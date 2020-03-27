動物保育：拯救南美洲的藍色金剛鸚鵡

Image copyright Camile Lugarini

馬里奧·科恩-哈夫特（Mario Cohn-Haft）還記得，當他意識到他帶隊來看的這種鸚鵡很可能不會出現時，他內心是無比的失落。

他帶了一個賞鳥團來到最後一隻野生斯皮克斯金剛鸚鵡（Spix's macaw）出沒的林地，希望看到這只鸚鵡，但這是他帶隊觀鳥以來第一次鸚鵡未能出現。斯皮克斯金剛鸚鵡是一種原產於巴西森林的美麗藍色鸚鵡。

科恩-哈夫特，這位亞馬遜國家研究院（National Institute of Amazonian Research）的鳥類學家說：「我是第一批親歷野生鳥類如何滅絶的人之一。」

那是20年前的事了。自那以後，再也沒有人可證明他看見過野生的斯皮克斯金剛鸚鵡。斯皮克斯金剛鸚鵡於1638年首次被發現，並以1819年採集到這種鸚鵡標本的德國著名博物學家斯皮克斯（Johann Baptist Ritter von Spix）的名字命名。斯皮克斯金剛鸚鵡體型很小，但卻有著獨特的藍色羽毛，頭部周圍的羽毛通常會褪成淺灰色。南美洲有許多色彩奇特的鸚鵡，但特異的藍色羽毛使斯皮克斯鸚鵡有別於南美大陸上的許多其他同類物種。

多年來，斯皮克斯金剛鸚鵡僅生存於巴西東北部的一小片棲息地。20世紀的森林砍伐導致了它們的滅絶。

Image copyright Camile Lugarini Image caption 野生的斯皮克斯金剛鸚鵡已經絶種。 © Camile Lugarini

2011年的動畫電影《里約大冒險》（Rio）使斯皮克斯金剛鸚鵡成為不朽的形象。在這部動畫中，布魯（Blu）和珠兒（Jewel）是世界上最後一對野生的斯皮克斯金剛鸚鵡。這部電影的粉絲們得知斯皮克斯金剛鸚鵡這個物種在野外已經絶種時，往往都很難過。

但是今天有了希望。其實斯皮克斯金剛鸚鵡這個物種仍然存在，因為有少量雌雄成對地圈養在人類的籠子中。動物保育人士正在進行一項培育健康鳥類，然後將它們放歸自然的計劃。保護瀕臨絶種威脅的鸚鵡協會（ACTP）是目前這項工作的領導者。2019年6月，ACTP與巴西政府簽署了一份備忘錄，以實行該計劃的下一階段工作。

ACTP的科學和動物學主任克倫威爾·珀切斯（Cromwell Purchase）解釋說，該組織計劃將50隻斯皮克斯金剛鸚鵡送往巴西正在興建的鳥類康復中心。如果一切順利，這批鸚鵡將於2020年春天從德國運到巴西。保育小組將首先放生一小群伊利傑金剛鸚鵡（一種翅膀帶點淡藍的綠色鸚鵡），以試驗放生技術。

然後在2021年，再將斯皮克斯鸚鵡與一小群伊利傑金鸚鵡一起放歸大自然，希望幫助斯皮克斯鸚鵡能融入巴西東北部的卡廷加（Caatinga）森林，讓野生的斯皮克斯金剛鸚鵡起死回生。

珀切斯解釋說：「在最初的幾個星期裏，鳥舍將在早上開放，晚上關閉，讓鳥兒隨意返回鳥舍獲取食物。」

真正的考驗將是這些鸚鵡能否適應其原生的自然環境，關鍵之處在於它們能否成功地在野外繁殖和養育後代。斯皮克斯金剛鸚鵡將面臨自然的挑戰以及偷獵的威脅。

Image copyright Camile Lugarini Image caption 有少量可繁殖後代的雌雄成對的斯皮克斯金剛鸚鵡被圈養在人類的鳥舍中。 © Camile Lugarini

但巴西希望計劃能夠成功。契科‧門德斯生物多樣化保育研究所（Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation.）的卡米爾‧盧噶日尼（Camile Lugarini）說，早在2012年已有將斯皮克斯鸚鵡放歸大自然的倡議。卡米爾及其同事與ACTP密切合作推動這個計劃。

她說：「如果飼養斯皮克斯的國際人士不能合作，斯皮克斯是不可能回到自然原鄉。」南美洲有幾十種鸚鵡。有許多種至今仍在自然中生存繁殖，但藍鸚鵡卻非常罕見。世界上最令人驚艷的鸚鵡之一是風信子金剛鸚鵡（Hyacinth macaw），如按長度這也是世界上最大的鸚鵡，從頭部到翼尾長達1公尺，翼展可達1.5公尺。

風信子金剛鸚鵡全身是一片有光澤的亮麗藍色，而眼圈和鳥喙底端為閃亮的黃色。根據世界自然基金會（WWF）的數據，到20世紀90年代末，在自然中野生的風信子金剛鸚鵡的數量已下降到了2500到3000隻。

內瓦·古德斯（Neiva Guedes）是幫助風信子金剛鸚鵡在自然界恢復的關鍵人物之一。她在1990年發起風信子金剛鸚鵡計劃，幫助設計了讓風信子金剛鸚鵡便於築巢繁殖的鳥巢箱。今天，據估計有多達5000隻風信子金剛鸚鵡生活在自然環境中。

當地人曾經為了採集風信子金剛鸚鵡的美麗羽毛而殺害這種鸚鵡，現在他們受教育要給予保護。保育人士、美國德州農工大學（Texas A&M University）的鸚鵡專家唐·布萊特史密斯（Don Brightsmith）說，現在有些當地住民甚至把風信子金剛養在自己的牧場吸引遊客以賺錢。

Image copyright Camile Lugarini Image caption 斯皮克斯金剛鸚鵡是一種小型鸚鵡，其羽毛的藍色與其他鸚鵡分別很大，頭部則是較淺的藍灰色。© Camile Lugarini

他說：「我們已扭轉了逆勢，這類鸚鵡數量真的回升了。」他補充說，南美洲人僅在過去30年才開始掌握如何成功讓鸚鵡回歸自然繁殖生存的知識，「我們現在知道如何放生鸚鵡,現在有多個出版物和案例研究有說明。是的，我們可以把鳥兒放生到野外,讓它們在自然中生存下去。」

這意味著將斯皮克斯鸚鵡放歸自然的成功可能性比較大。布萊特史密斯指出了一個關鍵問題，必須證明放生的鸚鵡能夠獨立且成功地哺育其幼鳥。否則，任何放生鸚鵡讓其回歸自然的計劃都會很快失敗。

值得高興的是，珀切斯說這正是他及其同事們正在做的事情，「這是一個漫長的過程，我們有幾對這樣的鸚鵡，它們現在可以成功地撫養幼鳥了。但我們還是需要人手多養幾對雌雄鸚鵡。」珀切斯所說的就是幾乎絶種的斯皮克斯金剛鸚鵡中的最後倖存者。但是這些鸚鵡有一線希望回歸它們在巴西的原生自然家園。

如果它們能在野外繁殖後代生生不息，當地住民可能有一天會再次在森林中看到斯皮克斯金剛鸚鵡展開藍色翅膀飛掠而過，這當然也會吸引喜歡倘佯於森林樹蔭中尋找鳥蹤的觀鳥愛好者成群結隊而來。到時，這些鳥迷有機會在藍色金剛鸚鵡的原生森林中一瞥其亮麗的藍光。

請訪問 BBC Earth 閲讀 英文原文。