今晚會和伴侶吵架嗎？人工智能幫你預測

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假設你們的關係出現了問題，並且一直在進行婚姻諮詢嘗試解決，但你還是想知道這樣做到底值不值得——你們能重歸於好嗎？還是說分手已成定局？

停下來聆聽伴侶的聲音也許值得一試，並且是真正的聆聽。與伴侶交談時，聲音裏包含的各種信息能解答你的疑惑。語調的微妙變化、語句之間的停頓以及說話的音量，這些都傳達了你藏於內心的真實感受。

很多時候我們都是憑直覺來調整句子的意思。想想下面這幾個問句之間的區別（粗體字表重音）：

「你為什麼在這裏？」

「你為什麼在這裏？」

「你為什麼在這裏？」

改變句子的重音是表達不同意思最明顯的方式之一，但有時候我們會在意識不到的情況下增添更多內含。

有種方法可以從對話中提取出隱藏的信息，研究人員甚至已經在利用人工智能分析這些信息來預測伴侶的關係。在這方面，人工智能的預測已經比訓練有素的治療師更凖確。

Image copyright Getty Images Image caption 人類語言的某些特徵無法通過耳朵感知，卻透露出了我們對某人的真實感受。

在一項研究中，研究人員觀察了134對婚姻出現問題的夫妻。在兩年多的時間裏，每對夫妻各錄下兩次解決問題的過程，選擇一個關乎兩人關係的重要話題一起討論，每段視頻十分鐘。研究人員還知道這些夫妻的關係是有所改善還是更加惡化了，以及兩年後他們是否還在一起。

訓練有素的治療師看了這些視頻後，通過分析夫妻之間說話的方式、內容以及說話時的表情，對兩人關係可能產生的結果進行了心理評估。

研究人員則編寫了一套算法來分析夫妻之間的對話。之前的研究已經表明，人類的對話交流包含了若干特徵，比如語調、說話時長以及兩人交替說話的情況。該算法的任務是凖確計算出這些特徵與關係持久性之間的聯繫。

該算法完全基於錄音，沒有使用視頻中的圖像信息，也沒有考慮談話內容即話語本身。它提取的特徵包括抑揚頓挫、音調以及每個人說話的時長。

令人驚訝的是，該算法還提取出了一些人類感知不到的語音特徵。這些特徵幾乎無法用語言描述，因為我們並意識不到它們的存在。比如譜斜率，一個複雜精凖的語言功能。

領導這項研究的南加州大學工程師納拉亞南（Shri Narayanan）說：「通過分析大量的數據，我們可以發現人類眼睛和耳朵所難以摸透的模式。」

算法經過這些夫妻錄音的訓練後，預測伴侶是否會繼續在一起的凖確率為79.3%，略高於治療師。

Image copyright Getty Images Image caption 人類聲音所表達的思想和情感比耳朵所能聽到的要多得多。

治療師的凖確率為75.6%，他們的優勢在於能夠理解夫妻間談話的內容，並觀察他們的肢體語言。

「人類善於解碼許多信息片段，」納拉亞南說：「但無法處理信息包含的全部內容。」

這表示人類所「洩露」的思想和情感信息比能察覺到的要多。算法不僅僅局限於解碼人們用來傳達信息的聲音特徵，換句話說，人工智能可以獲取人類語言中其他「隱藏」維度上的內容。

牛津大學的臨牀心理學家海爾達多提爾（Fjola Helgadottir）說：「計算機的優勢之一是能夠在海量數據中發現模式和趨勢，分析人類行為可以使我們洞悉潛在的心理過程。」

「機器學習算法可以完成一些艱苦工作，比如整理、查找相關信息和預測未來。」

用算法預測伴侶關係的走向可能聽上去並不非常吸引人，特別是目前它的凖確率只有四分之三。這種預測很可能會改變你們關係的進程，以及你對伴侶的感覺。

但是，破解隱藏在我們說話方式和身體機能中的信息，也可以改善伴侶關係。

德州農工大學的計算機工程師查斯帕裏（Theodora Chaspari）一直在從事人工智能的開發，來預測一段關係中什麼時候會爆發衝突。她和同事們用一種不顯眼的傳感器收集數據，有點像是個健康手環，有34對伴侶會將這種傳感器佩戴一天。

