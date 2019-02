記憶缺失：科學研究發現的正反兩面

Image copyright BBC/Getty

麥金農(Susie McKinnon)現在60多歲。她不記得童年時光,也沒有任何過往歲月的記憶,除了當下。她也想不起重大事件,她知道曾去參加侄子的婚禮,知道與丈夫一同前往,但她不記得當時的情景。

事實上,她只對人生中極少數的事情有印象 — 但她得的不是失憶症。

多年來,麥金農不知道她和正常人不一樣。我們常常以為所有人大腦的運轉方式都一樣,也不太會談起擁有記憶的感覺。麥金農以為,人們對往事娓娓道來時,只是胡編濫造博人一笑。但後來一位正在接受醫師培訓的朋友提出,作為她研究的一部分,是否可以對麥金農進行一項記憶試驗。兩人這才意識到麥金農患有自傳式記憶缺失。

麥金農仔細研究了失憶症。那些病例是由於疾病或腦外傷而導致的失憶,似乎與她的情況不相符。她知道這件事情發生過,可是想不起來具體的情景。就在十多年前,她的腳骨折了,幾乎沒別的事可做,就開始讀一些心智時間旅行的研究資料。最後,她決定聯繫一位該領域的專家。

萊文(Brian Levine)是多倫多貝克斯特醫院羅特曼研究所研究記憶的科學家。麥金農忐忑不安地給萊文發了一封電子郵件。萊文稱那是他職業生涯中最為激動的一天。經過交流,麥金農的病症得到確診,那是一種新的病症 — 自傳式記憶重度缺失(Severely Deficient Autobiographical Memory,SDAM)。

人類有很強的心智時間旅行能力,可以在腦海中穿越到過去或眺望未來,來去自如;你可以想像回到小學的教室,或設想下個周末坐在沙灘浴巾上看海豚在天際翻騰跳躍。可能你腦子裏構建的不僅僅是這些場景,還有設身處地的實際感受,而這是麥金農做不到的。

正如萊文在BBC廣播節目 All in the Mind(《盡在頭腦中》 ) 告訴我的,「對她而言,發生過的事情幾乎像是第三人敘事,彷彿是別人的往事。」

在一定程度上,我們都這樣,把經歷過的大多數事情置之腦後。但對於麥金農,顯然情況更加極端。

這種症狀和失憶症完全不同。失憶症通常由某一事件或腦外傷引起,患者在整合新的信息方面有障礙,因而無法形成新的記憶。自傳式記憶重度缺失的患者能夠理解或整合新的信息,但無法為之賦予飽滿的現實生活體驗。如果麥金農想起某一事件的細節,則是因為她看過照片,或有意去了解事情的具體細節。她無法回憶起自己曾置身其中,也不記得當時的穿戴,與誰同行,等等。

正如她在All in the Mind 節目中對我所說,「就好像是別人曾去參加了親戚的婚禮,而不是我。在我的大腦裏,沒有證據顯示我曾在現場。感覺不像是我參與過的事。」

這意味著重溫生命中的美好時光時,麥金農沒有懷舊之感;好處呢, 是失意之事也不會令她感到痛苦。有些坎坷,比如家人去世,當時的感覺堪稱煎熬,但這種體會很快便消退。這也使她更為隨和。她不會心存怨恨,因為那種惱怒之感無法出現在她的腦中。

至於病因,目前研究人員沒有發現與此症狀有關的任何疾病或外傷,只好認為也許是先天因素導致的。萊文和他的團隊正在研究SDAM與其它症狀之間的關聯。

麥金農同時還患有幻像可視缺失症(aphantasia),這就是說她無法想像畫面。相較於其他人,這是否妨礙了她在腦海中保留對事物的飽滿回憶?現在難以斷定。數十年來對記憶的研究表明,每當我們在腦海中回憶往事,都會對事件進行重塑,但不清楚是否大家的做法都一樣;有的人可能通過心智看到圖像或視頻片段,有的人則可能更多側重於抽象概念或具體事實。

威斯敏斯特大學認知神經科學教授拉夫迪(Catherine Loveday)想知道,人類在生命初期的記憶是否也有相似情況。我們能夠複述三歲以前發生的事,因為我們可能聽人提起過很多這方面的內容或見過照片,但很難回想起實際的體驗。

迄今為止,自傳式記憶重度缺失的發病率尚不得而知。萊文和他的團隊正通過在線調查進行統計。問卷調查參與者已達5000人,很多人稱自己認為有此症狀。當然,這是自我篩選的抽樣,可從人數看可能患者並不少。

萊文的團隊正在研究的一個問題是,自傳式記憶可能有一個類似於光譜的範圍,自傳式記憶重度缺失位於一極,而另一端則是那些自傳式記憶超強的人,無論是多麼尋常的事情,他們幾乎都過目不忘。

那麼,你介意有這種症狀嗎?如果這不影響你的生活方式,也許不會介意。

對麥金農而言,她的生活歷來如此,因此得知這一症狀可能要與她終生相伴,反而覺得很有意思,同時也解開了她對於自己跟別人不同的困惑。現在她知道了,別人不是在編故事。她說:「我從來都是這樣,因此對我來說並不算什麼損失。既然我未曾真正擁有過那種能力,的確也感覺不到缺了什麼。」

不沉湎於過去,也不幻想未來,在麥金農看來焉知非福:「我知道很多人要努力才能真正把握當下,但對我而言這是輕而易舉的事,因為我的大腦只能這樣運轉。因此,我一直都在真正把握當下。」

