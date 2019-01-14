每30秒就能做出一個美味漢堡的廚師

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舊金山新開的一家名叫創造者（Creator）漢堡店和別的飯店不同，廚房裏並沒有切菜聲，油煙，汗水和髒話。相反的是，如果你仔細聽，會聽到輕微的嗡嗡聲，沉悶的絞肉聲以及遠處傳來的噝噝聲。因為這裏的廚師並非人類。

創造者用的是兩個私家車大小的機器人廚師，每台機器每小時能做出120個漢堡，從絞肉，壓肉餅到切番茄、擦芝士、放芥末一手完成。每個漢堡能定制不同的醬汁、芝士和配料，同時有一排傳感器監控著牛肉烤得恰到好處。

機器人由一台設備控制，設備裏預先寫進了算法，能夠利用烤箱內11個溫度傳感器，確保每個漢堡肉烤得正是客人滿意的程度。

據創造者背後的工程師瓦達科斯塔斯（Alex Vardakostas）說，一個漢堡機器人約有350個傳感器，50個執行器和20個電腦組成。從計量佐料和裝飾菜的"配料模塊"到利落地切麵包的震動刀，每一步都是精心設計過的。

創造者是眾多利用機器人和人工智能為消費者營造全新就餐體驗的餐廳之一。雖然機器和料理的組合可能讓人想起食之無味的流水線食物，但創造者裏的機器人廚師實實在在是按照訂單製作餐品。

精凖料理

在創造者，食客能用平板點餐系統選擇漢堡幾分熟，還能選擇芝士、醬汁和配菜。有很多異域風情十足的選擇，包括烤洋葱醬、兩種鹽，以及梅幹和混醬（辣椒和巧克力做的墨西哥風味醬汁）做成的「太平洋融合醬汁」。菜單絶對適合「吃貨」，餐廳提供的漢堡絶不是流水線生產式的，而且定價很親民，每個只要大約6美元，可能是通過節約人力做到的。

瓦達科斯塔斯說：「機器人能讓我們用最佳而非慣常的方式做事，能夠在生產流程上進行優化，超越手工操作的限制。我們用機器學習提高機器人料理的凖確性，比如，能比廚師更精凖的烤牛肉。」

Image copyright Creator Image caption 創造者的機器人直接將配菜切到麵包上，減少廚房繁雜的工作，同時保持食材更加新鮮。

而且他們的方法反響很好。評論者對新鮮有味的漢堡和高度「一致」的品質讚不絶口，雖然有些人埋怨不是很鮮嫩多汁。

另一個好處是速度。快餐更快了。

麵包切開後沿著有玻璃牆的傳送帶移動，然後放上醬汁，新鮮的番茄、洋葱和生菜。另一頭，機器正在絞肉、壓肉餅，並放到小烤箱裏用電磁板兩面同時炙烤。

製作一個漢堡總共需要五分鐘，但機器人能同時製作多個漢堡，因此全速運行時每30秒就能做出一個熱氣騰騰的漢堡。

可重覆的菜譜

在美國的另一端，馬薩諸塞州的波士頓一家新開的餐廳也完全使用機器人烹飪。Spyce餐廳專做穀物碗和快炒澆米飯、古斯米或其他穀物。和創造者餐廳一樣，Spyce餐廳也能通過顯示屏點菜，機器人也是餐廳賣點之一：傳送帶能自動向每個碗中運送材料，其下方有一排電磁鍋，可進行快速翻炒，最後由人類廚師把快炒澆到飯上。

Image copyright Getty Images Image caption 機器人裝備有太多傳感器，比人類廚師更能凖確判斷漢堡有沒有烤熟。

完成整個過程只需要三分鐘，餐廳同樣強調機器速度和個性化帶來的價格親民的高品質食物。

也有些人試著用機器人讓大眾重拾對傳統菜餚的喜愛。在中國，企業家李志明發現，即使在他的家鄉湖南，也鮮有餐館做得出傳統地道的湘菜。像孜然牛肉這樣的菜需要許多新鮮食材，做法複雜，好廚子又難尋。李志明花了幾年的時間研製能夠用用料凖確、可重覆的菜譜炒菜的機器人。機器料斗能把凖確測量的材料按順序放入鍋中，在煤氣上翻炒凖確的時長。

李志明說以往後廚需要八個人，現在他的後廚只有三個機器人和兩個人類「幫手」。他說這能夠讓他把同樣品質的湘菜帶到世界各地。

快速又新鮮

機器人餐廳有創新價值，其中看著機器給你做飯就是十分吸睛的一部分了。但加利福尼亞的Zume披薩店專注於機器人在快餐上的實際應用。Zume會利用給客人送餐的卡車，在配送途中烤披薩，以用最快的速度送達最新鮮的披薩。有了機器人的「幫手」，該公司的自動化披薩製作流程品質穩定。

