如何打造「更高標凖」的火車衛生間

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即將出廠的英國最新高科技火車在射燈下閃閃發光，流線型鼻錐車頭，車廂也噴上了時尚的賽車綠色，放眼望去，車身延伸至遠方。

製造商日立公司的菲斯克（Sam Fisk）帶領我們前往倫敦帕丁頓車站附近的北極星車廠（North Star depot），他告訴我們：「這輛火車與即將被淘汰的有40年歷史的舊火車截然不同，我們從日本引進了技術，同時我們的設計中心也確保火車的外形能夠減少空氣阻力。」

這些800級（Class 800）的混合動力列車中，大約只有200輛可使用電力和柴油機作為混合動力，將最終取代英國有40年歷史的高速列車。它們最近在倫敦至英格蘭西部的鐵路線上首次亮相，很快也將行駛在通向蘇格蘭的東海岸幹線上。這條鐵路線曾因蒸汽機車聞名世界，如「蘇格蘭飛人」和時速126英里的「野鴨號」。

走進火車內部，一股新車的味道撲面而來，映入眼簾的是一排排一塵不染的座位。最前面是一個充滿未來感的駕駛室，配有電腦屏幕和開關陣列，看起來就像把航天飛機駕駛艙搬過來了。

菲斯克說：「這是一輛數控火車。我們請火車司機參與了測試，所以駕駛座設計成了一個位於正中間的單獨的舒適座椅，甚至還設計了一個方便的杯架。」

目前看起來所有設計都非常好，但是既然要喝東西，那肯定是需要衛生間的。那衛生間又是什麼樣子呢？

Image copyright Stephen Dowling Image caption 火車上有三個衛生間，大小與飛機上的差不多。

自19世紀末，在美國甚至更早，大多數長途列車都配有衛生間。衛生間是任何長途旅行的必備設施，但大多數乘客都盡力避免使用衛生間。

曾經搭火車環遊世界的鐵路作家和歷史學家沃爾瑪（Christian Wolmar）說：「火車衛生間的設計非常糟糕，不論是印度火車那樣最基本地在地板上掏一個洞，還是廁門會自動打開的現代化衛生間。」

沒錯，上衛生間時自動門突然打開，被其他乘客目睹，曾經使用過英國火車衛生間的乘客幾乎肯定都經歷過這樣的驚恐和尷尬。

問題在於按鈕的設計和複雜的指令（僅限英文），乘客需要按其中一個按鈕關門，然後再按另一個按鈕鎖門。更添亂的是，開關順序都是從後往前的。

而且火車衛生間糟糕的設計還不止於此……

Image copyright Stephen Dowling Image caption 設計師們試圖讓衛生間門更容易被鎖住，這樣就不會在乘客使用時被意外打開。

沃爾瑪說：「他們設計了一個不可思議的水槽系統——水、烘手機、洗手液都隱藏在架子下面的不同部位，你想洗手的時候卻無法避免地觸動了烘手機熱風。我無法理解為什麼會有如此困難和複雜的設計。」

收到反饋，這款新型高速列車的設計者需要解決這些問題。所幸早在10年前，列車就已經開始設計調試，設計者們有足夠的時間來解決這些問題。

菲斯克說：「政府制定了規範，其中一個反饋意見是衛生間的標凖必須比早期列車的標凖更高。我們搭建了一個整列火車的木製模型，邀請 200多名乘客給我們提供反饋。然後我們帶著這些意見回到工廠，建造了真正的火車。」

那麼，乘客們的願望實現了嗎？英國廣播公司決定對這個「更好」的火車衛生間進行測試。

每列火車上有五個衛生間 ，其中三個與飛機上的大小類似，另外兩個更大，以滿足輪椅乘客的需求，並安裝了一個可折疊的嬰兒尿布台。我們選擇調查五個衛生間中的一個。

第一印象不錯，寬敞、乾淨、光線充足，有灰色和乳白色相間的牆壁，還安裝了木製托盤和兩個衣帽鉤。

菲斯克說：「我們的設計讓坐輪椅的乘客進來後，可以轉動輪椅，我們也滿足帶導盲犬和帶嬰兒的乘客的需求。確保空間和角度都是正確的，這點至關重要。」

Image copyright Stephen Dowling Image caption 部分衛生間空間足夠大，滿足坐輪椅乘客的需求。

那麼，讓我們進行第一個測試——鎖門。

菲斯克說：「排名第一的反饋是能鎖門，我們設計的上鎖系統是一個控制桿，乘客鎖門時必須將控制桿向右推。」

緊接著一個紅色標誌亮起，語音系統同時播報 「門被鎖上了」。

到目前為止看起來還挺好。

然後就是衛生間本身。一切看起來都井井有條，衛生紙容易抽取，便盆衝刷力道也足夠大。事實上，有傳言說，美國宇航局國際空間站都有受到子彈列車衛生間設計的啟發。

衛生間垃圾集中到火車底部的一個水箱。像許多世界上其他國家一樣，英國的一些舊火車還是直接將垃圾傾倒在軌道上。「不要在列車進站後衝馬桶」的標識顯然不起作用。

Image copyright Stephen Dowling Image caption 200多輛新型列車很快將為英國鐵路服務。

最後是洗手池，沃爾瑪對按鈕的位置不是很滿意，但用起來倒也還可以。

這種新的火車衛生間幾乎不可能有什麼根本性的改變，但在解決火車衛生間設計缺陷方面還是有很大的進步。菲斯克說：「我們試圖模擬酒店的衛生間——要夠好夠亮，我們希望給使用衛生間的乘客一種很好的感覺。」

回歸到火車本身，這款新型日立列車出現了一些問題。乘客反映了座椅太硬，空調漏水，在餐車供應和凖點等方面也有問題，甚至最近有一列火車中途拋錨，導致數百名乘客在火車上滯留六個小時。

不過，至少衛生間設計得很好。

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