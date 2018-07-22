年齡如何影響食慾 詳解人生七階段

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對你而言，吃是為了活著，還是活著是為了吃？我們和食物之間有一種複雜的關係，這種關係受到食物價格、是否能夠獲取，以及同輩壓力的影響。但有一樣東西是我們大家共同擁有的。這就是食慾——我們對吃的慾望。

雖然饑餓——我們的身體需要進食時通過這種方式讓我們渴望食物——是食慾的一部分，但並不是唯一的因素。畢竟，我們經常在不餓的時候吃東西，或者在饑腸轆轆的時候不吃飯。最近的研究強調，我們環境中豐富的食物誘因——氣味、聲音、廣告——是導致飲食過度的主要原因之一。

我們的食慾也不是一成不變的，隨著年齡的增長，食慾會在我們的一生中發生變化。或許如莎士比亞(Shakespeare)所說的人生有七個階段（莎士比亞喜劇《皆大歡喜》中的一段獨白），食慾也有七個年齡段，認真理解食慾七個階段，可以幫助我們找到解決飲食不足、飲食過度以及隨之而來的肥胖症等健康問題的新方法。

第一個十年，0-10歲

在兒童早期，身體生長發育很快，他們童年形成的飲食行為會一直延續到成年，因此肥胖的孩子很有可能會成長為肥胖的成年人。

年幼孩子對特定食物的挑剔或恐懼，會使家長們在孩子用餐時傷透腦筋，但如果積極面對，採用讓孩子反覆品嚐和學習的方法，會有助於孩子認識接受陌生但重要的食物，比如蔬菜。

Image copyright Getty Images Image caption 幼兒挑食會導致日後的飲食問題。

兒童也應該學會自我控制，特別是關於食物份量方面。父母強迫孩子"清空盤子"會導致孩子們失去追隨自己食慾和饑餓信號的能力，從而導致日後的暴飲暴食。越來越多的人呼籲政府保護兒童不受有針對性的垃圾食品廣告的影響——不僅是在電視上，還包括在應用程序、社交媒體和視頻博客上——因為食品廣告會增加食物消費，這會導致兒童體重超重。

第二個十年，10-20歲

在青少年時期，由荷爾蒙推動的食慾和身高的增長預示著青春期的到來。在這段發育關鍵時期，一個十幾歲的孩子如何接近食物將決定他們晚年生活方式的選擇。

這意味著青少年所做的飲食決定與他們後代的健康有著內在的聯繫，因為他們將來也會做人父母。不幸的是，如果缺乏指導，青少年可能會接受不健康的飲食行為和飲食偏好。

一般來說，由於生殖生物學因素，年輕女性比年輕男性更容易患營養素缺乏症，即通俗所說的營養不良。懷孕少女的風險會更大，因為她們的身體要支持自己與胎兒兩個人的生長，而兩種生長都需要攝取營養。

第三個十年，20-30歲

此時進入成年階段，生活方式大為改變，上大學、結婚或與伴侶一起生活，以及生兒育女為人父母，生活的壓力會使得我們的體重增加。

脂肪一旦累積就很難減掉。當我們吃的少於我們的能量需求時，身體會發出強烈的食慾信號，但不幸的是，我們身體防止暴飲暴食的信號則很微弱，結果會導致一個過度飲食的循環。隨著歲月流逝，許多生理和心理因素使我們要減少食量變得難以維持。

Image copyright Getty Images Image caption 我們在二三十歲時承受的壓力會使我們發胖。

新研究的一個領域是開發飽腹感，即吃飽了的感覺。這對減肥很有幫助，因為感覺饑餓是身體發出需要進食的信號，因此也是讓你少吃的主要障礙之一。

不同的食物向大腦發出不同的信號。例如，吃一桶冰淇淋很容易，因為脂肪不會觸發大腦要我們停止進食的信號。另一方面，富含蛋白質、水或纖維的食物卻會給我們較長時間的飽腹感。我們應該與食品行業共同努力，讓我們未來可享受有益於身體健康的正餐和零食。

第四個十年，30-40歲

成年人的工作生活帶來的挑戰不僅僅是肚子咕咕作響，還有壓力帶來的影響，這導致80%的人食慾和飲食習慣發生改變，結果是一半人暴飲暴食，另一半人則沒有胃口。

人類對待食物的不同方式很有趣，如"食物成癮（food addiction）"現象，即有無法抗拒的慾望想吃某種特定的、通常是高熱量的食物，對此至今科學界還不能完全理解。許多研究人員甚至質疑有食物成癮現象的存在。

其他人格特徵，如完美主義和責任心，也可能在人們調節壓力和飲食習慣中發揮作用。

改善工作環境，減少諸如零食或自動售貨機等問題飲食設施是一個挑戰。要有一支生產力高而且身心健康的工作團隊，僱主應該盡力資助並促進健康的飲食，同時也要設法管理壓力和應激情境（stressful situations）。

第五個十年，40-50歲

飲食（diet）這個詞來源於希臘語diaita，意思是"生活方式、生存之道"，但我們是積習難改的生物，即使知道改變不良喜好對我們有好處，我們仍然不願意稍作改變。我們希望不用改變生活方式，吃我們喜歡的東西，還能夠保有健康的身心。

Image copyright Getty Images Image caption 在中年時期，壓力會導致我們對高熱量食物上癮。

有很多證據表明，飲食是導致身體不健康的一個主要因素。世界衛生組織（World Health Organisation）強調，吸煙、不健康飲食、缺乏運動和酗酒是影響健康和死亡率的主要生活方式。

在40-50歲之間，成年人應該根據自己的健康狀況改變自己的行為，但疾病的症狀往往是看不見的——比如高血壓或高膽固醇——因此很多人沒有採取行動。

第六個十年，50-60歲

50歲以後，我們的肌肉質量開始逐漸流失，每年減少0.5-1個百分點。這被稱為肌肉減少症（sarcopenia）。身體活動減少，攝入蛋白質過少以及女性的更年期都會加速肌肉質量的下降。

健康、多樣化的飲食和運動對於減少衰老的影響很重要，而老齡化人口對美味、划算、高蛋白食品的需求尚未得到滿足。

富含蛋白質的零食可能是老年人增加總蛋白質攝入量的理想選擇，但目前很少有產品的設計能滿足老年人的需求和偏好。

第七個十年，60-70歲及以後

今天人類的平均壽命增長很快，一項重大挑戰是維持老年人口的生活質量，否則我們將成為一個年老體弱的老齡人社會。

Image copyright Getty Images Image caption 在晚年，充足的營養對保持健康更為重要。

充足的營養是很重要的，因為年老會帶來食慾不振和饑餓感缺乏，導致無意的體重減輕，身體更加虛弱。食慾減退也可能是由疾病引起，例如阿爾茨海默症（Alzheimer's disease）的影響。

飲食是一種社會經驗，但是失去伴侶或家人，獨自吃東西會影響人們從飲食中獲得的愉悅感。老年的其他影響，如吞咽問題、牙齒問題、味覺和嗅覺的減少也會影響食慾和我們從飲食中得到的獎賞。

我們應該記住，在我們的一生中，食物不僅僅為身體提供能量，而且是一種應被享受的社會和文化體驗。我們都是食品專家——因為我們每天都在進食。

因此，我們應該努力把每一個吃東西的時刻都當作享受美食的機會，並享受吃對食物所獲得的良好養生效果。

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