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英國多雨，從來沒有人會把它和缺水聯繫在一起。英國的冬天又濕又冷，下起雨來好像幾個星期都不會停。草坪都濕透了，和泥土一起泡在水裏，在四月以前都沒有人會到花園草坪上去，屋檐下的集雨桶也是滿了又滿。英國年均降水量有1200毫米之多，而阿富汗只有300毫米，而埃及的年均降水量僅為兩位數。

然而在短短幾個月之後，英國境內所有的集雨桶便都見底了。英國的年均降水量能達四位數，其中蘇格蘭高地、威爾士和英格蘭北部貢獻最大。英格蘭西南部的年降水量在500-600毫米之間，甚至比南蘇丹和西澳的珀斯還要少。整個地區佔地19000平方公里，和美國的新澤西州大小差不多，英國人口最集中的地方又恰好就在這裏，其中包括首都倫敦，有將近1800萬的居民。而此區域的水資源正在快速枯竭。

去年（2018年），英國有連續六個月的時間降水量低於平均值，導致水庫出水量嚴重不足。無獨有偶，2017年有連續十個月，達到了近百年來的缺水之最。

政府最新的水資源開採統計顯示，人們正在無計劃地汲取水資源，其中包含英格蘭地區28%的地下含水層以及18%的河流、水庫。英格蘭所有河流中，被評級為「生態健康」的，只佔其中的17%。

然而大多數人並沒有意識到這個問題。畜牧業和家庭用水是英國淡水消耗的大頭，佔到了55%之多，而農業用水僅佔1%。英國人均每日用水達150升，包括洗澡、衝廁、洗碗、洗衣、澆灌花園等。開普敦的年均降水量約為500毫米，當地人每日用水量最多也只有50-70升。

Image copyright Getty Images Image caption 英國的降水集中在蘇格蘭、威爾士和北英格蘭地區（Credit: Getty）

弗裏曼（Hannah Freeman）就職於野生鳥類和濕地慈善信託機構（WWT），是政府事務的高級官員。他說，「人們並不覺得有珍惜水資源的必要，因為在公眾眼裏英國是個多雨的國度。然而，最新的氣候變化預測顯示，英國夏季的乾旱現象激增，增長幅度最多可達50%。」除此之外，冬天也會更加溫暖。今年二月，英國的氣溫創下了歷史新高，倫敦地區的溫度達到了21.2攝氏度，此前從沒有冬天氣溫超過20攝氏度。英國人都困惑不已，穿起了短袖，紛紛到公園裏去曬太陽。而通常人們是帶上圍巾才會出來的。

雨水資源豐富的國家，要怎樣才能意識到未來日益短缺的水資源？英國是一個很好的案例。世界自然基金會的國際淡水專家林斯特德（Conor Linstead）表示，目前有許多國家，正在「歷經水資源用竭的問題。這是由於人們沒有深入考慮水資源分配機制導致的，而氣候變化又會導致極乾旱天氣的頻發。」

即使是位於巴西這個淡水資源佔全球總量12-16%的國家，聖保羅在2014年遭遇了歷史上最嚴重的乾旱，水資源幾近枯竭。聖保羅市主要水庫的蓄水量降至最大容量的3%（2018年開普敦的淡水危機事件為媒體所廣泛報道。政府宣佈，如果水庫蓄水量低於13.5%，就會切斷城市的水供應。）2018年8月，多瑙河匈牙利流域水位創下新低，深度只有半米多一點。導致遊輪和貨運中斷。

英國環境署已經將倫敦和泰晤士河谷地區劃為「嚴重缺水」地區。泰晤士水務公司的引水經理塔克（Steve Tuck）解釋說，「我們的儲水設施規模很小。這就是說，為了滿足大量人口的用水需求，必須從河流和地下含水層中引水。」他也承認，這樣的供給系統有點得過且過的意思。雨水充足的冬天，含水層儲水充盈，到了夏天水會慢慢滲到河流裏。然而，如今家庭用水時浪費嚴重，加之人口激增、雨量驟減，供給系統存在的問題會進一步惡化。

