BBC實驗發現的孤獨真相—五個讓人吃驚的結果

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關於這項調查結果：

本文中的發現是基於名為「BBC孤獨實驗」的在線調查，共計有5.5萬名來自世界各地的人參與。該實驗由英國三所大學的學者和英國惠康博物館共同設計。

1. 年輕人比老年人更孤獨

一說到孤獨的人，我們腦海中浮現的往往是獨居老人，無人問津。在BBC孤獨實驗中也確實如此，75歲以上的人中有27%說他們經常或總是感到孤獨。這個比例比其他一些調查高，因為這是在線調查，受訪者都是自願參加，可能孤獨人士更多。

不同年齡段孤獨感差別很大。其中最強烈的是16到24歲的人，有40%說經常或總是感到孤獨。

為何有這麼多年輕人感到孤獨？也許是他們更願意承認孤獨，年長些的可能覺得需要表現得很獨立。但值得注意的是，當問到在人生哪個階段感到孤獨時，即便是年長者，回憶起來答得最多的還是青壯年時期。

所以，讓年輕人更感孤獨的可能不是現代生活，而是年輕本身。我們也許認為16到24歲正是自由自在享受人生的階段，剛離開學校，更能主宰自己的生活，但這也是個過渡時期——離開家、上大學、開始新工作，都會離開從小一起長大的朋友。同時年輕人也在努力弄清楚自己是誰，找到自己在社會中的定位。

此外，年輕人還沒有習慣孤獨的感覺，還不知道它終將過去，或者還沒有應對辦法，比如轉移注意力或找尋陪伴。

Image copyright Getty Images Image caption 最可能感到孤獨的並不是年長者。

2. 41%的人認為孤獨有積極作用

這一發現與已故神經學家卡喬波（John Cacioppo）等人的觀點一致，他們認為孤獨是人類進化的產物，雖不愉快，但可能有用。人類通過團隊合作才存活下來，如果感到遭到了團隊的排斥，孤獨感可能會驅使他們與人聯繫，找尋新朋友或重拾舊情誼。

問題是孤獨感可能變成長期的，會嚴重影響個人幸福，甚至健康。下面這則動畫是我們在實驗開始時發佈的，會有更詳盡的解釋：

如果長期感到孤獨，一年後會增加抑鬱風險。雖然參與者中有41%的人認為孤獨能有積極作用，但在經常感到孤獨的人中僅有31%支持這一說法。孤獨也會非常痛苦難受，如果持續時間很長，也就沒什麼好處了。

3. 孤獨的人社交技能並不差

有時我們認為孤獨的人是因為交友困難，提升社交技能會有所幫助。但我們發現並非如此。社交的要素之一就是體會別人的感受，並隨之調整自己的反應，也許對方有所擔憂或者你不經意間冒犯了他們。

要想知道對他人情緒的感受程度如何，一個衡量方法是通過看人臉，或者只看雙眼來判斷對方的情緒。經常感到孤獨的人和其他人在感受他人情緒方面的平均得分差不多，但神經敏感程度不同。孤獨的人可能不是社交技能差，而是難以應對社交場合中的焦慮。

4. 冬天不比其他季節孤獨

快到聖誕節時，慈善機構的助老活動經常會用孤寡老人的圖片。聖誕節就是要和愛的人聚在一起慶祝，因此許多人害怕一個人過。英國喜劇演員米利肯（Sarah Millican）聖誕節那天在推特上成功舉辦了一場「加入」活動，讓孤獨的人可以一起聊天。如果你生活在北半球，聖誕節正好是在冬季，白天最短，人們在室內待得更多，如果孤獨就會覺得更加孤單。

Image copyright Getty Images Image caption 人們一年四季都會感到孤獨，不只是在冬天。

但我們發現，對許多孤獨的人來說，冬天並沒有更嚴重。我們詢問了人們在一年和一天之中什麼時候最孤獨，超過三分之二的都說冬天並不比其他季節嚴重。少數人說他們的確會在一年中的某個時間更孤獨，有些人說是冬天，甚至還有人說是夏天。聖誕節時，很多人大費周章，保證照顧到每個人，邀請可能會孤獨的朋友。但在夏天，如果人人都去度假了，你就可能感到被落下。所以我們一年四季都該想想別人是不是孤獨，而不僅僅是聖誕節的時候。

5. 常感孤獨的人更有同理心

調查包括了兩種同理心。一種是對生理疼痛，譬如別人不小心被門夾到了手，被熱鍋燙到或被蜜蜂蜇傷等。另一種是社會疼痛，包括在學校遭到霸凌，沒被邀請參加派對或被分手了等等。

無論孤獨感多強，人們對生理疼痛的同理心並沒有差別。但經常或總是感到孤獨的人總體上對社會疼痛的同理心更強，可能是因為他們親身體會過被屏蔽在外的感覺，對相同處境的人更有同理心。

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