Zume的「麵糰機器人」九秒就能擀好一個披薩麵糰，而通常人類廚師需要45秒。機器人「佩佩」（『Pepe』） 和「喬吉奧」（ 『Giorgio』）負責放醬料，「瑪塔」（『Marta』 ）負責抹開醬料，機械臂「布魯諾」（『Bruno』） and「文森佐」（『Vincenzo』）將披薩送進和拿出爐子。計算機視覺算法和溫度傳感器保證披薩烤得剛剛好。利用機器學習分析點單數據，可以預測每天晚上需要進多少食品原料，還有算法可以根據配送距離協調烹飪時間。

四月，Zume宣佈凖備授權他們的技術。如果他們的商業模式確實可行，機器人做的披薩可能會更加國際化。同時Zume的競爭對手——美國最大的披薩連鎖店之一的小凱撒（Little Caesar），最近給他們自己的披薩製作機器人申請了專利。

但是自動化的新風潮也可能預示著快餐行業用人的重大轉變。

Image copyright Zume Pizza Image caption 烤披薩機器人可能引起一場快餐外送行業的革命，能讓顧客更快拿到更新鮮的外賣。

支付處理公司環球支付（Worldpay）的快餐行業專家牛頓（Steve Newton）說，「將沒有附加值的工作自動化，從而讓員工專注於提供高品質顧客服務很有意義。」環球支付最近的一項調查顯示，僅有6%的英國顧客對服務速度和效率表示滿意，58%的顧客表示如果能夠加快速度，他們更偏向於自助便亭。

這並不意味著工作人員變少了，而是說更多的工作人員可以直接幫助顧客，這樣你需要幫助的時候就能找得到人。

牛頓說：「成功的生意不是冒著影響顧客服務的風險削減員工。」

一些連鎖店已經開始使用觸屏點單機，可以提供更快捷的服務同時減少用人需求。自動化廚房對餐廳廚房的效率和人手需求也有相似的影響。美國約有380萬人在快餐店工作，大多數都是重復工作，沒有技術含量，能夠用自動化取代。

人情味兒

斯克萊特（Richard Skellett）是一名科技型創業家，同時也是數字人類（Digital Anthropology）公司的創始人，該公司的理念是，科技應該為人類服務，而非取代人類。餐廳機器人是否能創造出工作機會，以填補他們所取代的那些崗位，對此，斯克萊特深表懷疑。

斯克萊特問道：「什麼是他們創造的工作？就業崗位的數量和被自動化所取代的能一樣多嗎？」

「技術應該幫助人類而非取代人類，人工智能和機器人應該解放人類去給企業創造更多的價值。」

Image copyright Creator Image caption 創造者機器人做一個漢堡總共需要五分鐘。

Zume這樣的公司稱，這就是他們在做的。

Zume的發言人說：「我們的目標是讓自動化處理重覆、危險和無聊的工作，這樣我們的員工能夠專注於更加人性化的工作。」她強調，公司經營永遠以人為本。「比如，機器人不能告訴你披薩好吃。」

Zume的披薩得到了很多好評。

牛頓指出顧客看重速度、方便和個性化服務。這已經驅使顧客使用手機下單應用，觸屏點單機和在線支付，也可能讓顧客偏愛更加自動化的廚房。但也可能意味著更多員工走到台前提升服務，特別是那些偏愛與人接觸而非使用機器的顧客。

瓦達科斯塔斯說將員工從廚房解放出來能讓他們專注於顧客服務。他說：「我們的目標不是成為自動化程度最高的餐廳，而是最以人為中心的餐廳。」

但機器人廚師不僅限於新奇快餐餐廳的廚房，英國莫雷機器人公司（Moley Robotics）計劃將機器人廚師也應用於家庭廚房中。莫雷的機器人設計有一對機械手臂和一雙與人極其相似的手，負責生產的是是專做仿生機器人的陰影機器人公司（Shadow Robot Company）。

Image copyright Moley Robotics Image caption 經過專業廚師動作訓練的機器人能夠在家複製眾多菜譜。

利用先進的動作捕捉系統記錄人類廚師的動作，人們能夠讓機器重現廚師的傑作。機器人能靈巧地執行打蛋、切洋葱或煎培根等任務。莫雷稱顧客能夠下載上百種不同的菜單，但機器有些貴，定價約為10,000英鎊。

雖然目前機器人能夠複製人類的菜譜，但人工智能可能很快就能影響菜單本身。基於披薩配料的緣由數據庫，麻省理工的研究人員建立了一個神經網絡系統，以發現新的美味菜品搭配。之後會由披薩廚師試驗前幾名的。其中最不靠譜的組合——蝦、果醬配意大利香腸，事實上嘗過的人覺得非常不錯。

第一波機器人廚師的風潮能否在廚房這樣緊張而又充滿不確定性的環境裏有所發展，現在下定論還言之過早。一旦這個產業發展起來了，人們做飯的意義可能就會隨之改變。

做飯很可能就像木工和裁縫一樣，這些工作原本是生活必須的一部分，但現如今被機器替代。而做飯也可能變成人們只是樂意做才去做的事情。

訪問BBC Future閲讀英文原文。