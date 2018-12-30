網上交友、多角戀：關於愛情的真相

Image copyright Getty Images Image caption 但配偶關係是不是最優選項？

冬季是一年中最多人訂婚的時期，而且至少有一些人在這個季節開始把尋找約會對象列為優先事項。但事實是，我們可能一直以來都對人類的情感關係有著錯誤的認知。

網上交友會讓你看起來更有魅力嗎？找一個和自己個性相似的另一半是不是比較好的選擇？長期看來，已婚人士是否真的更幸福？單配偶關係是不是最優的選項？

答案可能讓你很驚訝。英國廣播公司未來欄目（BBC Future）從全世界的研究中總結了幾個我們最喜歡，而且最不符合直覺的見解。

你其實並沒有特定的"喜歡的類型"，其他人也沒有

網上交友約會可能是最受歡迎的尋找愛侶的方法了，但要從一百萬人中找出一個喜歡的人確實可能有點嚇人。要知道，讓人欣慰的是，在這麼多張臉中，我們之前看到的面孔會影響我們對下一個人面相魅力的評判。

Image copyright Getty Images Image caption 網上交友可能讓人覺得害怕，但如果你混在一群俊男美女中並不一定有多糟糕。

這項研究顯示，我們對美的判斷並非根深蒂固，卻是短暫而易變。所以如果有人滑動交友應用程式，在一片精心挑選的俊男美女美照中瀏覽你的資料並不一定有多糟糕。

事實上，交友應用程式的用戶通常瀏覽非常迅速，這也可能對我們有利。心理學家發現，人對面容的評價會受到"一瞥效應"的影響，也就是花越短的時間看一張臉，就越會覺得這張臉很有魅力。研究人員懷疑，這背後的原因是鼓勵我們在匆匆一瞥之後，再定下來仔細看一看這張臉，以免我們匆忙中錯過了某個英俊的潛在配偶。

性格迥異的人並不一定互相吸引

有一些人格特質會有助於你和伴侶的關係，但是性格相異則相互吸引之說也不完全正確。無論一個人性格如何，其中有一些性格特質是大家都希望自己伴侶所擁有的，例如有親和力、不會過於神經質等。

Image copyright Getty Images Image caption 和伴侶性格相似到底好不好取決於你關注的是哪些性格特質。

不過有時候，性格不同的人對一個伴侶最好的特質的定義也會不同。例如，對於那些焦慮粘人、常擔心自己被拋棄的人而言，有一個有著類似性格的伴侶會提升雙方的總體滿意程度。還有另外一些方面也最好能保持一致，比如早起的配早起的，夜貓子配夜貓子。

但有時候，發現有人和自己的性格如同一個模子出來的也可能讓人掃興。比如在嚴謹自律這一方面，研究顯示，雙方嚴謹自律程度有所差別會更好，這有助於你們相互平衡互補。

是的，婚姻讓人比較幸福，但不會永遠幸福

如果你和你的愛人非常般配，或許你們就會結婚。但這對你的性格和幸福意味著什麼呢？

Image copyright Getty Images Image caption "幸福感滿溢的已婚夫婦"效應可能是真的，而且有充分的理由。

研究表明，婚姻會對人的性格產生長久的影響。對1.5萬德國人為期四年的研究顯示，人們婚後的性格不如婚前開放外向，這種規律對於新婚夫婦的朋友而言可能再熟悉不過了。

從好的方面來看，人們結婚後自覺自控能力比婚前強、也更能原諒他人，這些都是維持長期關係的基本素質。但當然，這只是人們自己的觀點。他們的配偶是否認同則是另外一回事了。

至於這種自覺婚姻生活很幸福的感受到底如何？這可能是因為你的已婚朋友確實認為自己更幸福了，至少有一段時間是這樣的。夫婦婚後確實對生活更為滿意，但結婚幾年後，對生活的滿意程度就會回到原來的水平。

分手如何改變你的性格

研究也發現了'幸福感滿溢的已婚夫婦'效應的相反面：結束長期戀情後，人們性格也會發生變化。

Image copyright Getty Images Image caption 女性離婚後容易變得較外向。

例如，對中年離異人士的研究發現，女性在離婚後性格變得比以前外向開放。

而另一方面，男性一般不能很好地處理分手。他們離婚後容易變得較敏感和小心謹慎。而且總體而言，男性和女性在離婚後都容易變得沒有以前可靠。

Image copyright Getty Images Image caption 男性離婚後容易變得比以前敏感。

分手的影響也會是雙重的。分手會影響你的性格，你的性格也會影響你分手後的恢復情況。更外向的人通常更快重新進入下一段婚姻，而敏感內向的人通常會在分手後談好幾段短期戀愛而無法談婚論嫁。

更為開放的婚戀未來

當然，單一配偶關係並不是唯一選擇。有兩個以上的人參與的多角戀可能是在不斷增多的發展趨勢。與單一配偶制中的出軌不同，多角戀是公開的，參與者彼此同意的多重伴侶關係。

研究顯示，與單一配偶關係的人相比，開放婚戀的多重伴侶通常在他們的情感生活之外彼此能保持更深厚的友誼。一項在線研究還發現，處於多角戀中的人安全性行為的可能更高。

Image copyright Getty Images Image caption 與單一配偶關係的人相比，多角戀的伴侶之間感情更深厚。

不過如果你不是多角戀的人，別擔心，你不一定會錯失所有的情趣。喜歡多角戀的人可能僅僅是對擁有更多的愛戀關係（包括友誼在內）持比較開放的態度。

而且研究表明，總體而言，多角戀關係和單一配偶關係的人其心理健康和情感質量基本上是一樣的。

請訪問BBC Future 閲讀英文原文。