圖輯：「如果企鵝會飛」野生動物攝影作品

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《死亡的攀登》，攝影者：弗蘭克·德尚多爾（Frank Deschandol）

在秘魯亞馬遜雨林的一次夜間野外考察中，弗蘭克·德尚多爾發現了這種長相怪異的象鼻蟲，它依附在蕨類植物的莖幹上。

它呆滯的雙眼表明它已經死了，胸部長出的三根天線狀的「觸角」是「殭屍真菌」成熟的子實體。寄生真菌在象鼻蟲活著的時候就在它體內傳播，控制了它的肌肉，迫使它往上爬。當真菌生長到合適的高度時，象鼻蟲就會牢牢地抓住莖。在象鼻蟲內臟的刺激下，真菌開始長出頂部是膠囊狀的子實體，它們釋放出大量的微小孢子來感染新的獵物。德尚多爾透過虛化的方法突出了膠囊狀的子實體。第二天，當孢子被釋放出來時，真菌也枯萎了，這個致命的任務完成了。

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《獵豹和非洲野犬之戰》，攝影者：彼得·海加斯（Peter Haygarth）

在一次罕見的遭遇戰中，一隻孤獨的雄性獵豹被一群非洲野犬襲擊。由於棲息地的被破壞，這兩個物種已經從它們以前的分佈區域消失了，每種都只剩下不到7000隻。

在南非誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的Zimanga私人禁獵區，彼得·海加思開車跟著這些非洲野犬。一隻疣豬剛從非洲野犬群中逃出來，領頭的幾只非洲野犬就碰上了那只獵豹。起初，這些非洲野犬很警惕，但當剩下的12隻非洲野犬到達時，它們的信心增加了，開始包圍住這只獵豹，興奮得嘰喳直叫。年長的獵豹發出嘶嘶聲並向非洲野犬衝過去，它的左耳已經咬得破破爛爛，右耳朵則在喧鬧聲中。在晨光中飛揚的塵土中，海加斯把注意力集中在獵豹的臉上。幾分鐘後，獵豹逃走了，這場戰役也結束了。

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《冷飲》，攝影者：戴安娜·雷布曼（Diana Rebman）

在日本北海道一個寒冷刺骨的早晨，戴安娜·雷布曼看到了一幅令人愉快的場景。一群長尾山雀和沼澤山雀圍著一根掛在樹枝上的長冰柱，輪流啃食冰尖。在這裏，一隻長尾山雀要盤旋幾秒鐘，才能喝到它的「冷飲」。如果太陽出來了，冰柱滴下一滴水，下一隻「排隊」的山雀就會啜飲而不是咬冰柱。這場「喝冷飲」的活動進行得是如此之快，就像精心編排過一樣。

兩天後，雷布曼回來了，發現氣溫仍在-20°C（-4°F），冰柱還在，山雀們還在喝著冰柱上的水。但當太陽出來後，冰層開始融化，一隻長尾山雀選擇了緊抓著冰柱不放，而不是在一旁盤旋。結果冰柱墜地，這場「喝冷飲」的表演也就結束了。

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《最後一口氣》，攝影者：阿德里安·赫希（Adrian Hirsch）

在津巴布韋卡裏巴湖（Lake Kariba）的淺灘上，一隻剛出生幾天的新生河馬一直緊靠著它的母親，突然一頭公河馬直朝這兩隻小河馬撲來。它追趕母河馬，然後用自己的大嘴咬住小河馬，顯然是想要殺死它——之後又想淹死和壓死它。心煩意亂的母河馬一直都在一旁看著。阿德里安·希斯基的快速反應捕捉到了這一幕令人震驚的場景。

河馬殺嬰的情況很少見，但可能是因為它們白天休息的水塘乾涸後，過度擁擠造成的壓力所致。公河馬可能通過殺死不屬於自己的幼崽來增加繁殖機會，從而促使母河馬進入發情期，凖備與其交配。公河馬也具有侵略性的領土意識，彼此間殘忍的打鬥並不罕見。如果它們感到有意外遭遇的威脅，也會攻擊和殺死人類。

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《觸摸信任》，攝影者：托馬斯·P·佩沙克（Thomas P Peschak）

一隻好奇的灰鯨寶寶正在接近一雙從觀光船上伸下來的手。在墨西哥下加利福尼亞（Baja California）海岸的聖伊格納西奧潟湖（San Ignacio Lagoon），灰鯨寶寶和它們的母親們積極地尋求與人類接觸，比如撓撓頭或搓搓背。這個潟湖是組成灰鯨苗圃和保護區的三個地區之一——對於從北太平洋東部倖存下來的灰鯨來說，這是一個關鍵的冬季繁殖地。

