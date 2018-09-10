羨慕別人性生活比你多？那恐怕源自錯誤認知

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研究發現，我們認為年輕人的性生活的次數遠比他們真實的性生活要多很多，而男性對年輕女性性生活的想像更為偏頗。

作為即將在新書《認知危機》（The Perils of Perception）中發佈的易索普有關錯誤認知長期研究的一部分，我們讓英國和美國人猜測其所在國家18-29歲的年輕人過去四周做愛的頻率。

據他們平均猜測，兩個國家年輕男性過去一個月做愛的平均次數都是14次。但是有關性行為的具體調查顯示，實際數量僅是英國五次，美國四次。

如果按上述猜測，年輕男性應該平均每隔一天就會做愛，一年大概180次，但事實上一年僅會做愛約50次。但這並不是我們的猜測錯得最離譜的地方。英國和美國對年輕女性性生活的猜測錯得更離譜。

男性認為女性性生活頻率非常高，英國每月22次，美國每月23次。這些猜測意味著年輕女性普遍每個工作日都會做愛，每月特別的日子還會多兩或三次。事實上，每月僅有5次左右。

有如此多錯誤的認知，如何解釋？可以從我們如何思考以及我們聽說了些什麼著手。

Image copyright Getty Images Image caption 手機約會應用程式比如探探（Tinder）的興起會讓我們以為其他人的性生活更加豐富多彩。

人類依靠性行為繁衍生息。但這一點卻會是產生錯誤認知的溫牀。因為不像人類其他的核心行為，我們能夠通過觀察就能比較凖確地了解其行為標凖，但人類做愛的時候房門緊閉，供大眾觀看的性行為並不能凖確代表常態。

由於不太能獲取真實生活的信息以作比較，我們轉而相信其他"權威"的信息來源：遊樂場或更衣間的閒聊，不太可信的調查，色情的媒體報道或黃片等。這些渠道提供的極端事例和坊間軼事扭曲了我們對現實的認知。

在同樣的調查中，我們讓三個不同國家的人猜測他們各自國家45到54歲的人一生中擁有過多少個性伴侶。人們猜測男性所說的平均性伴侶個數十分凖確。

真實數據是，在澳大利亞和英國，男性到達45到54歲之前，平均擁有過17個性伴侶，在美國則是19個。人們猜測的平均數與實際相差無幾。

但當我們在男女間進行比較時，事情變得更加有趣了。首先，令人注目的是真實數據。在有關性行為的調查中女性所說的性伴侶的個數要比男性少得多。

事實上，女性所說她們的性伴侶數幾乎只有男性的一半。這是性行為計算的巨大難題之一：在高質量的性調查中屢次出現，但這在統計學上是不可能的。

鑒於男性和女性都說的是異性相配，且男性與女性所佔人口（異性戀）比例基本相同，兩性的性伴侶數量也應該基本相同才對。

Image copyright Getty Images Image caption 美國男性認為美國女性的性伴侶的數量應該是其女性調查實際平均數量的兩倍。

對此有很多可能的解釋，包括男性嫖娼以及不同性別對該問題的理解有不同。比如，女性不認為某些行為是性行為但男性認為是。

但最有可能的解釋是，男性算的時候比較馬虎以及他們有意無意想多算幾個，女性則想少算幾個。

後者可以通過美國對學生做的一個實驗得到證實。該實驗將參與者分成三組，然後分別問他們有關性行為的問題。一組女性如常獨自填寫問卷，另一組認為她們的答案會被實驗負責人看到。第三組戴了測謊儀，但測謊儀是假的，不過參與者不知。

認為答案可能被看到的那組女性說平均有2.6個性伴侶，標凖的匿名問卷組說平均有3.4個。戴了假的測謊儀的那組說有4.4個，而只有這一組和該實驗中男性的答案是一致的。

美國數據最後還有一個令人擔憂的曲解。在美國，男性和女性對女性性行為的猜測十分不同。美國男性認為美國女性平均有27個性伴侶，但美國女性猜測只有13個，和女性自己說的12個更為接近。

Image copyright Science Photo Library Image caption 在某實驗中，戴上了假的測謊儀的女性寫下的性伴侶數量多 了不少。

美國男性猜測的美國女性性伴侶平均數高得出奇主要是因為一小部分美國男人認為美國女性的性伴侶非常多。事實上，在接受調查的 1,000個男性中約有20個美國男性認為美國女性有50個或50個以上（有時還要高）的性伴侶，因此數據有失公允。

我們的錯誤認知很大程度上揭示了我們怎麼看待這個世界。這也解釋了我們某些根深蒂固的偏見，因為我們對什麼是"正常"情況的猜測通常是不假思索的。在這項研究者，這些猜測顯示出對年輕人和女性一些極其錯誤的看法，尤其是在一小部分男性當中。

和其他錯誤認知一樣，答案不只是拋出更多事實讓人們改正看法，也應找出造成這些錯誤看法的潛在原因，即我們聽人說了些什麼以及自己是怎麼想的才導致了如此錯誤的想法。

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