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如果你一有幾秒鐘的空閒時間就漫不經心地滑動 IG （Instagram）或者臉書，那麼你就一點兒都不會寂寞。但是你有沒有想過，所有那些其他人的身材外貌，不管是你朋友的度假相片還是一位名人的健身房自拍，都可能會影響你對自身外貌的看法？

這些年大家常談很多主流媒體如何用修圖處理過的名人像，或者纖瘦的時裝模特塑造出一種並不健康的美之標凖。既然這些在社交媒體有影響的圖像佔據了我們的信息來源，那麼很容易想到的是，但凡涉及到人體視像，社交媒體即糟糕透頂。

但現實卻比較微妙，或許有方法來精選你的 IG 內容，從而讓你對自己的皮膚比較滿意，或者至少不再感到比較糟糕。

重要的是要意識到，有關社交媒體和外貌視像間關係的研究仍處於早期階段，且大多數都是非實驗性的相關研究。這就是說，我們無法證明，比如臉書是否會導致一個人對自己相貌產生負面情感，或者關心自己相貌的人是否更有可能使用臉書。

話雖如此，使用社交媒體似乎的確與人們關心自己的外貌有關係。2016 年，一項對於20篇論文的系統性分析發現，如果你對自己的外貌想法是負面的，你基於相片的網上活動，比如說滑動 IG 或者發佈自己的相片，是有問題的。

Image copyright Getty Images Image caption 人們已將基於相片的網絡活動（比如說滑動 IG）與對自身外貌更為負面的感受關聯起來（Credit: Getty）

但使用社交媒體有多種方式。你是只看其他人髮佈的內容，還是說你也要自拍、將自拍照片修圖並上傳？你關注的對象是你的密友和家人，還是一長串名人和有影響力的人？

研究表明，我們拿誰與自己比較是關鍵所在。

澳大利亞悉尼麥考瑞大學博士後研究員法都莉（Jasmine Fardouly）表示，「人們把自己的相貌拿來跟 IG（或者隨便哪一個他們在玩的平台）裏的視像比較，並常常認為自己比較差。」

一項調查曾訪問了 227 名女大學生，受訪女性表示，自己在瀏覽臉書時往往會在與同輩和名人的相貌對比中產生負面情感，但不會與家人相比。涉及外貌，她們最愛比較的對象是關係疏遠的同輩者或認識的人。

Image copyright Getty Images Image caption 觀看名人的相片會讓女性對自身外貌感覺變差，但熟人的視像則更容易引起女性對自身外貌的重視（Credit: Getty）

法都莉將這歸因於一個事實，即人們在網上展示的只是自己生活中的一個方面而已。如果你很了解一個人，那麼你就會明白，他們展現的只是最好的那一部分。但如果與他們只是泛泛之交，你就沒有任何其他可以深究的信息了。

負面影響

如果要涉及到範圍更廣的圈子（包含社交媒體上有影響力的人和你所關注的賬號），那麼並不是所有的內容類型都是一樣的。

研究表明，「健身型」影片和照片，通常以俊男靚女的健身像或者至少假裝健身像，尤其會讓你自愧不如。

斯萊特（Amy Slater）是布里斯托西英格蘭大學的一位副教授，她在 2017 年發表了一項研究成果，在這項研究中，160 位本科在讀女生瀏覽了 IG 主題標籤 #fitspo （英文健身激勵之簡寫）下的圖片，或自我欣賞的話，或者兩者都瀏覽，這些圖片和話語都來自 IG 上的真實賬號。只看過 #fitspo 圖片的女孩在自我評價方面分數較低，但瀏覽自我欣賞話語（例如「你現在這樣就很完美」）的女孩自我感覺較好，並且比較滿意自己的外貌和身材。

對於既瀏覽過 #fitspo 又讀過自我欣賞話語的女學生，後者的益處似乎大過前者的負面效應。

Image copyright Getty Images Image caption 閲讀社交媒體上的自我欣賞語錄使人們自我感覺較好（Credit: Getty）

另外一項於今年早些時候公布的研究調查了 195 位年輕女性，讓她們當中的一部分觀看了對外貌身材持正面態度的內容（這些內容來自 @bodyposipanda 等受歡迎的賬號以及苗條女性身著比基尼或手持健身器械的相片），讓另外一部分觀看了持中立態度的自然形體。研究人員發現，讓年輕女性觀看 #bodyposipanda 對自身身材持正面肯定態度的 IG 內容似乎能夠讓她們提升對自身身材外貌的滿意度。

