成功，而且因為每秒幀數很多，所以一卷膠片幾分鐘就會用完。正常速度下膠片能拍攝9分鐘，但弗萊拍慢鏡頭時一卷膠片只能用30秒。如果30秒內什麼都沒發生，那膠片就廢了。拍攝所需的燈光照明也讓人極為悶熱不適——弗萊回憶起他以前拍攝跳蚤跳躍時必須戴上焊接專用的護目鏡。

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有時，弗萊鏡頭下的畫面既不可思議又陰森恐怖。在北美，他拍到有一群蚤蠅在一隊火蟻上空盤旋。回放慢鏡頭畫面時他才看清蚤蠅在做什麼：它們刺穿了火蟻頭部後面的軟組織，在那裏產卵。這樣幼蟲就能孵化出來，並從火蟻體內將它吃掉。弗萊說：「高速拍攝讓我們看到了完整的故事。」

弗萊驚嘆於昆蟲王國的美，同時也被慢鏡頭所呈現的另一個世界而深感震驚。他說：「一切都是驚喜。」蜻蜓尤其吸引弗萊，無論是外形還是飛行方式都別具魅力。他說：「蜻蜓飛起來像仙女一樣。它們最不可思議而且就在我們身邊，沒有比這更奇異的了。」

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