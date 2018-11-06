皰疹導致老年癡呆——證據越來越充足

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阿爾茨海默病（又稱老年癡呆，譯者注)是最常見的癡呆症，全球有超過3000萬人患此病。不幸的是，該病目前無法治癒，只能依靠藥物緩解症狀。

但我的研究找到了治療方法。我發現了迄今為止最有力的證據，表明皰疹病毒是該病的病因之一，這說明安全有效的抗病毒藥物可能能夠治療老年癡呆，甚至可以給孩子們接種疫苗來預防。

造成老年癡呆的病毒，即單純皰疹病毒1型（HSV1），通常被人們熟知的症狀是唇皰疹。大多數人會在嬰兒期受到感染，病毒隨後在周圍神經系統（腦神經和脊髓神經以外的神經系統）中保持休眠狀態。有時如果壓力大，病毒就會被激活，有些人就會出現唇皰疹。

我們在1991年發現，許多老年人的大腦中也有HSV1病毒。在1997年又證明，腦中攜帶APOE4基因的人患有老年癡呆的可能性會更大。

皰疹病毒有可能在大腦中活躍起來，還可能會反復活躍，從而不斷累積損傷。腦內有HSV1病毒的APOE4基因攜帶者，患老年癡呆的機率是非病毒及基因攜帶者的12倍。

後來，我們又和其他研究者發現，細胞感染HSV1病毒會導致β-澱粉樣蛋白和異常的τ蛋白積累，而這些蛋白在大腦中積累就是老年癡呆的特徵。

Image copyright Getty Images Image caption 壓力可能會激活皰疹病毒，也許最終導致長期的腦損傷。

我們認為，HSV1病毒是老年癡呆的主要原因，它會隨著老年人免疫系統逐漸衰退而進入大腦，之後潛伏腦中，處於休眠狀態。當出現壓力，免疫系統減弱，或是受其他微生物感染誘發腦炎時，被重新激活。

病毒被激活會直接損傷受感染的細胞，誘發炎症。反覆激活會累積損害，最終導致攜帶APOE4基因的人患上老年癡呆症。

我們推測，APOE4基因攜帶者出現老年癡呆症是由於HSV1病毒引起的毒性物質較他人更多，或是損傷修復的比較少。

新療法？

數據表明，抗病毒藥物可以用於治療老年癡呆。主要的抗病毒藥物是安全的，可以防止新病毒形成，從而控制病毒的損害。

我們在早前的一項研究中發現，抗皰疹的抗病毒藥物阿昔洛韋能夠阻斷HSV1病毒複製自身DNA，從而降低受HSV1病毒感染的細胞中β-澱粉樣蛋白和τ蛋白的水平。

值得注意的是，所有研究，包括我們的研究，只是說明皰疹病毒和老年癡呆有聯繫，但並不能證明皰疹病毒就是真正病因。證明微生物是不是病因，唯一的方法可能是使用特定的抗菌劑，或是接種針對性的疫苗，看看能否顯著減少這種疾病。

但令人興奮的是，在台灣，已經有大規模樣本的實驗證明，使用特定的抗皰疹藥物能夠預防老年癡呆。希望其他國家/地區如果有這方面的實驗，結果也是如此。

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