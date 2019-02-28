「吃出來的性福」 哪些食物能促進情慾

Image copyright Getty Images Image caption 牡蠣（Credit: Getty）

催情劑的英語「aphrodisiacs」一詞，字源來自於希臘神話傳說中的愛神阿芙羅狄蒂（Aphrodite），據說它們能夠刺激性慾、提高性愛表現水平、甚至還能增加快感。巧克力、草莓和牡蠣這樣的食物能起到催情效果的說法，已經是老生常談了。歷史上還有很多東西曾被列為催情劑，雖然吃不死人，但也很奇怪——例如有毒的西班牙蒼蠅、犀牛角粉末、還有各種珍稀植物的提取物。

《牀笫之間》（Intercourses）一書的聯合作者霍普金斯（Martha Hopkins）在研究中發現，無論是什麼食物，總是在某個時間，被人們錯當成春藥。

霍普金斯說：「過去被當作催情劑的食品，要麼有價無市，要麼有市無價。這類食物包括松露、鵝肝、魚子醬等；還有一些東西，長的酷似生殖器官，比如蘆筍、洋薊；甚至還有動物的睾丸。」

Image copyright Getty Images Image caption 由於形似生殖器官，人們甚至曾把洋薊當作催情劑食用（Credit: Getty）

赫特福德大學（University of Hertfordshire）的高級講師埃文斯（Jennifer Evans）研究了食物和生育的歷史關係後認為，在17世紀，人們把從鴿子到杏仁，甚至歐洲防風草都列為催情劑。這是因為這些東西都有較強的繁衍能力，因此人們也會把它們當作催情藥來服用。

但當真有食物能影響人們的性慾和性愛能力嗎？又是出於什麼原因，這個觀點竟傳播了如此之久?

情趣零食

有些人身患血液循環問題的困擾，那麼對他們來說，確實有某些食物效果和偉哥一致，即放鬆血管、加快生殖器內的血液流動。南瓜、核桃和牛肉等食物中富含的氨基酸L-精氨酸會在人體內轉化為一氧化氮，而一氧化氮能夠起到增加血液流動的效果。富含歐米加3脂肪酸的食物，如鮭魚和牛油果等，也能起到類似的作用。槲皮素有抗炎的作用，也能夠增加血液流動。富含槲皮素的食物有蘋果、漿果類、葡萄、紅酒、大蒜以及黑巧克力。

然而，美國營養與飲食學會發言人懷特（Lauri Wright）表示，可能只有血液流動受阻的人，吃了這些東西才能明顯感受到性功能提升。如果血液循環良好，那麼單單通過食補是看不出什麼變化的。

然而，一提到催情藥，大多數人第一個想到的不是提升性功能，而是激發慾望。

長期以來，人們一直認為有一種食物可以增強性慾，那就是巧克力。研究表明，可可能夠增加四肢的血流量。但目前尚未有證據能表明，巧克力能起到催情效果。

Image copyright Getty Images Image caption 科學家發現可可能夠增加外周血流量，但並不能激發性慾（Credit: Getty）

事實上，沒有證據能夠證明，任何食物能起到激發性慾的效果。

只有一個例外：酒精。一些小型研究表明，攝入酒精能夠喚起性慾。但酒精對於性能力有一定的阻礙作用。

南加州性健康和性存在醫學中心的克里奇曼（Michael Krychman）既是一名婦產科，也是一名臨牀性顧問。她說，尤其是紅酒，由於它能對心臟起到有利作用，因此可能和性能力有間接的聯繫。但值得注意的是，紅酒與心血管健康之間有何種聯繫尚無定論。

葡萄酒之所以能催情之稱，可能也是因為它是地中海食譜中的一部分。地中海飲食是一種基於蔬菜的飲食方式，攝入的食物大多是果蔬、全麥製品、豆類堅果、魚類和橄欖油等，這種飲食方式主張低油、少肉，盡量不吃奶酪。這便更像是一整套飲食習慣起到的催情作用，而非僅僅紅酒這一種食物了。

整體健康

克里奇曼說：「研究發現，喝紅酒會影響性功能。但我們尚未明確，真正起到作用的是這種飲食方式，還是飲食、生活方式和基因遺傳的結合。我們現在明確的是，有運動習慣且飲食健康、壓力較小的人，他們對於性生活的滿意度更加高一些。」

Image copyright Getty Images Image caption 人們已經發現，紅酒在一定條件下能夠增強性慾（Credit: Getty）

懷特說，良好的飲食習慣可以促進血液流動，增加荷爾蒙，或是保持心情愉悅，從而起到催情的作用。

有一項研究調查了600名身患二型糖尿病的女性，結果發現，地中海飲食和性功能障礙呈負相關。還有一項研究的結論是，飲食習慣能夠改善男性勃起障礙。懷特說：「至少，我們能得出這樣的結論：多吃海鮮、瘦肉、堅果、果蔬和全麥製品的飲食方式（基本就是地中海飲食），能夠改善神經功能，增加血液流動，並且促進荷爾蒙分泌。」

