心理測驗：愛情小測試幫助你尋覓真愛

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你有沒有遇到過類似情況：向朋友抱怨和伴侶之間的問題，但他們卻覺得沒什麼好擔心的？又或者你覺得朋友的新對象完全不適合，但他倆感情卻越來越好？

心理學家發現有兩種衡量方法會影響我們如何開始及經營一段關係。

一個方法是衡量我們對第一印象和合適度早期信號的重視程度，另一個則評估我們成功處理感情問題的機率有多高，二者都被稱為關係中的內隱理論（因為人們不常談論）。人們潛意識裏多多少少都認為自己相信真愛，但是卻很少公開談論，在開展新戀情時也意識不到它。

結合這兩種衡量方法我們就會知道，我們是否不想與伴侶討論問題、會不會在雞蛋裏挑骨頭，會不會用「不告而別」的方式結束一段感情關係。這些隱性的態度差異也能解釋，為什麼我們無法理解別人在愛情中的所作所為。

Image copyright Getty Images Image caption 你相信一見鍾情嗎？還是認為感情是可以培養的？（Credit: Getty Images）

做做下列兩個測試，就能知道你的得分。

靈魂伴侶測試

請在1至7之間選擇一個數字回答以下問題，1表示完全不同意，7表示完全同意。

一段感情成功與否主要取決於彼此是否命中注定。 芸芸眾生中，一定會有適合我的人。 許多人會在婚姻中發現（而非建立）與伴侶深度的親密關係。 婚後彼此深愛著對方十分重要。 我只會與自己深愛的人結婚。 世界上根本沒有所謂的「對的人」。 我希望另一半是我一生中遇到的最完美的人。 尋找完美伴侶的人是在浪費自己的時間。 大多數婚姻失敗的原因是彼此沒有緣分在一起。 緣分在彼此遇見之前就存在了。

回答完問題後開始計分：先把第1、2、3、4、5、7、9和10題的得分相加。第6題和第8題則用數字8減去每一題的分數，所得數字才是該題的最終得分。比如，你的答案是「6」，那麼該題目算在總分裏的最終得分就是2（8-6=2）。最後，將總分除以10得到平均分數。

努力經營測試

請在1至7之間選擇一個數字回答以下問題，1表示完全不同意，7表示完全同意。

一段感情成功與否主要取決於雙方努力經營的程度。 婚姻中，努力經營比緣分更重要。 感情關係裏，愛是需要培養的（而不是命中注定的）。 如果人們願意努力，大多數婚姻都能夠美滿。 我與大多數人結婚都會幸福，只要對方通情達理就行。 大多數婚姻失敗的原因是人們沒有努力經營。 對一個人的了解程度取決於彼此認識了多久。 隨便找個人結婚我也能心滿意足。 只有時間夠長才能真正了解你的伴侶。

計分方法：將每一題的得分相加後除以9。

這些問題都是美國伊利諾伊州（Illinois）奧羅拉大學（Aurora University）的弗蘭尼克（Renae Franiuk）在關係理論問卷中所使用的，用以研究內隱理論、感情滿意度和關係維繫時間的問題。弗蘭尼克用「靈魂伴侶」和「努力經營」來描述這兩組問題，也有研究人員用「命運」和「成長」來命名。

Image copyright Getty Images Image caption 關係告急時，相信感情需要努力經營的人會處理得更好（Credit: Getty Images）

如果你被自己「靈魂伴侶」測試的高分嚇了一跳，弗蘭尼克會告訴你這種情況並不少見。「人們總覺得自己是努力經營型，但是我們發現其實很多人都崇尚『靈魂伴侶』。乍一聽這些理論，人們會對『靈魂伴侶』嗤之以鼻，認為沒有任何科學依據，但這不過是個名稱，我們可以換個說法來讓人們願意認同這些關於浪漫的看法。西方文化力推人們接受這些看法，我們願意相信也不足為奇。」