斯萊特說，「把這兩件事結合在一起，便可以開始構建出部分事實，或許社交媒體某些內容確實會影響人們對自己身材外貌的看法。」

但是，即或有助於正面態度的視像也有缺點，因為仍然是以貌取人。同一研究發現，曾經觀看過對人體形像持正面態度視像的女性最終仍然會物化自己。觀看視像之後，調查者讓參與者寫十句自我陳述，對她們的自我人格評價進行測試。如果她們所寫的陳述越關注自身相貌而非技能或性格，她們在自我物化方面的得分就越高。

Image copyright Getty Images Image caption 研究的參與者在觀看對人體持正面肯定態度的內容時會對自己的外貌感覺比較良好，但這其中暗藏不利因素（Credit: Getty）

這就是說，一個人寫下陳述「我很漂亮」時，這與負面評價自己外貌其實性質是一回事。斯萊特表示，但是這些人其實可以採取更廣闊的的視角來看待何謂美之標凖，說一個人美麗既是指外貌之美，也應該要有內在之美。

無論用何種方式，對於相貌的執迷都是對正面看待人體形像這個活動的一種批評，這種批評看來是站得住腳的。法都莉說，「這是對身材的熱愛，但究其實，主要關注的還是外表。」

自拍自戀

要說將自己的相片發佈到社交媒體，自拍往往會成為焦點。

在一項於去年公布的研究中，多倫多約克大學的副教授米爾斯（Jennifer Mills）讓本科女生用 iPad 自拍並將其上傳到臉書或者 IG。其中一組女生只可以拍一張相片，而且不能修圖，但另外一組則可以隨自己意願自拍任意多的照片，並可以使用應用程式修飾相片。

米爾斯及其同事發現，相比於實驗初期的時候，所有自拍者在發佈自拍後都感覺自己吸引力和信心下降了，即便是那些可以修飾自己相片以使其稱心如意的女生也是如此。她說，「儘管她們可以讓最終結果更'好看'，但她們仍然對自己相貌的不討喜之處耿耿於懷。」

Image copyright Getty Images Image caption 在一項實驗中，女性將自拍照發到網上之後自我感覺變差了，即使她們對相片已做了修飾（Credit: Getty）

其中一些參與者在確定她們對發佈相片的感受之前想知道的是，是否有人曾讚過她們的相片，儘管分析互動情況並不在研究範圍之內。

米爾斯說，「這就像坐過山車一樣，先是焦慮，然後從別人那兒得到安慰說，你看上去還不錯。但這很可能不會一直持續下去，那麼接下來你就會再來一張自拍。」

研究人員在2017 年公布的研究當中發現，花費大量時間來完善自拍可能是此人對自身外表不滿意而糾結不已的跡象。

不過，在社交媒體和形體視像研究中，一些大的漏洞仍然存在。

目前，大部分研究工作都集中於年輕女性，因為從傳統上來講，她們所處的這一年齡段最容易對自己外表形像患得患失。但是，將男性包括在內的研究也開始顯示，男性也並非不受影響。例如，一項研究發現，那些曾上報自己經常觀看男性 #fitspo 內容的男士表示，他們拿自己的相貌與別人比較的次數較多，並且對操練出肌肉比較在意。

Image copyright Getty Images Image caption 較為頻繁地觀看男性 #fitspo 內容的男士對自身肌肉更為在意（Credit: Getty）

較長期的研究同樣也是重要的下一步工作，因為實驗室的研究只能夠對任何可能的效應做一個快速短期的呈現。法都莉說，「我們對（社交媒體）長期以來是否會給人們帶來累積效應並不是真的了解。」

所以眼下的問題是，如果你不想到頭來對自己的身材外貌感覺糟糕，那麼你應該如何精選自己的社交媒體內容呢？

米爾斯這兒有一條建議應該對每個人都有效，那就是：放下手機。

她表示，「休息一下，投入到與相貌以及與別人作比較無關的其他活動當中去。」

Image copyright Getty Images Image caption 最好的建議？放下手機（Credit: Getty）

接下來最好的事情就是認真思考你所關注的人。如果下次你滑動屏幕時發現自己看到的是無窮無盡的以相貌為中心的照片流，那就再添加點大自然或旅遊的內容進去吧。

畢竟，完全放棄社交媒體對大多數人來說很可能是一個過分的要求，尤其是在使用社交媒體的長期影響仍然不清楚的時候。但是，找到啟迪人心的風景、美味可口的食物以及嬌小可愛的狗狗來填充 IG 內容可能會幫助你意識到：生活中除了自己的外貌長相之外，還有很多、很多東西。

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