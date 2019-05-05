流媒體音樂何以會破壞地球環境

Image copyright Getty Images

當今人們聽音樂，流媒體格式最受歡迎，但近年磁帶和黑膠唱片等老式錄音製品卻反而銷量攀升。事實上，自2007年起，唱片的銷量上升相當大，增幅為1427%。僅在英國，2018年一年的唱片的銷量就約400萬張。既然唱片廣受歡迎，這種漲勢在短期內仍將持續，這意味著廠商將生產更多不可回收利用的唱片，這勢必對生態環境造成負面的影響。

雖然音樂專輯封面一般由可回收再用的硬紙板製成，而唱片最初則是由蟲膠清漆製成，後來換為不可回收的乙烯基來製作。蟲膠是雌紫膠蟲分泌的一種天然樹脂，人們從樹上刮下來，製成電唱機的唱片。由於蟲膠不是源於化石燃料，其碳足跡較現代工業製作的唱片較低。

不過，蟲膠唱片易碎，而且會溶於乙醇，熱水浸燙還會變白，因此人們進行化工研究後，用聚氯乙烯代替了蟲膠，這種塑料製成的唱片更為耐用。如果環境有利，即如果含氧量很低，而且沒有移動，聚氯乙烯塑料廢棄物可能要過上幾百年才能分解。大多數垃圾填埋場（各垃圾填埋場的土壤酸度和溫度變化會互不相同）的環境因素能使聚氯乙烯唱片廢棄物分解出增塑劑（塑料製品中加入這種溶劑，目的使其更具彈性，不易損壞）。增塑劑的壽命甚至可能比填埋場還長久，或者回到自然環境中，污染生態。

Image copyright Getty Images Image caption 雖然流媒體音樂在線播放越來越受人歡迎，但在過去十年間，黑膠唱片的銷量急劇攀升（Credit: Getty Images）

現代工業的唱片一般包含約135克的聚氯乙烯物質，排放的二氧化碳為0.5千克（根據每1千克聚氯乙烯排放3.4千克二氧化碳所計算）。賣出410萬張唱片將產生1900噸二氧化碳，運輸及包裝過程中的碳排放量不計。這相當於每年近400人的碳排放量的總和。

上世紀80年代，光盤（或稱為光碟）取代了唱片。光盤比起唱片更耐用，音質更佳。光盤的結構分為幾層，包括由聚碳酸酯製成的基板和鋁製層，比聚氯乙烯唱片對環境造成的影響略小一些，而且生產環節中，光盤比唱片更省原料。然而，光盤不可回收利用，因為其由混合材料製成，要把光盤的構成部件逐一分離，才有回收可能，但這麼處理很有難度，經濟上不合算。光盤的保護殼易碎，也由聚碳酸酯製成，儘管是單一物質，但也無法廣泛回收利用。光盤也不像許多人原本以為的那樣，那麼堅不可摧，因此垃圾填埋場中總能見到有劃痕或破損的廢棄光盤。

在理想的條件下，高質量的光盤也許能用上50至100年，而很多便宜劣質的光盤則易受陽光直射和高溫的損害，溫度驟變、重力因素、劃痕、指紋以及污跡也會使得光盤變形，隨後便會被人扔掉。

Image copyright Getty Images Image caption 現代工業的唱片由聚氯乙烯塑料製成，生產每張唱片的碳排放量約為0.5千克（Credit: Getty Images）

然而，如今的數碼科技讓人們享有完美無瑕的音質，不存在碟片老化或破損的問題。人們可以輕鬆地複製及上傳音樂，無需下載，便可在線播放。既然數字格式的音樂不是唱片或光盤這樣可以觸碰的物質，想必這肯定會更加環保吧？

儘管虛擬的格式無需任何材質，但那並不是說其對環境不造成影響。我們下載的多媒體文件儲存在服務器中，服務器冷卻下來，但仍處於運行狀態。然後，用戶檢索文件信息，信息會由網際層面傳輸至路由器，通過無線網絡傳送至電子設備。每當用戶播放流媒體音樂文檔時，都要按此流程運行而消耗能量。

Image copyright Getty Images Image caption 播放音樂時，能耗之多少，要看用戶選擇何種錄音製品。令人驚奇的是，流媒體文件消耗的能量最大（Credit: Getty Images）

人們購買了唱片或光盤，便可一遍遍地重覆播放，碳排放量僅限於光盤機的使用。然而，如果人們用高保真的音響設備聽流媒體音樂時，據估計一年的耗電量為107千瓦時，大約花費15英鎊。光盤機一年的耗電量為34.7千瓦時，電費為5英鎊。

那麼，哪種做法更加環保呢？這取決於諸多方面，比如，人們聽音樂的次數。如果一首歌曲只聽兩三次，那麼流媒體格式是最佳選擇。如果需頻繁地播放，那麼最好使用刻盤，在線播放流媒體專輯超過27次時，可能比生產一張光盤的能耗還要大。

如果人們希望減少對環境造成的負面影響，那麼唱片這種老古董興許是很棒的選擇。對於數字音樂而言，文件信息最好存儲在客戶端，包括手機、電腦或局域網絡驅動器，省得從遠程終端服務器播放流媒體音樂會耗去的網絡運行能耗。

Image copyright Getty Images Image caption 流媒體音樂越來越受歡迎，一些人富有創見，讓他們的光盤再次煥發生機，而不是將其丟到垃圾填埋場（Credit: Getty Images）

在當今世界，經濟與社交生活越來越多地借助於網絡，唱片以及其他經典的錄音製品必須逆流而上。如今，唱片的銷量正在回暖，體現出人們希望以寬廣的視野認識我們的媒體和物質世界，以愛心守住其價值，不管歲月如何流逝。老式的錄音形式有其重要和永恆的意義，這是屬於我們的東西，是虛擬消費不可取代的。

保護環境的最佳做法看來應該是，購買我們鍾愛和最為珍視的音樂大碟，不管是哪種錄音製品，然後一遍遍地重覆播放。

*喬治和馬凱均來自基爾大學，喬治是環境科學專業的講師，馬凱是地理與環境政治學專業的高級講師。本文原載於對話網站，依照知識共享協議（Creative Commons）獲權轉載。

請訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。