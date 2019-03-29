關於保暖的五個迷思：是真是假？

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1）不要打開風扇

你可能以為只有在夏天才會用風扇，冬天室內還需要風嗎？聽著就冷。實際上，低溫天氣裏，室內天花板的吊扇應當反方向轉動，道理是空氣中的熱氣會上升。冬天，在客廳裏，你最希望熱氣停留在坐著的高度。而在通常狀況下，熱氣會不斷上升，意味著暖氣片的熱氣一直上升至天花板，而不是待在你最想讓它待的高度。在天花板非常高的房間裏，這個問題便更嚴重。想想一座有著中庭高挑屋頂的華麗辦公大樓。發生溫度分層時，更溫暖的空氣集結在天花板附近，而冷空氣則停留在人們坐著的地方。所以當風扇開到低檔反方向旋轉，溫度分層便開始消失了。溫暖舒適的空氣會從天花板附近回到地面，進而產生循環，讓你暖和起來。

關於這方面的研究，主要是在企業辦公場所，讓大型建築保持暖和。在倉庫中，正確使用風扇能讓每1米層高降低3%的能耗。對於一座10米（33尺）高的大廈來說，相當可觀。

風扇使用指南建議，在冬天應將其反方向運行（順時針），將空氣拉升，但並不是每個人都同意這種方法。2015年，哈佛大學（Harvard University）的薩繆爾森（Holly Samuelson）有了一些有趣的發現，但未公開發表。

她測試了兩種國產風扇在三個不同高度房間內正向和反向運轉。反向運轉能將暖空氣送到地面附近，而人們在夏天常常使用的正向運轉則將暖空氣送到人體高度附近。所以，如果你想讓腳暖和起來，就把風扇反著開。如果你想讓身體其他部位暖起來，正常打開風扇就好。她還發現，風扇開著中檔速度的效果比低檔更好，但當然你身邊的風就很大。

如果剛好你客廳的吊扇在中間，而椅子放在房間邊緣、感覺不到風的位置，那薩繆爾森就建議用中檔正向運轉模式，能最大程度節約能量，同時又保證暖和。

結論：「冷天裏不要打開風扇」是迷思。這取決你房間中的風扇如何布置，低速運行可能有助於暖空氣向房間四周散佈。

Image copyright Getty Images Image caption 每當冷空氣降臨，關於保暖的迷思便四處流傳（Credit：Getty Images）

2）酒精能讓你暖和起來

如果你在室外的雪地裏，一小口酒最能讓你暖和起來。從18世紀開始，隨身小酒瓶就被帶入山裏。在滑雪度假村裏，熱紅酒至今仍是人們離開滑雪道、走進酒館後暖身的首選。

的確，冷的時候喝些酒精飲料會讓你覺得自己正逐漸變暖。看起來也像是這樣，酒精令皮膚表層充血，讓你臉紅，你碰碰自己的臉，也會感到它變熱。但問題在於，血液已經離開你身體的主要部位，所以實際上你的核心溫度下降了。

如果你在室內，少量的酒並不會對核心體溫影響太大，不適感會逐漸減少。真正的問題是，在戶外，酒精促使血液流向表皮，所產生的熱感不能長久維持。在大量攝入酒精後進入寒冷環境，可能發生危險：酒精會減少身體自發的寒顫效應，減少對寒冷的感知和防範。

加上醉酒後判斷力必然減退，你就明白危險的原因了，我們都聽過不少人回家時掉進結冰的水溝裏的故事。美國的數據顯示，近10年來，10%的死亡事件是因為飲酒造成的體溫過低。

結論：「酒精能讓人暖和」只是對了一半。酒精讓你體表溫度上升，因此你覺得暖和，但你的核心體溫可能下降。過量酒精會增加你體溫過低的風險。

Image copyright Getty Images Image caption 許多地方最近的氣溫降至零度以下（Credit：Getty Images）

3）不要坐在暖氣片上，否則你會生痔瘡

這是一個流傳甚廣的迷思，另一個是坐在冰冷的東西上也會讓你得痔瘡。痔瘡是肛腸內壁組織產生的凹凸不平、發癢的腫塊， 50%的人們都在生命中某個時段受此影響。

降低這個區域的溫度可以讓一部分人感到舒服，但是沒有證據顯示暖和的溫度會導致痔瘡或者讓它們更嚴重。事實上，一項德國的研究發現，每周至少泡一次澡（熱水澡）的人患痔瘡的風險更低。

