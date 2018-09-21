開學季必讀：五個讓你變聰明的記憶小技巧

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無論你覺得自己有多聰明，有時候可能還是無法充分利用記憶力。一系列的研究顯示，大多數學生並不能使用行之有效的學習方法，反而把時間浪費在無效的方法上。

問題之一在於，我們常常從父母、老師和科學家那裏得到許多矛盾的信息，使我們無法確定哪些方法可行，哪些不可行。

幸運的是，在一份頂級心理學期刊發表的一篇新論文檢視了最常見的錯誤觀點，列出了五種最受歡迎的學習策略、這些策略的潛在問題，以及如何更高效地運用這些策略的方法。

策略1：反覆閲讀

在學習新詞匯嗎？最常見的策略就是反覆閲讀這些詞和它們的含義，直到印在腦子裏。很可惜，心理學家認為這個方法過於被動，大部分信息並不能給人留下印象。

記憶小技巧：閲讀之間保持間隙

被動的重覆閲讀或許是最低效的學習方法，但如果你覺得自己缺乏對概念的基本理解，那麼重覆閲讀有時就不可避免。不過，你可以通過定期回顧這些內容，來更好地實現重覆閲讀的效果。你可以先閲讀一章內容，然後去做其他事情，接著在一小時、一天、或者一周後再複習一次，幫助加深記憶。

你還可以在複習材料之前就自己的理解程度進行提問，進而幫助自己根據對知識的掌握情況側重覆習，增加精神投入。

策略2：劃重點

和反覆閲讀一樣，這種學習方法幾乎人人都用。這個方法很好理解：劃出重點詞句有助於加深印象，讓你隨後更容易找到最重要的段落。不過，儘管劃重點可能比被動閲讀更有效，但總是塗塗劃劃就沒有太大幫助了。大多數學生缺乏洞察力，幾乎把每個自然段都標為重點。

記憶小技巧：停下來思考

科學家們建議，先通讀一遍文章，然後在第二次閲讀時再標出相關段落。這種方法強迫你更仔細地思考每一個要點，以及它在整篇文章中的相對重要程度，從而鼓勵你更主動地處理信息，這對形成強大的記憶力是必不可少的。

策略3：記筆記

隨便去哪個教室或圖書館，你會發現學生們都很謹慎地將最重要的內容記在筆記本上。和劃重點一樣，當你無法合理地判斷哪些內容需要記下來時，問題就來了。過度熱衷於記筆記，以及傾向於記下所有內容很容易養成壞習慣。

如果你做了太多筆記，最重要的信息可能就淹沒在裏面了。

Image copyright Getty Images Image caption 記下太多筆記會阻礙你記住關鍵信息。

記憶小技巧：保持簡潔

實驗顯示，學生在筆記裏使用越少的詞匯表達想法，之後就越可能記得起來。或許這是因為，總結信息，並用自己的話重新表達，會迫使你深入思考要表達的主旨內容，這個額外的功夫加固了記憶。這些發現還解釋了為什麼用紙和筆做筆記比用電腦好：手寫比打字慢，迫使你更簡明扼要地記下筆記。

策略4：列提綱

許多教師鼓勵學生"鳥瞰"學習的課程，用結構化、符合邏輯的方法來概述學習要點。有時這些要點由老師本人列出，但也可鼓勵學生自行完成。

記憶小技巧：尋找深層規律

有新證據顯示，拿到課程大綱的學生通常成績更好，因為有了大綱，學生可以了解不同課題之間的潛在聯繫。研究表明，通常更有效的方法是，在學習之前先了解課程大綱和框架，然後隨著學習的深入了解更多具體內容。

Image copyright Getty Images Image caption 用手提電腦做筆記可能並沒有手記筆記那麼有用。

當然，我們大部分的學習都是獨立的，沒有正式的指導。但你可以很容易自己總結出一篇文章或者一節課的要點提綱。同樣，簡潔是關鍵：如果要了解潛在聯繫，並充分利用這種深層次學習，你必須專注於內容的結構，不能迷失在細節裏。

策略5：抽認卡

自我測試（或者用心理學家的說法，叫做"提取練習"）現被認為是最可靠的學習策略，對具體、詳細的內容而言更是如此，有足夠的證據證明這種方法可以提升記憶力。儘管如此，使用這種策略的方法不同，學習的效果也可能迥然不同。

記憶小技巧：別過度自信

大多數人都很難衡量自己思維的局限性，並對自己的決定作出過高的評價——對學習的判斷也不例外。確實，一項研究顯示，人們對自己掌握一項內容的信心越大，以後記得這些內容的可能性就越小。

我們都低估了自己的健忘程度。如果你自認為，一旦成功記起了一件事情，這件事就會永遠印在腦子裏，那麼使用抽認卡學習就可能適得其反——你會在真正記住卡片內容之前，就把卡「丟掉」，不再鞏固記憶了。相反，在你自認為已經記住這個詞之後，過了很長時間再繼續進行卡片測試才是更合理的做法。

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