捕鯨活動使西部種群瀕臨滅絶，並使北大西洋的種群滅絶。但在20世紀70年代，一條年輕的鯨魚遊近了一位敢於伸手觸摸它的漁夫，鯨魚和人類之間的信任建立起來了。今天許多雌性鯨魚鼓勵它們的幼崽與人類交往。漁民們還在冬季獲得了一筆觀鯨收入——如今，由於魚類數量和捕撈量的下降，這一收入至關重要。在世界遺產聖伊格納西奧潟湖，社區對賞鯨活動進行了精心管理。對資深海洋攝影師和生物學家湯姆·P·佩沙克來說，第一次看到需要愛撫、靠得太近以至於無法聚焦的鯨魚。在這個保護區裏，發號施令的是野生動物。

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《幸運之洞》，攝影者：傑森·班特爾（Jason Bantle）

在加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）一個廢棄的農場裏，一隻適應性極強的浣熊從一輛20世紀70年代的福特平托（Ford Pinto）汽車中探出頭來，露出一張戴著面具的臉。在後座上，她的五個幼崽興奮地抖動著。這是在附近一處藏身處默默等待的傑森·班特爾也有同感。幾年來，他每年夏天都希望能有這樣的機會。

進入車內的唯一通道是擋風玻璃上裂開的小洞，這個洞口的邊緣是鈍邊的，但對郊狼（該地區浣熊的主要天敵）來說太小了，所以這裏成為了浣熊媽媽養家的理想之地。這天晚上，她在出口處停了下來，查看周圍的環境，時間剛好夠班特爾在暮色中長時間曝光。然後她會擠出來尋找夜晚的食物——從水果、堅果、蛋到無脊椎動物和小型脊椎動物。

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《如果企鵝可以飛》，攝影者：愛德華多·德拉莫（Eduardo Del Álamo）

巴布亞企鵝是所有企鵝中水下游泳速度最快的一種。當一隻豹紋海豹衝出水面時，它就開始逃命了。愛德華多·德拉莫發現這只企鵝停在一塊碎冰上，但他也看到在南極半島（Antarctic Peninsula）海岸附近巡邏的豹紋海豹，那裏離庫佛維爾島（Cuverville Island）的巴布亞企鵝聚居地很近。當德拉莫的充氣船駛向企鵝時，海豹正好從船的正下方經過。過了一會兒，海報就從水裏衝了出來，張開血盆大口。企鵝趕緊逃離了冰面，這變成了一場捕獵遊戲。

豹紋海豹是一種可怕的肉食動物。雌性長3.5米（11.5英尺），體重超過500公斤（1100磅），雄性略輕。它們細長的身體是為速度而生，寬顎上長著長長的犬齒和尖銳的臼齒，它們幾乎捕食任何東西，從魚類到其他海豹的幼崽。它們也玩弄自己的獵物，比如在這張相片中，豹紋海豹追逐了企鵝超過15分鐘，最後才抓住和吃掉了它。

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《像威德爾海豹一樣沉睡》，攝影者：拉爾夫·施奈德（Ralf Schneider）

威德爾海豹（Weddell seal）緊抱著腳蹼，閉上了眼睛，似乎進入了深度睡眠。它躺在南喬治亞州（South Georgia）拉森港（Larsen Harbour）附近的堅冰上，相對安全，不會受到虎鯨和豹紋海豹等捕食者的傷害，因此可以完全放鬆下來。

威德爾海豹是位於世界最南端的哺乳動物，棲息在南極大陸的近海棲息地。它們巨大的身體上覆蓋著一層厚厚的脂肪層，使它們在冰冷的海水中保持溫暖。威德爾海豹主要以大型魚類為食，它們是令人印象深刻的潛水員，能夠下潛到500米（1640英尺）以下。這有助於它們在水下長時間捕獵，有時捕獵時間甚至超過一小時。拉爾夫·施奈德從一艘充氣艇上拍攝，緊緊地框住了沉睡的海豹。利用白色背景的冰和陰雲密布的天空的柔和光線，以模仿了工作室的肖像效果，他又將相片調成黑白色，突出了海豹濃密斑駁的皮毛、色調和紋理。

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《林間嬉戲》，攝影者：卡洛斯·佩雷斯·納瓦爾（Carlos Pérez Naval）

當卡洛斯·佩雷斯·納瓦爾一家計劃去巴拿馬的索伯利亞國家公園（Soberanía National Park）旅行時，樹懶是他們必去的景點之一。他們沒有失望。幾天來，在公園天篷塔的觀景台上，納瓦爾不僅能拍攝鳥類，還能拍攝這只棕色的三趾樹懶——橙色的皮毛和背上的深色條紋表示它是一個成年的雄性，它掛在一棵天竺葵樹上休息，但偶爾也會沿著樹枝慢慢地移動。

今天早上，森林籠罩在濃霧中，樹懶在移動，納瓦爾決定用一種新的構圖。他走下來，從一個較低的位置向上拍攝，但拍攝角度仍能顯示出樹懶的主要特徵——它的三個鉤狀爪子夾在樹枝上、特有的面具般的眼紋和它又長又粗糙的皮毛。但通過故意把它放在畫面的一個角落，他也捕捉到了森林的氛圍——「環境中的樹懶」。

從2019年10月18日起，年度野生動物攝影師（Wildlife Photographer of the Year）的獲獎者將在倫敦自然歷史博物館展出作品。

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