Image copyright Getty Images Image caption 健康均衡的飲食比任何一種食物的催情效果都來得好（Credit: Getty）

瑞典隆德大學（Lund University）進化生態學的高級講師阿伯特（Jessica Abbott）給出了一個很好的理由，說明為什麼沒有某種特定的食物能夠起到催情的效果——任何一種具有如此強大效果的食物都是危險的。

她說：「我們現在吃的東西，大多數是不會有副作用的，這樣人們才能放心。如果真有食物有副作用，那麼人們一定不會把它當做長期食用的東西。」

「能有催情作用的草藥，我們都會避免大量食用的。比如鳳仙花和高濃度的植物根部提取物等，因為裏面包含了一些活性化合物，以保護自己免被食草動物吃掉。」

精神高於物質

那麼為什麼總有些人認為有的食物能催情呢？

克里奇曼說，這可能只是主觀想法導致的。

他說：「沒有證據表明牡蠣能夠激發性慾，也確實缺乏嚴謹的實驗結果——因為這個說法的部分原因是自我安慰。」

新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）的心理治療師和性治療師威斯（Nan Wise）說，性慾關乎方方面面，每一方面都有相應的催情效果。

Image copyright Getty Images Image caption 如果你相信某種食物會增加你的慾望，那它可能真的能發揮作用（Credit: Getty）

「慾望存在於肉體、精神以及關係上，而且受很多東西的影響。如果你覺得一種食物能夠激發慾望，其實是心理作用。」威斯說。

赫特福德大學的埃文斯補充道，當然也取決於我們吃的是什麼。她說：「如果吃的是Twix的巧克力（包裝類似德芙巧克力棒），那就肯定不會覺得巧克力會有催情的效果。 所以，具體處境是很重要的。」

Image copyright Getty Images Image caption 不會有人認為所有巧克力都有催情的效果——巧克力的包裝和外型還是很重要的（Credit: Getty）

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）社會和性行為學科的副教授比勒特（Jean-Christophe Billeter）表示，每個人不同的經歷也決定了哪一種食物最能夠激發個人的性慾。

「人類是非常善於聯想的，在一次完美的性愛之後，大腦會把它記憶下來。這樣的記憶根據情境的不同而有所不同，如果在這次性愛中發生了什麼事情，那麼當同樣的事情再次出現時，人們的性慾就會被撩撥起來。」

饑餓推動論

事實上，也許所有的食物都有催情的效果。退一步來說，如果有人肚子空空而且附近沒有食物，那麼這個人一定沒有心情享受性愛。

Image copyright Getty Images Image caption 在對的環境下，所有食物都能起到催情的效果（Credit: Getty）

「從進化的角度來說，人類之所以有性慾，是因為要繁殖後代。所以我們必須保持健康的體重以及良好的飲食習慣，這樣才能有足夠的精力去享受性愛。」比勒特說。

有證據表明17世紀的色情作品中，經常會出現食物，這也是出於同樣的原因。埃文斯說：食物給伴侶之間的性愛提供了足夠的能量。

比勒特從他的果蠅實驗中發現，果蠅的交配方式會因附近是否有食物而發生變化。雌性果蠅處於一個有充足食物的環境中時，附近有雄性就會立刻交配，一天可達七次之多。假如周遭沒有任何食物，它們的交配頻率則會下降至一天一次。

大自然中也有證據可以表明，什麼東西能讓我們更加吸引異性，我們就會選擇吃什麼。有些鳥類有這樣的特徵：雄性的毛色會更加斑斕，能夠更加吸引雌性同類。因此，它們就會攝入更多富含胡蘿蔔素的食物。

人類亦是如此。「過去，人們認為女性應該以胖為美。因為在那個食物匱乏的時代裏，胖一點的女性看起來生育能力更強。」比勒特說。

而送食物給性伴侶的舉動可能就含有催情效果——這就不難解釋為什麼情人節的巧克力、或是家裏做的一頓飯都能激發慾望。

Image copyright Getty Images Image caption 由於伴侶間有互贈食物的習俗，一頓自家做的飯菜或許頗具引誘力（Credit: Getty）

阿伯特說：「為了獲得交配的機會，雄性蜘蛛會把捕捉到的蒼蠅送給雌性，而雄性蟋蟀都會產生一種膠狀物質來吸引雌性。」

埃文斯認為，人們對催情劑的存在信以為真，是因為大家被永保青春和旺盛繁殖力的宣傳所吸引了。

因此，在未來幾個世紀裏，人們還是會對此深信不疑。

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