如果便秘或者如廁時有壓力，患痔瘡的風險會更高。

結論：錯誤。坐在暖氣片上不會得痔瘡。降低痔瘡風險的最好方法是多吃蔬菜、穀物以及堅果等纖維，避免超重，多喝水。

4）不要濕著頭髮出門，否則你會著涼

我猜很多人都聽祖父母這麼說過，我也是。從字面上理解，在天冷時出門時就會「著涼」。著涼感冒當然是由病毒導致，所以你「得」的是病毒，否則你是不會著涼感冒的。但變冷會讓你變得更容易得病嗎？

有研究發現，當先把志願者處於低溫下，再把他們暴露在感冒病毒下，打顫的小組更可能著涼，其餘人則沒有分別。但英國卡迪夫大學（Cardiff University）的埃克斯爾（Ron Eccles）則做出了不同嘗試。

實驗中，實驗組人員在回到正常生活前需要將腳放在冷水裏坐20分鐘。對照組則是穿著鞋襪，將腳放在空籃子裏坐20分鐘。五天後，冷水組中表示自己著涼的人比正常組多兩倍。需要指出的是，這個研究的確基於志願者的個人判斷。

Image copyright Getty Images Image caption 在寒冷天氣中的你更容易著涼嗎？（Credit：Getty Images）

但為什麼濕著腳或者濕著頭髮會讓你更容易著涼呢？猜測之一是，當你感到寒冷時，鼻腔和喉嚨中的血管收縮，意味著更少的抗感染白細胞能抵達該處阻擊病毒。

另一猜測則是，人們容易在冬天感冒單純是因為他們聚在室內、更容易互相傳播病菌。當美國埃默裏醫學院（Emory School of Medicine）的洛文（Anice Lowen）研究流感病毒是如何輕易地在豚鼠之間傳播時，她發現低濕度、溫暖的環境（特別是冬天中央暖氣或空調的房子）是引發感染傳播的最佳場所。

結論：需要更多數據。濕著頭髮出門不會讓你著涼，但如果你的身體已經感染了病毒，可能抵抗力會變差。

5）要戴帽子，因為大部分熱量從頭部流失

如果你去雪地，戴帽子顯然符合邏輯。但它是不是對保持頭部溫暖如此重要呢？

勇猛的志願者會為了找出答案而參加許多令人不適的研究。加拿大馬尼托巴大學（University of Manitoba）的比勒陀利烏斯（Thea Pretorius）在一項研究中讓志願者服用抑制身體顫抖的藥物。然後這些志願者戴上潛水氧氣設備，浸入冷水中。他們有人穿著幹式潛水服、襪子以及手套或僅穿著泳裝。有時他們的頭會浮出水面，其餘時間他們完全在水下。

Image copyright Getty Images Image caption 保持頭部溫暖有多重要？（Credit：Getty Images）

如果這些志願者穿著幹式潛水服完全浸入水中，那麼他們大部分熱量應該是從頭部流失的。但他們流失的熱量僅僅是那些穿著泳衣並保持頭部在水上的人的一半。由於後者熱量幾乎完全通過軀幹流失，這表明我們軀幹所流失的熱量多於頭部。

如果將軀幹完全保溫，結論也同樣成立。但將頭部暴露在寒冷中時，核心體溫下降的速度遠超我們的預期。可能是因為如果只有頭部寒冷時，我們無法打顫，而打顫能讓我們暖和起來。在靠近皮膚的頭皮部分又有許多血管，當血液流過頭皮後會變涼，然後流過身體其他部位時把那裏的溫度也降下來。

但這關係到變冷的速度，而不是體溫最低降到多少。當環境溫度很低時，通常而言，更重要的是你體溫最終會降到多低。所以最好還是好好包裹著你的身體和頭部。

結論：為了保暖而戴帽子是正確的，但要說大部分熱量是從頭部流失的，則是錯誤的。

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