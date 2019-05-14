醫學知識：喝牛奶真能強化骨骼嗎？

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有多少人小時候被教育說要多喝牛奶，因為牛奶能強化骨骼？

這個想法的確有些道理。牛奶含鈣，而鈣可以提升骨密度。

可是要證明喝牛奶和骨骼強壯之間存在必然聯繫其實很難。理想狀態下，研究要有兩組人數眾多的參試者，隨機要求其中一組連續幾十年每天都喝一定分量的牛奶，而另一組則飲用沒有任何效果的安慰劑。顯然，這樣的研究難以實踐。

但我們可以找幾千個人，問問他們這些年喝了多少牛奶，然後追蹤他們10年以上，看看經常喝牛奶的人之後發生骨折的概率是否更低。

哈佛大學1997年發表的研究就使用了這個方法。研究追蹤了多達7.7萬名女護士，時間長達10年。研究人員發現，每周喝一杯或不到一杯牛奶的人和每周至少喝兩杯的人相比，手臂或髖部的骨折次數並無明顯差異。

Image copyright Getty Images Image caption 人們往往少計算了牛奶的攝入量，忘了在咖啡或麥片中也加了牛奶（Credit: Getty Images）

研究小組還對33萬名從事健康工作的男性進行了類似調查，依舊發現牛奶對骨折的概率似乎沒有任何影響.

對此還進行了不少隨機對照試驗，當中讓其中一組採取高鈣飲食——有時通過喝牛奶來攝取鈣。2015年，新西蘭的一個研究小組回顧、整合併重新分析了其中15項研究，發現頭兩年參試者的骨密度有所增加，但之後就停止了。

也可以選擇服用鈣片。還是這個新西蘭的研究小組，他們懷疑服用鈣片會產生長期的副作用，於是匯總了51項隨機對照試驗的數據，以評估鈣片的益處是否大於它的風險。他們再次發現，骨骼強度的增加在一兩年後就停止了，鈣片只能減緩年老時骨密度的降低，而無法阻止。他們認為，這很可能只會小幅降低骨折的概率。

不同國家研究過相同的數據後，對每日鈣攝入量的建議卻差異很大。例如，美國的建議量幾乎是英國和印度的兩倍，推薦人們每天喝3杯8盎司（227毫升）的牛奶。

Image copyright Getty Images Image caption 牛奶是否有助於強化骨骼，不同研究的結論並不相同（Credit: Getty Images）

讓人困惑的還不止這些。2014年，瑞典兩次大型調查的結果成了當時的頭條新聞：每天喝3杯以上牛奶（大多數人不會喝這麼多）對骨骼沒有任何幫助，甚至可能對身體有害。

在這項研究中，烏普薩拉大學（Uppsala University）和卡羅林斯卡學院（Karolinska Institute）的研究人員分別於1987年和1997年以問卷形式調查了人們的牛奶攝入量，2010年又對死亡率進行了調查。結果發現每天喝一杯牛奶似乎與骨折多發和早逝都有關，讓人驚恐。

但在我們摒棄牛奶之前，有些重要的事情應該知道。

瑞典這兩次調查都是讓參試者去估計前幾年牛奶的攝入量，這可不容易。很難知道你吃麥片的時候加了多少牛奶，茶裏或者食物裏又有多少。

這項研究還引出了那個老生常談的問題，這之間是相關聯繫還是因果聯繫。女性如果知道自己患有骨質疏鬆症也許會特意多喝牛奶，希望能增強骨骼。研究並沒有顯示出飲用牛奶一定會導致骨折。瑞典的研究小組還發現，攝入奶酪和酸奶會降低骨折發生的概率，這讓情況更複雜了。

Image copyright Getty Images Image caption 瑞典的研究表明，攝入酸奶與骨折概率較低有關（Credit: Getty Images）

研究人員明確表示，他們的研究結果需要在反覆證明後才能用來提供飲食建議。有人認為，公眾如果因為這些研究結果而去改變喝牛奶的習慣，還需三思而後行。

在掌握更多證據之前，現在想喝牛奶還可以接著喝。喝牛奶可能有益於骨骼健康，但是效果可能沒有你所想像的長遠。

我們也應該通過其他方法來保持骨骼強壯，譬如進行鍛煉和攝取足夠的維生素D，可以從飲食和陽光中獲得，或是在冬季服用營養品。

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