引領新一輪太空競賽的歐洲袖珍小國盧森堡

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新一輪的太空競賽進程加快，很多科技專家宣稱，除了地球，火星是人類可能的居住地。他們可能有些捨近求遠。一些不太知名的公司開闢了一條新路，人類想要在除了地球以外的星球生存，其實有更近的選擇。

美國國家航空航天局的科學家稱，開發月球為移居火星描繪了藍圖。在月球居住的人可能並非就職於科技巨頭企業，而是小型私人採礦公司。許多公司都和歐盟小國盧森堡有關。

令人吃驚的是，美國國家航空航天局認為，月球殖民地在接下來的四年內就有可能建成。

有些人野心勃勃地想要重返人類曾踏足的月球，褲田（Takeshi Hakamada）就是其中之一。但是，這一次的想法有些商業化：為了開發礦產和天然氣資源，以及尋找人類賴以生存的水資源。

褲田是ispace的首席執行官， ispace是一家東京的私人航天公司，在盧森堡也有辦公室。該公司計劃於2020年完成繞月環行，2021年嘗試在月球軟著陸。

他說，"前兩個任務主要是展示我們的技術能力，此後，我們會提供地月間高頻次的運輸服務，向月球輸送大量旅客。如果在月球上發現了水資源，我們能在太空開發新資源，並形成產業。水冰隕坑的發現是人類歷史上里程碑性的時刻，讓人類長期遠離地球有了可能。"

Image copyright Getty Images Image caption 任何國家都可以探索月球，但不能將月球據為己有。

擁有這樣的野心探索宇宙的，遠不止褲田一人。自盧森堡2016年2月頒布太空資源法以來，已有10家太空採礦公司（包括ispace）在盧森堡合法落戶，還有2.23億美元（2億歐元或1.76億英鎊）的資金支持。對於這些太空企業來說，月球是兩個主要考慮對象之一。商業企業也將目光鎖定在近地小行星，以開採其金屬礦產資源（見"BBC未來"最近的報道）。一些專家，包括知名的天體物理學家泰森（Neil deGrasse Tyson）稱，月球和約16,000個近地小行星上的豐富資源足以造就地球上首個萬億富翁。

2016年盧森堡頒布法案以來，當前的太空競賽加速了。盧森堡成為繼美國之後第二個對開發地球以外的資源制定全面法律框架的國家。澤納斯（Paul Zenners）是盧森堡經濟部的代表，也是政府太空資源項目的負責人，他說："自2016年2月以來，我們已經與近200家聯繫過我們的企業進行了溝通。"

盧森堡的太空開發框架與美國的非常不同。後者需要美國公司持有50%以上的股份，而盧森堡則沒有這樣的限制。根據國際貨幣基金組織的數據，盧森堡是人均國民生產總值最高、世界上最富裕的國家，也被一些人指責為避稅天堂。盧森堡的確有一系列的稅收減免和優惠政策，包括超低的資本匯回率。

盧森堡2016年加入太空資源競賽以來已經吸引了美國該領域最大的公司，包括深空工業（Deep Space Industries）和行星資源（Planetary Resources）公司，行星資源得到了英國大亨布蘭森（Richard Branson）和谷歌創始人之一佩奇（Larry Page）的支持。行星資源作為最早涉足太空產業的私人公司，盧森堡收購了其2800萬美元（2120萬英鎊）的股份。具體的股本金額未曾披露，但是該公司的首席執行官承認盧森堡是最大的投資者之一。

盧森堡的太空資源法案打開了投資的大門，經濟部稱太空產業約佔盧森堡國民生產總值的1.8%，歐盟國家無出其右。

儘管吸引了許多投資，太空採礦業同時也暴露了一些模糊的法律缺陷。

Image copyright Getty Images Image caption 維珍銀河希望通過白色騎士飛機發射宇宙飛船，現在也與盧森堡有聯繫。

盧森堡的安理律師事務所（Allen and Overy）研究稱："國際太空法是否允許一個國家對太空獲取的自然資源擁有所有權，目前尚不清楚。"美國2015年通過世界首部太空採礦法後，俄羅斯等國提出反對。

要明白太空的模糊性，我們需要回顧1967年的外太空條約。該條約誕生於冷戰時期，禁止國家私自佔有天體空間。太空和南極一樣，都被視為共有空間。105個國家簽署了該條約，發展太空軍事受到嚴格限制。美國總統特朗普最近鼓吹建立太空軍，美國因此不得不退出外太空條約，此舉進一步孤立了美國。

但是外太空條約忽視了太空資源的所有權，美國和盧森堡想要說明的正是這一缺陷。不止這兩個國家，阿聯酋最近也學習盧森堡的法律策略簽署了協議。

澤納斯說："盧森堡開發和利用太空資源的法律彌補了這一缺陷，在國家層面上做出了澄清，是進行太空資源活動的第一步。"

"盧森堡的法律並非有特別的目的，而是要為國家私自佔有天體鋪平道路。該法律框架僅說明了太空資源的所有權，也制訂了批准和監督太空任務的條例。"

盧森堡面積小也許有助於它在太空資源的"淘金熱"中一馬當先。米勒（Bill Miller）是美國深空工業公司的首席執行官，公司的歐洲總部設在盧森堡，他說："美國和盧森堡都是有前瞻性的國家，他們的成功能讓私人企業進行深度太空任務。"

這場爭論可能在短時間不會引發熱議，因為太空採礦公司總是鼓吹其過於野心勃勃的發射計劃。但是如果在不遠的未來，太空計劃果真利潤滾滾，盧森堡一定會在這個行業佔有一席之地。

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