Image copyright Getty Images Image caption 近年來，倫敦已經數次經歷乾旱（Credit: Getty）

英國第一個海水淡化設備，是泰晤士水務公司投資建成的。設備位於泰晤士河口，每天能為倫敦供應1.5億升的飲用水。塔克說，「還有一個方法，就是從塞文河（River Severn）裏取水。我們可以利用管道將發源自威爾士山脈中的水引流至泰晤士河。」這樣以來，加大了乾涸的南部地區把英國其他地區吸乾的可能性。

全球範圍內也有可能出現一種北方抽幹南方的現象。英國超市全年供應來自世界各地的新鮮水果、蔬菜。其中的24%，最終會被丟進垃圾桶處理。大部分還是在購買後被丟棄的。致力於可持續發展和水資源公益事業的世界水資源見證組織副總監派拉特（Dorcas Pratt）表示，「其中包含著一個信息是，生產食品和各種用品時需要用到的水，也就是『虛擬水』，大多是來自海外的。」

他說，「英國的『虛擬水』來源自全球各地，也就是說，全球各地的社區和經濟體都與英國命運相關。因此，我們現在不僅是在抽幹英國地底下的水。全球化的消費模式下，我們也在消耗世界各國的水資源（或污染水質、造成水事糾紛、生態降級等）。」派拉特還舉了個秘魯沙漠中蘆筍種植場的例子。

世界自然基金會英國分部的蒙克里夫（Catherine Moncrieff）認為，儘管英國持續乾旱、且乾旱現象日益頻繁，但問題的關鍵還是在於人們的浪費。即使國家雨水充沛，人們也應該重視水的價值、認識到水資源的成本。在英格蘭的威爾士地區，只有半數家庭安裝了水表。剩下的家庭每月按照固定費率繳納水費，開上一天的草坪灑水器，或者是洗一小時的淋浴澡，都不需要額外交費。

Image copyright Getty Images Image caption 英國人對進口商品的偏愛，加大了其他國家的用水負擔（Credit: Getty）

2008年，環境署有一份報告指出，丹麥、芬蘭、荷蘭、德國、比利時這幾個國家，幾乎家家戶戶都安裝了水表，他們的人均每日用水量也遠遠低於英國的150升。在芬蘭，人均每日用水量僅有115升。芬蘭並不是一貫如此，上世紀70年代的芬蘭，人均每日用水量有350-420升。報告指出，芬蘭人之所以開始省水，是因為「水價上調、家電更高科技、消費者公共意識提高、公共設施設備更先進、管理更完備。」

世界自然基金會的林斯特德說，「成功開展節水運動的國家，幾乎家家戶戶都安裝了水表。水表設備的普及，也有助於監測漏水。這也就進一步落實了節約用水的理念。」

在丹麥，人們也曾一度揮霍淡水資源，這也不難理解，畢竟丹麥國土面積不大，卻有12萬條河流、水道長達69,000公里。1989年，丹麥人均每日用水量為170升，其中包括飲用、衝洗、沐浴等。此時每立方米（1000升）的水價僅為2歐元。後來政府強制安裝了水表，並把水價調控至7歐/立方米。2012年，每日人均耗水量降至了114升。世界自然基金會認為這個數字還應進一步降低，現在的家庭都配備了現代的節水設備，每日人均耗水量降至80升是「完全可以實現」的。

世界自然基金會（WWF）、世界自然基金會（WWT）等慈善機構都加入了「水藍圖」（Blueprint for Water）聯盟，旨在呼籲英國及世界其他國家和地區實現水資源可持續發展。2010至2015年間，南方水務公司成為英國首家，開始強制推行水表安裝公司，此後公司統計，人均用水量降低了16%，漏水量也減少了15%。

陰雨綿綿的英格蘭沒有理由「不實現水源安全」，弗裏曼說，「一下雨，我們英國有的是水！我們的問題是優化水資源的利用。」

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