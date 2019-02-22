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對全球大部分國家而言，秋季意味著新學年的開始。不過在美國、智利、俄羅斯和冰島，不同國家的情況又很不一樣。

哪個國家的學生在校時間最短？哪個國家的家庭在學習用品上開銷最多？又是哪個國家的學生平均受教育時間竟長達23年？

以下是我們從全球教育體系中精選出的相關資訊。

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275億美元能買多少紙和膠水？

在美國，有孩子在上幼兒園到中學的家庭平均要花685美元（合537英鎊）購買上學的必需品，從2005年至今增加了近250美元（合196英鎊）——2018學年的總開支高達275億美元（合215億英鎊）。

算上有大學生的家庭，2018學年的總開支將攀升至830億美元（合650億英鎊）。其中開銷最大的是電腦，每家平均299美元（合234英鎊）；其次是服裝，平均286美元（合224英鎊）；接著是平板電腦和計算器等電子產品，平均271美元（合212英鎊）；最後是一些基本學習用品：活頁夾、文件袋、教輔書、熒光筆等，平均112美元（合88英鎊）。2018年以及之後在學習用品上的支出還將繼續增長。（資料來源： Statista / Deloitte）

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丹麥學生每年在校時間比其他國家的學生平均多200小時。

在33個發達國家中，俄羅斯小學生每年在學校的時間最短——500多個小時（全球平均800小時）。相當於在為期8個月的學年裏，加上課間休息，學生每天在校大約只有5小時。但俄羅斯的文化普及程度卻並沒有被拉低，反而趨近100％。

而丹麥小學生每年大約需要上1000小時的課，比俄羅斯幾乎多出兩個月，每天在校時間也更長。但是丹麥教育始終位居世界前五，似乎說明學年時間長也是有好處的。（資料來源: OECD）

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想要便宜點的教育？可別去香港。

根據孩子上學地點的不同，香港家庭在教育上的總支出相差超過10萬美元（合7.8萬英鎊）。算上從小學到大學本科的學費、書本費、交通和住宿費，香港是全球生活成本最高的地方——而且遠遠高出其他地方。即使算上獎學金、助學貸款和政府資助，香港的父母們在教育上的平均投入也高達13.1萬美元。

阿聯酋是全球第二貴的，約9.9萬美元，排名第三第四的是新加坡和美國，分別為7.1萬美元和5.8萬美元。儘管美國上大學的成本飆升，但是每個家庭只用承擔年均教育總支出的23％。再對比法國，孩子們的教育支出大約只需要1.6萬美元。（資料來源: HSBC / Sallie Mae）

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為教育付出代價的不只有家長，想想那些被砍掉的樹。

即使在如今這個有著虛擬現實、3D打印和無人機技術的時代，鉛筆仍然在世界各地的機構中佔據一席之位。在發明鉛筆400多年後的今天，全球每年大約生產150到200億支鉛筆。

太平洋西北地區的雪松是美國最常見的鉛筆木材，石墨大部分在中國和斯里蘭卡開採。每年大約需要砍伐6萬到8萬棵樹用來滿足全球的鉛筆需求。（資料來源: The Economist）

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澳大利亞人四分之一的時間都在上學。

上學總會有個頭，但在新西蘭和冰島這些國家，卻要二十年。"學生生涯"是根據從小學到大學本科不同年齡的平均入學率計算的。澳大利亞從小學到大學的在校時間是目前全球最長的，長達22.9年，從6歲到28歲一直在上學。排名最後的是尼日爾，孩子們一般7歲開始上小學，學生生涯平均只有5.3年，比澳大利亞少17年。（資料來源: Global Innovation Index）

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