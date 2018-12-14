為什麼我們生活在充滿椅子的年代

Image copyright Fine Art Image caption 雖然椅子在近代早期（1500-1800年）開始出現，但直到工業革命期間才變得更加普遍。

為什麼《聖經》和3萬行長的《荷馬史詩》中都找不到椅子一詞？寫於1599年的戲劇《哈姆雷特》中也沒有。但到了19世紀中期，情況完全變了。在狄更斯（Charles Dickens）的《荒涼山莊》（Bleak House）中，椅子一詞出現了187次。世界發生了什麼變化？

久坐有時被認為是「新式吸煙」，我們也知道久坐對健康不好。椅子除了不益於身體健康外，還和空氣污染一樣，是現代人無法避免的問題。

我因為寫書要進行研究，了解我們所創造的世界對我們的身體產生了什麼樣的影響。我很意外地發現椅子曾經非常罕見，但現在卻隨處可見——在辦公室、火車上、咖啡廳、餐廳、酒吧、汽車、音樂廳、電影院、醫生的手術室、醫院、劇場、學校、演講廳、家裏，都是椅子。（我可以保證，你擁有的椅子比你想像中的多。）

如果要我對世界上椅子的數量做一個保守估計，我覺得數量很難低於人均8到10把椅子。按這個邏輯計算，地球上可能有600多億把椅子。椅子當然應該成為「人類世」開始的標誌之一吧？椅子就和其他劃時代的標誌物一樣，在地球的每一個大洲都可以找到。

至於為什麼突然出現了這麼多椅子，仍然沒有明確的原因。它是時尚、政治、不斷變化的工作習慣以及對舒適的渴求共同作用的結果。其中最後一個需求無需過多解釋，因為當下強調放鬆和舒適的文化正是驅動消費者決策的最大因素之一。

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雖然椅子在近代早期（1500-1800年）開始出現，但直到工業革命期間才變得更加普遍。

18世紀之前，椅子比較常見，但大部分人還是用不到。即使在今天，在一張硬木椅子上久坐也不是件容易的事，而當時有軟墊的椅子又異常昂貴。但新的放鬆文化從18世紀的法國宮廷推廣開來，使椅子開始被普遍使用。

Image copyright Getty Images Image caption 1809年的拿破侖畫像，現藏於凡爾賽宮。法國皇帝拿破侖坐在椅子上，其他人則站著。

此前的幾個世紀，椅子一直和權力、財富、社會地位有關。無論是農夫還是君主，在廣泛的範圍裏椅子的使用規則都是一樣。在《李爾王》第一幕中，也有一條舞台指導意見指出：李爾王進場時應該坐在僕人抬著的「椅子裏」。如今，人們仍會認為椅子是地位的象徵。我所在的學術領域，最高級別的首席教授被稱為「Chair」，這個詞本義就是「椅子」。主持會議的主席也被稱為「Chair」，而公司的最高領導——董事長也是「Chairman」或者「Chairwoman」。而且一個公司大樓裏最好的椅子永遠是大老闆專座，這也是普遍認可的真理。

椅子開始普遍使用（尤其是法國大革命和1832年英國憲章運動之後），與人們慢慢變化的工作模式相吻合。維多利亞時期的大多數職業都是體力勞動或工廠工作。

但到了19世紀末，隨著打字機、電報的發明，以及用電的進一步推廣，第二次技術革命得以更快推進，勞動力市場也開始發生變化。辦公室文員成為這一時期後半段增長最快的新工作崗位。1851年人口普查顯示，只有不到4.4萬人在做行政工作。僅過了20年，在辦公室坐班的人就變成9.1萬人，是原來的兩倍多。

現在，大部分人都在辦公室坐班。而且在整個20世紀期間，還出現了一系列坐著進行的活動，與我們新的工作模式相匹配。

Image copyright Getty Images Image caption 椅子在人類歷史上的絶大多數時間裏都象徵著權力，而皇座就是一個典型的例子。

19世紀時，讀小說變得大受歡迎——隨著電影院、收音機、電視機的誕生，也出現了越來越多坐著的活動。近幾年，電腦遊戲、在線視頻以及其它用屏幕打發時光的活動讓我們坐著沉思。「人類世」的人需要椅子來完成上述所有的「活動」。

現代生活讓我們坐著進行活動，如果這像一束花，那麼椅子就是這些花朵的莖。椅子無疑是現代生活不可或缺的成分，如果缺少了椅子，我們的活動如何進行，就難以想像了。英國心臟病基金會（British Heart Foundation）開展的研究表明，我們每天約有9.5個小時是坐著的。這意味著現代人75%的時間都不活動，這給我們造成了些許問題。

我們的軟硬組織健康與否，可以簡單歸納為「用進廢退」。無論是增加負重，還是停止使用，肌肉和骨頭都會對此作出反應。骨骼的密度也會相應地變高或變低，肌肉也會變得更強壯或羸弱。久坐靠在椅背上時，我們大部分的背部肌肉都會變得鬆散。這無疑讓脊椎支撐力減弱和背部疼痛成為全球第一大導致殘疾的原因。

Image copyright Getty Images Image caption 人們在進行打遊戲機、上網、看電視等現代活動時都要坐著。

我們生活在「人類世」，因此也可能把我們自己劃分為「人類世」人類。舊石器時代的人類最容易在嬰兒時期死亡，那時暴力和受傷也是成年後常見的死亡原因。但現代人類絶大多數死於新陳代謝紊亂，例如：二型糖尿病、心臟病和某些癌症——這些疾病都與久坐不動，即使用椅子有關。

一項2012年的研究是針對久坐不動造成的影響，研究收集了7813名女性的數據。結果發現，那些每天坐10個小時的人端粒更短（端粒越短，細胞老化越快）。久坐的習慣讓她們在生理上年老了8歲。有的研究甚至指出，少量鍛煉並不能抵消久坐帶來的負面影響。

上述研究和許多其他的研究表明，對於花很多的時間坐在椅子上享受悠閒，我們應該仔細想想這應不應該。

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