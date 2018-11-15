遇到麻煩挫折不開心？打個盹兒可能就好了

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 睡眠有助於孩子們控制情緒反應

麗貝卡·斯賓塞(Rebecca Spencer)在女兒到了上學前班的年齡時，初次體驗到許多家長和保姆們都熟悉的現象：小睡的力量。一天裏如果不打個盹兒，小睡一會兒，女兒就會頭暈或者焦躁，或者兩者兼有。

斯賓塞是馬薩諸塞大學阿默斯特分校 (University of Massachusetts Amherst)一位研究睡眠的神經科學家。「許多人觀察到這個現象，孩子如果在白天不小睡一會兒，情緒就會失調，」 她說。「這就促使我們問這樣一個問題，『小睡真的可以整理情緒嗎？』」

研究發現，通常來說，睡眠有助於我們調整情緒。睡眠在大腦根據白天的經歷為信息編碼的過程中起到重要作用，這使得睡眠對於保存記憶尤為關鍵。情感記憶激活杏仁體（大腦的情感中樞）的方式使得它獨一無二。

斯賓塞說： 「相較於其他任何工作的日子而言，激活杏仁體可以讓你更好地記住你的婚禮日子以及父母的葬禮。」

杏仁體將這些記憶標記為重要的記憶，以便在睡覺時對其進行更長時間的處理，重覆處理的次數也超過更瑣碎的記憶。結果是，這些具有情感意義的記憶在日後更容易提取。

然而，通過影響處理記憶的方式，睡眠也可以改變記憶本身的力量。

博林格 (Elaina Bolinger) 任職於圖賓根大學 (University of Tuebingen)，專門研究情感與睡眠。她說：「睡眠尤其擅長轉換情感記憶。」

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 在諸如這樣的睡眠實驗室中，研究者正在研究，即使小睡片刻也可以改善我們對情感經歷的處理方式

最近她和同事們做了一項研究，讓一群 8-11歲的兒童看一些色彩負面和中性的圖畫，然後讓孩子們挑選切合其感受的簡筆人物畫來表達自己的情緒反應。

接下來，有些孩子睡覺，有些孩子不睡。研究者通過隔壁房間的電極監控孩子們的大腦生理機能。

第二天早晨，給孩子們看同樣的圖畫，並加了一些新的圖片。結果發現，相較於一直處於清醒狀態的孩子們而言，睡過覺的孩子們能更好地控制情緒反應。

比如說，睡過覺的孩子 "後期正電位"的情緒反應較小。（後期部正電位英文為late positive potential ，是大腦神經學一個術語，簡稱 LPP。電位是指大腦在特定物理或心理條件下所測得的相關電壓波動。）博林格將LPP描述為大腦後部的電壓值。只要大腦在處理信息時它就會被激活並升高——信息是負面情緒時，其升幅特別大。

但是，人可以在一定程度上控制LPP。正如博林格所說，「我們會積極主動地嘗試改變我們對已感知事物的感受。所以我們會說，『沒關係，我試著現在不作出強烈的反應，我想要壓制我的情緒反應。』」

這一研究表明，睡眠既有助於情感信息的形成，也有助於控制它帶給我們的感受。而且這種效應來得很迅速。

博林格說，「很多當下正在進行的研究都傾向於這個說法，即整晚的睡眠對人們是有幫助的。它有助於信息的處理，而且一般來說對情緒的調節也同樣重要。」

但睡眠跟睡眠還不一樣。

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 研究者發現， REM 睡眠可以幫助我們處理記憶

睡眠類型

快速眼球運動（Rapid eye movement，簡稱 REM）睡眠與情感記憶有關；較多的快速眼球運動睡眠讓人們更加擅長於評估他人的情感意圖並回憶自己的情感經歷。

有一種理論講到了REM睡眠期間，壓力激素，即去甲腎上腺素會消失。在這一激素暫時缺失的情況下，大腦可以利用這段時間在無壓力下進行記憶處理。

達蘭特 (Simon Durrant) 是林肯大學 (University of Lincoln) 睡眠與認知實驗室 (Sleep and Cognition Laboratory) 的主任。他對此有這樣的解釋：

前額皮質是大腦最為發達的部位，即達蘭特所說的「讓人體保持平靜的衝動，並且不立即對事物做出衝動反應」。在人體處於清醒階段時，這一部位使杏仁體和情感受到抑制。

當人體處於睡眠階段時，這一關聯則減弱。「所以從某種意義上來說，當人體進入REM睡眠時，它會將情感的制動器移除，」他說。

科學家駁斥了這樣一個觀點，即認為人們可以解讀出REM 睡眠期間情緒非常激烈的夢境之意義。然而人們最近經歷的事確實會常常出現在夢境中，主要是以情感內容而非事件重現的形式。

達蘭特說，初步證據表明，「在夢境中出現更多的事情同樣是人們更為記得的事情。」

睡眠研究先驅卡特賴特 (Rosalind Cartwright) 已經研究過這一過程。卡特賴特的理論是，在做夢期間，令人痛苦的現實經歷和類似的記憶融為一體。

因此，做夢者更擅長將痛苦的新近記憶置於已解決了的舊記憶背景中去考慮，進而移除痛苦。

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 儘管夢境意義可以解讀之說已被駁斥，人們仍然認為做夢可以在整合情感經歷的過程中發揮作用