知道分數之後呢？關係告急時，相信感情需要努力經營的人會處理得更好。事實上，解決感情中的問題會讓關係更穩固，相信感情需要努力經營的情侶表示，問題解決後兩人的感情不減反增。對於這些人而言，感情中出現些磕磕碰碰很有必要，能夠讓兩人集中精力去共同應對。投入越多，關係就越穩固。面對這些小挑戰，他們樂在其中。

因此，相信愛會成長的人會忽略彼此之間的不同。他們覺得，隨著時間的推移，兩人會磨合得越來越好，這也很值得去努力。

Image copyright Getty Images Image caption 當發現對方不是自己的靈魂伴侶，相信命運的人也許會放棄這段感情（Credit: Getty Images）

但相信命運的人則恰恰相反，有時後果很嚴重。

尤其在關係剛剛確立的時候，出現問題可能就會導致分手，因為相信命運的人髮現「完美的」靈魂伴侶原來並不完美。他們可能抱怨另一半「從來不是真的懂我」，又或者一點小瑕疵就「說明我們不合適」。弗蘭尼克發現，即使匹配度已經很高也會出現這種情況。

更糟糕的是，他們可能會十分狠心地來結束這段關係。相信真愛的人用「不告而別」的方式結束感情的機率更高，他們不與另一半聯繫，直到對方放棄。可能覺得對方不是理想伴侶，關係並不值得經營，回應也沒什麼用。「他們不認為這是一件壞事，」馬里蘭聖瑪麗學院（St Mary's College of Maryland）研究社交排斥的心理學家弗里德曼（Gili Freedman）說。「如果你相信感情需要努力經營，那你可能更不能接受這種悄然離開的方式。」

Image copyright Getty Images Image caption 相信「命中注定」的人不喜歡討論感情中的問題，這可能會積累怨氣（Credit: Getty Images）

對相信命運的人來說，如果某個問題沒有導致分手，並且仍然堅信自己覓得了真愛，那他們也許就會直接忽略這個問題。弗蘭尼克說：「他們對另一半更加寬容，盡力避免爭吵，因為他們要讓自己相信這個人就是靈魂伴侶。」這種態度在處理小問題上有好處，「但如果對嚴重分歧也避而不談，那就是和不合適的人綁在了一起。」

後果可能極其嚴重。相信命運的人在一起的時間越長，就越容易對問題視而不見，他們會自欺欺人地告訴自己，都在一起這麼久了我們一定很般配。

「我們發現，相信命運的人與不合適的人交往時間越長，就越容易出現暴力，」弗蘭尼克說。「他們對出現問題的關係輕描淡寫，可能會給對方更長的時間。有些人可能早早看到了警告信號結束關係。也有人雖然不認為對方是對的人，但會出於經濟原因繼續在一起，他們的個性更加寬容，但也將他們置於危險的境地。」

對於浪漫的看法似乎是固定不變的，一旦相信命運就永遠相信命運。弗蘭尼克說：「這些看法在人們腦中根深蒂固。人到了二、三十歲，性格就很穩定了。與性格一樣，我們的人際關係也很早就開始發展建立，孩子們會根據與周圍人的相處建立對人際關係的看法。」

Image copyright Getty Images Image caption 相信感情會成長的人往往溝通得更好，長期的滿足感也更強。出現問題甚至可以增進雙方感情（Credit: Getty Images）

但這兩種內隱理論並非相互排斥。弗里德曼說：「你可以既相信雙方共同努力能夠改善關係，也堅信在茫茫人海中能夠覓得真愛。很多人都相信愛會成長，我們也可以改變對這些看法的表述方式。過去的經歷會影響我們如何對待新的感情。」正因為相信愛情的命運，才應該更妥善地結束一段關係，而不是悄然離去。面對問題時應該更努力地去解決，而不是視而不見。

人們總說，追尋真愛之路從來不會一帆風順，但了解自己對感情的看法可能會幫助我們乘風破浪，勇往直前。

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