Image copyright Getty Images Image caption 機器學習能夠利用人們的說話方式而非談話內容來預測一段關係能否長久。

傳感器會測量汗液、心率和聲音數據，譬如語調，還會分析伴侶們說的話，用詞是積極的還是消極的。共有19對伴侶在佩戴傳感器的當天發生了不同程度的衝突。

查斯帕裏和同事們利用機器學習編寫出了一套算法來分析這些伴侶間的爭吵。經過訓練，算法僅利用傳感器的數據就能檢測出其他伴侶是否會發生衝突，凖確率為79.3%。

目前，研究小組正在開發一種預測型算法，希望通過檢測導致爭吵的因素，在爭吵發生之前發出預警信號。

這種算法未來可能是這樣工作的：你正在回家的路上，忙了一整天可能還開了個糟心的會，你的另一半這天也不好過。通過監測你的出汗量、心率和過去幾個小時的說話方式，該算法可以計算出，你回家後與心情同樣不好的伴侶發生摩擦的可能性有多大。

查斯帕裏說：「這個時候，我們就可以介入，用更加積極的方式解決衝突。」

心理學家蒂蒙斯（Adela Timmons）目前在佛羅里達國際大學的兒童與家庭臨牀及定量心理學中心參與研究項目，她表示，只要在衝突升級之前給伴侶們發條信息就行了，就這麼簡單。

她說：「如果能在現實生活中人們最需要的時候給予幫助，我們的工作就會更有效。」

傳統的治療方法做不到。諮詢通常是每周一小時，諮詢者回憶上一次諮詢後發生的事情，並討論出現的問題。

蒂蒙斯說：「在人們最需要幫助的時候，治療師無法在場。在傳統干預中很多步驟會失效，效果也就不如預期。」

Image copyright Getty Images Image caption 通過監控增加夫妻吵架風險的因素，人工智能可以避免爭吵發生。

但海爾達多提爾表示，持續監測人們的生理狀況和語言並自動發出提示可以實現實時干預，也能讓治療更加標凖化。

「沒人知道封閉的治療室裏是什麼情況， 有時治療師並沒有使用最有效的方法，因為會比較麻煩。但人工智能治療系統的臨牀步驟可以做到完全公開透明。」海爾達多提爾說。她開發了一個以實證為基礎的平台，利用人工智能治療社交焦慮。

「該領域優秀的研究人員和從業者都可以設計並審查治療系統。而且電腦不用休息，處理1100和1000名諮詢者在工作量上並沒有什麼區別。」

不過也存在隱患。並不能保證在手機上收到「爭吵即將爆發」的提示不會適得其反，信息可能會讓你更加緊張，所以干預的時機至關重要。

蒂蒙斯說：「我們不想在衝突進行時進行實際干預。如果人們已經心情很差，手機上收到讓他們冷靜的提示也沒那麼容易接受。在衝突升級前，在他們還沒有失去控制力時進行干預，這才是最佳時機。」

Image copyright Getty Images Image caption 具有預測能力的人工智能可以幫助想要改善關係的夫妻。

在推出這樣的應用程序之前，還需要克服很多技術障礙。開發團隊需要不斷改進算法，並在更廣泛的人群中測試其有效性。此外還有一些關於隱私的重要問題。

存儲伴侶關係的數據一旦洩露，許多敏感信息都有被曝光的風險。人們還質疑，如果發生了犯罪，比如家庭暴力，這些數據該如何處理。

蒂蒙斯說：「我們必須思考如何應對這些情況，保護人們的隱私和安全。我們會繼續討論這些更加廣泛的社會問題。」

這種治療模式如果真的成功了，也會為改善其他關係打開一扇大門，比如家庭、工作或醫患關係。我們身體的不同情況（從眼球運動到肌肉緊張）受到的監控越多，就越能揭示出關係中隱藏的信息。除了語言和基本的生理反應之外，機器可以解碼對話中更豐富的含義。

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