然而斯賓塞認為非REM睡眠同樣在發揮作用。慢波睡眠（slow-wave sleep，簡稱SWS）是睡眠的第一階段，可以強化記憶，而且尤其有助於處理中性記憶。斯賓塞的研究表明，睡眠期間的SWS活動量會影響情感記憶的轉換方式。

人類小睡主要由非REM睡眠構成，包括時間較長的小睡中的SWS。

斯賓塞最近與人合著的一篇論文似乎首次表明，除了整晚的睡眠之外，小睡也能促進兒童的情感記憶處理。

如果沒有小睡，兒童會對情緒面孔表現出偏見。小睡之後，他們會表現出斯賓塞所稱的"冷靜"效應，對中性刺激和情緒刺激也會有類似的冷靜反應。

她說，從本質上來說，孩子們如果不小睡就會非常情緒化，他們會對情緒刺激非常過敏，因為他們一直沒有整理過那天早些時候積累的情緒壓力。

斯賓塞認為，小睡同樣有助於成年人的情緒處理，儘管程度並不相同。成人有更為成熟的海馬體，因此他們保留記憶的能力更強，清醒時造成的損害也不那麼大。

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 即使是並不含有REM的小睡片刻，也有助於兒童調節情緒

不過這只在一定程度上成立。斯賓塞做的與老齡化相關的研究表明，「當你慢慢變老時，你需要更加頻繁地強化記憶，因為隨著年齡的增長，你的海馬體儲存可能會經歷類似的退化過程」。

有趣的是，年齡較大的成年人偏注於正面記憶，而年輕的成年人則偏注於負面記憶。這或許是因為兒童和青少年可以調節自身以專注於負面經歷，因為這些經歷含有需要學習的關鍵信息：例如火的危險，以及從陌生人手中接過飲料的風險。然而一直到生命結束，人們都把正面記憶放在優先位置。

他們也會有較少的REM睡眠，這種睡眠鞏固負面記憶的可能性最大，對於抑鬱症患者來說尤其如此。

醫療用途

博林格說，對於睡眠正常健康的個體而言，睡眠的皮層整合功能「會隨著時間而增強。因此，第一晚的睡眠能夠讓你在接下來的情緒處理途中處於優勢地位。」

睡眠研究者同樣在研究睡眠某些方面的潛力，例如清醒夢境，以治療創傷後壓力症候群（post traumatic stress disorder，簡稱 PTSD）。

一項研究表明，在遭受創傷經歷後的24小時內入睡，記憶的痛苦程度在隨後的日子將會下降。對於焦慮的人們來說，睡眠療法可以幫助患者，提醒他們，他們已經消除了恐懼。

然而，儘管具有典型認知模式的人們需要通過睡眠幫助他們從痛苦的經歷中恢復過來，對於那些患抑鬱症的人們來說情況則可能不同。

清醒療法，即有意讓患者不睡覺，這作為一種治療抑鬱症的方式正在普及。它並不是所有情況下都有效。但那也許是因為清醒療法顛倒了晝夜，因為通常晝夜交替會使抑鬱症患者的情緒更加低迷。

在有些病例中，不睡覺可能會產生保護效應。斯賓塞指出，在劇烈的創傷之後，「自發性生理反應就是我們會失眠」。這也許是對不同尋常情況下的一種恰當的心理反應。

REM睡眠缺乏會對大腦強化情感記憶的能力造成損害，所以有時候這會是一件好事，達蘭特說，「存在有力的證據表明，REM睡眠時間更長的人們往往更加抑鬱，」他認為，這是因為抑鬱症患者的其中一群人在REM睡眠期間會重新強化負面記憶。

Image copyright Wolfram Scheible/University of Tubingen Image caption 儘管睡眠對有些人有幫助，然而也有人如果不進行 REM 睡眠的話可能會更好

為什麼不睡覺能夠對患抑鬱症和受過創傷之人的情感狀態有幫助，而對其他人卻沒有幫助呢？達蘭特和同事們新的研究成果表明，這要歸結於遺傳學。

有一個特殊的基因叫做腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor，簡稱BDNF），這一基因似乎對睡眠期間的記憶強化至關重要。

這一新的研究表明，BDNF基因出現特定變異的人們容易在睡眠時受到負面記憶頻繁而無幫助的循環出現之影響。對他們來說，早睡早起可能會有助於將REM睡眠時間降至最低水平。基於同樣的原因，達蘭特還推薦下午小睡。

斯賓塞談到了睡眠和清醒療法的所有潛在臨牀應用，「我認為在我有生之年我們都沒法搞清楚這個問題，」然而可以明確的是，人類某些行為決定會改善隨後的睡眠，部分原因在於睡眠能調節所有讓人頭暈目眩的情緒。

博林格直截了當地說：就絶大多數情況而言，「睡眠會助你感覺更好」。

從根本上來說，對於受傷的心靈或者蒙受陰影的心理來說，最好的處方可能是：打個盹兒，睡一會兒吧。

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